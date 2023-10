Mit der SUV-Variante der Oberklasse-Elektrobaureihe EQE bietet Mercedes eine reizvolle Kombination aus Komfort, Platz und Dynamik. Test des 408 PS starken Allrad-Stromers Mercedes EQE 500 4Matic SUV.

Positiv Sensible Federung, enorme Handlichkeit, bequeme Sitze Negativ Horrender Preis, mäßige Übersichtlichkeit,

Das Mercedes EQE 500 4Matic SUV im Test

Der EQE ist die inzwischen vierte SUV-Modellreihe mit batterieelektrischem Antrieb im Hause Mercedes. Auch wenn er dem rund 5,1 m langen EQS SUV auf den ersten Blick zum Verwechseln ähnlich sieht, ist der Mercedes EQE SUV mit 4863 mm spürbar kürzer und wirkt nicht zuletzt wegen des gegenüber der Limousine um neun Zentimeter verringerten Radstands gedrungener, als man anhand dieser Zahlen vermuten würde. Fast könnte man das Modell für den Nachfolger des ehemaligen EQC halten, doch es konkurriert eher mit den konventionell angetriebenen GLE-Modellen.

Obwohl er rund fünf Zentimeter flacher baut und merklich weniger Bodenfreiheit bietet, hält das Mercedes EQE SUV beim Raumangebot lässig mit. Vorne sitzt man gut, ohne sich eingeengt zu fühlen, im Fond geht es dank des glatten Fußraums ohne Tunnel sehr luftig zu. Hier profitiert der EQE von der EVA-II-Plattform, die optimal auf den E-Antrieb zugeschnitten ist. Dies zeigt sich im Test auch beim Kofferraum des Mercedes EQE 500 4Matic SUV, der mit 520 l ein ordentliches Volumen aufweist (GLE: ab 490 l, GLE Coupé: ab 510 l). Zudem lässt sich das Stauvolumen auf 580 l erweitern, indem man die Rücksitzlehnen steil stellt. In dieser Cargo-Position sitzen die Menschen im Fond jedoch in unbequemer Hab-Acht-Position. Besser, man legt die Lehnen gleich ganz um und nutzt das Maximum von 1675 l. Doch auch wenn das Frachtabteil glattflächig und eben gestaltet ist, wird es mit dem Reisegepäck für vier eng, weil der Stauraum unter dem Abdeckrollo relativ flach ist. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leise und bequem – makelloser Fahrkomfort

Dabei eignet sich der ausgesprochen bequeme Elektro-Benz hervorragend zum Reisen. Die Multikontur-Sitze vorne (1737 Euro extra) begeistern mit flauschiger Polsterung, stützender Konturierung und Massage-Funktion. Heizung und Belüftung (916 Euro) gibt es auch noch. Zudem ist die Sitzposition angenehm erhöht und beschert der Person am Steuer eine gute Übersicht über das Verkehrsgeschehen. Allerdings schränken die recht feisten A- und B-Säulen sowie die stark abgerundeten Formen die Übersichtlichkeit speziell beim Abbiegen und Rangieren unangenehm ein.

Höchst angenehm ist die Abstimmung der adaptiven Luftfederung, die trotz der üppigen Bereifung feinfühlig auf kleinste Verwerfungen in der Fahrbahn anspricht und das SUV zu einem regelrechten Gleiter macht. Da dank Akustik-Paket (1071 Euro), E-Antrieb und ausgefeilter Aerodynamik zudem kaum Störgeräusche in Erscheinung treten, bietet das Mercedes EQE 500 4Matic SUV einen selbst für die Oberklasse außergewöhnlich guten Fahrkomfort. Dies wirft natürlich direkt die Frage nach der Reichweite und Ladegeschwindigkeit auf. Im Test haben wir 370 km pro Ladung ermittelt, die sich auf nahezu 480 km steigern lässt – je nachdem, wie sensibel das Fahrpedal betätigt wird. Das Aufladen von zehn auf 80 Prozent am DC-Kabel benötigt etwas mehr als 30 Min., womit sich das Mercedes EQE SUV auch für weitere Strecken als Reisebegleiter empfiehlt. Wer den 90,6 kWh großen Akku komplett laden will, steht jedoch mindestens eine Stunde am Schnelllader.

