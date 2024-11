Der Mini Aceman rüstet fahrdynamisch ab

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Der elektrische Aceman bringt neue Dimensionen in die Mini-Flotte und startet bei 30.650 Euro (Stand: Oktober 2024). Gebaut wird er vom BMW-Great Wall-Joint Venture in China

Die Fondplätze bieten ausreichend Platz gemessen an der Fahrzeuggröße.

Seine überschaubaren Abmessungen sind sowohl in der Stadt als auch auf dem Land von Vorteil, wobei die lange Motorhaube anfangs die Einschätzung der Dimensionen des Mini etwas erschwert.

Egal ob klein oder groß, elektrische Mini-Varianten sind nicht neu. Mit dem neuen Mini Aceman (2024) präsentiert die Marke jedoch ihr erstes Modell, das ausschließlich rein elektrisch unterwegs ist. Ob diese dezidierte E-Auto-Plattform aus der Kooperation mit Great Wall in China Vorteile bietet, klärt die erste Testfahrt.

Der neue Mini Aceman (2024), der uns zur ersten Testfahrt bereitsteht, streckt sich auf eine Länge von 4,08 m und positioniert sich somit zwischen Mini Cooper und Mini Countryman. Fast schon könnte man behaupten, er fülle die Lücke, die der Mini Clubman hinterlassen hat. Für den Elektroflitzer stehen drei Motorisierungen zur Wahl, die immer auf Vorderradantrieb setzen. Als Aceman E fährt er mit 135 kW (184 PS), als Aceman SE mit 160 kW (218 PS) und als John Cooper Works mit 190 kW (258 PS) vor. Den Sprint von null auf 100 km/h soll das Spitzenmodell in 6,4 s absolvieren, während der SE 7,1 und der E 7,9 s brauchen. Ihre größte Differenzierung liegt aber in ihren Batterien (Alle Infos zum Stand der neuartigen Feststoffbatterien). Die Einstiegsvariante (E) nutzt einen 38,5 kWh fassenden Akku, der mit maximal 75 kW aufgeladen werden kann und für bis zu 309 km WLTP-Reichweite sorgt. SE und John Cooper Works wiederum fahren mit einem 49,2-kWh-Akku (netto) vor für bis zu 405 km (SE) respektive 355 km (John Cooper Works) WLTP-Reichweite. Der größere der Akkus lädt immerhin mit bis zu 95 kW.

Der neue Mini Aceman (2024) ist mit seinen rundlichen Leuchten deutlich als Mini zu erkennen. Die Front ziert zudem eine Spange, die als optisches Verbindungselement zu den Verbrenner-Mini mit größerem Kühlergrill dient. Die Schweller und Radläufe setzen auf eine ausgeprägt Plastikbeplankung, und der Kofferraum fasst 300 bis 1005 l Gepäck. In Sachen Styling besteht die Wahl zwischen vier Ausstattungspaketen. Je nachdem finden sich im Interieur stoffbezogene Oberflächen oder Hartplastik. Wie bei allen neuen Mini sind das sehr reduzierte Interieur und die Bedienung über das runde Display gewöhnungsbedürftig – letzteres beinhaltet bei der ersten Testfahrt auch noch den ein oder andern Bug.

Leslie & Cars fährt den Mini Aceman (2024) im Video:

Erste Testfahrt: Infotainment des Mini Aceman nicht konsequent durchdacht

So wechselt beispielsweise die Navigationsanzeige nicht zurück auf den Bildschirm, wenn man bei der Fahrt die Fahrmodi wechselt. Das bedeutet, dass man die Touchfläche (Unser Pro & Contra zu Touchscreens) bedienen muss, was ablenkt. Auch eine individuelle Einstellung des Fahr-Set-ups ist nicht möglich. Im Personal-Modus können jedoch eigene Bilder auf das Display übertragen werden – Sounds und Animationen wurden in den Vordergrund gerückt, um die Verspieltheit des neuen Mini Aceman (2024) zu unterstreichen. Besser wäre es gewesen, wenn Mini der Lenkung mehr Hingabe gewidmet und ihr die Direktheit mitgegeben hätte, die dem Mini einst zum Lob des Gokart-Fahrgefühls verhalf.

Der Aceman ist Mini-untypisch komfortorientiert

Das Lenkgefühl fällt auch im Sportmodus recht diffus aus. Zudem greift bei Zwischensprints sowie Kurvenfahrten das DSC (ESP) rigoros ein, was den Fluss unserer ersten Testfahrt oft unnötig stört. Und die eifrig agierenden Assistenzsysteme lassen nicht vergessen, dass hier viel in Zusammenarbeit mit China entstand, schließlich kennt man übervorsichtige Systeme vor allem von Autos aus Fernost. Einen besonders fahrdynamischen Eindruck hinterlässt der neue Mini Aceman SE (2024) trotz seines eher straff abgestimmten Fahrwerks nicht.

Damit macht der Aceman dem Cooper jedenfalls keine Konkurrenz und richtet sich an eine eher komfortorientierte Zielgruppe, die es im Alltag weniger quirlig mag. Mit ausreichend Platz für bis zu vier Personen ist er den täglichen Aufgaben im Alltag auf jeden Fall gewachsen. Und seine überschaubaren Abmessungen sind sowohl in der Stadt als auch auf dem Land von Vorteil, wobei die lange Motorhaube anfangs die Einschätzung der Dimensionen des Mini etwas erschwert. Doch daran kann man sich gewöhnen.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 24/2024 Mini Aceman SE Technische Daten Motor Hybridsynchronmaschine Antrieb Konstantübersetzung; Vorderrad Systemleistung 160 kW/218 PS Max. Drehmoment 330 Nm Kapazität/Spannung 52,4 kWh (brutto)/400 V Karosserie Außenmaße (L/B/H) 4079/1754 (1991)*/1514 mm Leergewicht/Zuladung 1710/525 kg Kofferraumvolumen 300 - 1005 l Fahrleistungen Beschleunigung (0-100 km/h) 7,1 s Höchstgeschwindigkeit 170 km/h Verbrauch auf 100 km 14,0 kWh Reichweite 405 km Kaufinformationen Grundpreis 34.150 € Marktstart Herbst 2024 Alle Daten Werksangaben; *Breite mit Außenspiegel