Digitale Außenspiegel haben nicht nur Vorteile

Sind digitale Außenspiegel wirklich die Zukunft? Sie bieten klare Vorteile wie bessere Aerodynamik, bringen jedoch auch Nachteile und Risiken mit sich. Wir nennen Argumente für und gegen digitale Außenspiegel.

Moderne Kamerasysteme in Fahrzeugen bieten sowohl Vorteile als auch Risiken. In den USA sind beispielsweise Rückfahrkameras bereits seit 2018 Pflicht. Nach und nach versuchen diverse Hersteller auch digitale Außenspiegel in ihren Fahrzeugen zu etablieren und bieten sie optional an, wie beispielsweise Audi für das Elektro-Flaggschiff Q8 e-tron oder Hyundai für den Ioniq 6. Ein Grund dafür ist die immer schlechter werdende Übersichtlichkeit bei modernen Autos, wie zahlreiche Tests des ADAC zeigen, der diesen Aspekt seit 2020 mitbewertet. Dabei schneiden nur wenige Modelle mit "sehr gut" oder "gut" ab, was die Bedeutung von Kamerasystemen in Fahrzeugen unterstreicht.

Digitale Spiegel können die Sicherheit erhöhen

Digitale Außenspiegel bieten durch ihre kleinen Kameras anstelle der großen Spiegelflächen an der Karosserie den Vorteil eines geringeren Luftwiderstands. Zudem decken sie einen größeren Sichtbereich ab und können auch den Toten Winkel einsehen. Das erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Digitale Innenspiegel zeigen zudem unabhängig von einer versperrten Sicht nach hinten durch Gepäck (>> über das korrekte Beladen eines Autos informieren wir hier) oder einen Kastenaufbau die Umgebung hinter dem Fahrzeug im Monitor. Weiter Vorteile können eine bessere Sicht bei tiefstehender Sonne oder Regen sein, wie beispielsweise Audi erläutert.

Nachteile von digitalen Außenspiegeln

Digitale Spiegel im und am Auto bergen auch Nachteile. Die Positionierung der Displays im Cockpit als Ersatz für die Außenspiegel ist oft ungünstig und eine Tiefenwahrnehmung wie beim Blick auf echte Spiegel ist auf Bildschirmen ist nicht möglich, wodurch die Entfernungseinschätzung erschwert wird. Reflexionen und Blendungen auf Bildschirmoberflächen irritieren besonders Brillenträger:innen. Zusätzlich ist die eingeschränkte Eignung für den Einsatz mit Anhängern ein Nachteil, da solche Systeme kaum für breite Anhänger konzipiert sind.

Hohe Reparaturkosten bei Schäden

Ein weiteres Problem, das mit digitalen Systemen anstelle von Spiegeln nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist die Anfälligkeit der Kameras. Schon leichte Kollisionen mit den abstehenden Kameras können Schäden verursachen, die teure Reparaturen nach sich ziehen. Meist ist ein kompletter Austausch nötig, der durch aufwendige Neukalibrierungen des Systems meist mit hohen Kosten verbunden ist. Durch einen fehlenden Versicherungsschutz für solche Schäden kann das zu einer erheblichen finanziellen Belastung werden.

Der ADAC empfiehlt Käufer:innen von Fahrzeugen mit digitalen Außenspiegeln, sich vorab zu überlegen, ob die Vorteile die potenziellen Risiken und Mehrkosten aufwiegen. Eine Probefahrt, um die Systeme in der Praxis zu testen, sei unverzichtbar. Zudem fordert der Club von Herstellern robustere Kamerasysteme und kostengünstigere Reparaturmöglichkeiten, um die Risiken für die Verbraucher:innen zu minimieren.