Hohe Effizienz dank sehr guter Aerodynamik

Der Verbrauch von 24,5 kWh auf 100 km auf der Standard-Testrunde ist zwar kein Fabelwert, doch gemessen am Format und den beachtlichen Fahrleistungen völlig angemessen. Von Null auf 100 km/h sprintet der 500er in nur 4,7 s, die Spitze beträgt 210 km/h. Wer die Vehemenz von 408 PS (308 kW) bzw. 858 Nm nur selten ausnutzt, kommt zudem mit knapp 19 kWh über die Distanz, was angesichts des Leergewichts von 2,6 t überaus respektabel ist. Für absolute Verblüffung sorgt der mächtige Benz jedoch, wenn das Dickschiff in Parkhäusern bewegt oder auf engstem Raum gewendet wird. Dank der optionalen Allradlenkung, mit der die Hinterräder um bis zu zehn Grad eingeschlagen werden können, lässt das Mercedes EQE 500 4Matic SUV mit gemessenen 10,6 m Wendekreis sogar eine A-Klasse sperrig wirken.

Ähnliches gilt für das Fahrgefühl auf kurvigen Landstraßen, wo das Mercedes EQE SUV eine unerwartete Agilität an den Tag legt, ohne nervös zu wirken. Vielmehr besticht er selbst bei höherem Tempo und deutlich sichtbaren Spurrinnen auf der Autobahn mit Stabilität und Ruhe. Wer aus Übermut oder in einer Notsituation in den hoch angesiedelten Grenzbereich des Fahrwerks vorstößt, darf sich ebenfalls auf ein berechenbares, sanft untersteuerndes Eigenlenkverhalten verlassen. Das ESP greift auch im deaktivierten Zustand rechtzeitig ein, um heikle Situationen sicher zu entschärfen. Das kostet den SUV zwar einen Hauch Dynamik, unterstreicht aber seinen lässig-komfortablen Charakter – ein typischer Mercedes, nicht trotz, sondern wegen des EV-Konzepts.

Infotainment-Test

Foto: Frank Ratering

Der gigantische MBUX-Hyperscreen (8568 Euro) ist zweifelsfrei eines der Highlights im Mercedes EQE 500 4Matic SUV: Unter einer durchgehenden Abdeckung spannt sich das aus insgesamt drei Displays bestehende Digital-Cockpit quer über die gesamte Fahrzeugbreite. Die intuitive Sprachsteuerung sowie große Touchflächen erleichtern die Handhabung. Rechengeschwindigkeit und Informationstiefe sind vorbildlich. Das sogenannte One-Layer-Konzept blendet zudem situativ immer die aktuell wichtigsten Funktionen ein, sodass meist der sofortige Zugriff ohne Umwege über Untermenüs möglich ist. Die Klimasteuerung ist ständig erreichbar. Das Navi findet Ladepunkte zuverlässig.

Technische Daten des Mercedes EQE 500 4Matic SUV

AUTO ZEITUNG 15/2023 Mercedes EQE 500 4Matic SUV Technik Motor 2 permanenterregte Synchronmaschinen Systemleistung 300 kW/408 PS Systemdrehmoment 858 Nm Batterie Lithium-Ionen-Batterie Spannung/Kapazität netto (brutto) 400 V/90,6 kWh Getriebe/Antrieb Konstant-Übersetzung; Allradantrieb Messwerte Leergewicht (Werk/Test) 2577 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 4,7 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 210 km/h Bremsweg aus 100 km/h

kalt/warm (Test) 34,3/34,1 m Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 24,5/18,9 kWh CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 0/103 g/km Reichweite (Test/WLTP) 370-479/549 km Preise Grundpreis 99.841 €