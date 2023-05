Können ältere Parkhäuser das hohe Gewicht von E-Autos tragen oder wird die wachsende Zahl der Stromer zur Gefahr für die Gebäude? Eine Studie aus Großbritannien mahnt zur Nachbesserung!

Sind E-Autos zu schwer für alte Parkhäuser?

Die British Parking Assiociation hat eine Untersuchung durchgeführt, bei der unter anderem auch die strukturelle Belastung von Parkhäusern durch die wachsende Zahl von E-Autos betrachtet wurde. Autos mit Elektroantrieb sind durch ihre Akkupakete meist deutlich schwerer, als ihre Verbrenner-Pendants. Gerade ältere Gebäude könnten Gefahr laufen, durch diese höhere Gewichtsbelastung schaden zu nehmen. In Großbritannien seien gerade in den 1960ern und 1970ern viele Parkhäuser errichtet worden, berichtet die britische Zeitung Telegraph. Damals waren Autos erheblich leichter. Im schlimmsten Fall könnten vor allem die älteren Gebäude unter der Last der Elektroautos zusammenbrechen, warnt Experte Chris Whapples, Statiker und Mitglied der British Parking Association. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Thematik ist auch in Deutschland bekannt

Chris Whapples ist Mitautor einer neuen Richtlinie für Parkhaus-Betreibende. Demnach solle die Traglast von Parkhäusern in Großbritannien von 2,5 auf 3,0 Kilonetwton pro Quadratmeter erhöht werden. Zudem empfiehlt Whapples analog zu Höhenbeschränkungen auch Gewichtsbeschränkungen bei der Einfahrt in Parkhäusern. In Deutschland ist bisher keine Studie zur Traglast-Problematik durch die steigende Anzahl von schwerer Elektroautos in Parkhäusern bekannt. Auf Anfrage äußerten sich die größten Parkhausbetreiber in Deutschland nicht oder nur sehr zurückhaltend. Die Thematik sei zwar bekannt und würde beobachtet. Akuter Handlungsbedarf sei aber nicht gegeben.