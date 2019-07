Ob als nicht alltägliches Youngtimer-Alltagsauto oder als top-gepflegter Oldtimer: Jedes dieser vier Mercedes-Coupés strahlt sie aus, die unglaubliche Solidität und unaufdringliche Eleganz der Autos mit dem Stern. Bis in die Achtzigerjahre baute kaum ein Großserien-Hersteller so hochwertige, haltbare und prestigeträchtige Fahrzeuge. Wer heute eines davon besitzt, darf sich über steigende Marktwerte freuen.

Dass es beim Sortieren des Fünfgang-Getriebes mitunter etwas hakelt – Schwamm drüber. Und das Design wirkt auch nach mehr als 25 Jahren immer noch zeitlos. Nur das Gesicht mit seinen Breitbandscheinwerfern verrät, dass der C124 aus einer anderen Ära stammt, in der es noch keine schmal geschlitzten Xenon-Leuchten gab. Insgesamt entstanden bis März 1996 in Sindelfingen 141.498 Stück.

Von dieser Besonderheit abgesehen, hielten sich beim C124 die Unterschiede zur Limousine in Grenzen. Fahrwerkskomponenten, Motorisierung und Bremsen wurden zur Premiere im März 1987 unverändert übernommen. Optisch hingegen profitierte das Coupé, wie schon der Vorgänger, von einer Verkürzung des Radstandes um 85 Millimeter und einer eigenständigen Dachlinie. Zudem besaßen die Zweitürer von Beginn an die lackierten Flankenschutzleisten, welche die Limousinen erst später bekamen.

Gegenüber den Limousinen wurde der Radstand um 85 Millimeter reduziert. Dadurch ergab sich eine harmonischere Heckpartie. Im Detail lehnte sich die Optik für alle Varianten an den 280 E an, heißt: rechteckige Breitband-Scheinwerfer, verchromte Lufteinlassgitter vor der Frontscheibe und Chromleisten unter den Heckleuchtenband.

Im März 1976 wurde die Baureihe W123 der Presse vorgestellt. Auf das Coupé C123 musste die Öffentlichkeit allerdings noch ein Jahr warten, denn erst im März 1977 stand auf dem Genfer Automobilsalon der Nachfolger des Strich-Acht mit zwei Türen. Zur Markteinführung hielt man noch am Vergaser fest. Neben dem Topmodell 280 CE mit Einspritzmotor und dem 280 C rundete erstmals ein Vierzylinder mit zurückhaltenden 109 PS im 230 C das Angebot nach unten ab.

Fans wie Rudolf Beck ficht das natürlich längst nicht mehr an. Sein top gepflegtes 250 C 2.8-Coupé in der Farbe Herbstbeige ist Baujahr 1973. Das bedeutet, dass unter der Haube der auf 130 PS gedrosselte 2,8-Liter-M130-Motor aus dem 280 S arbeitet, den Mercedes in Deutschland als Ersatz für die 2,5-Liter-M114-Motoren eingeführt hatte. "Der Motor hat ein wunderschönes Drehmoment“, freut er sich, „damit rolle ich im Vierten lässig daher."

Doch unsere Tester ließen sich davon nicht beeindrucken: "Natürlich ist dieses Coupé vom Karosserie-Charakter her wenigeportlich als komfortabel", notierten sie damals. Tatsächlich hatten es sich Designer und Ingenieure relativ leicht gemacht – ganz im Gegensatz zum W111-Coupé, wo von den Karosserie-Rohbauteilen des Viertürers nicht ein einziges für das Coupé verwendet werden konnte. Die neuen Modelle waren eng an die Viertürer angelehnt.

Die beiden Typen 250 C und 250 CE wurden 1968 der internationalen Presse vorgestellt, was in Hockenheim stattfand, wohl um den sportlichen Charakter der Fahrzeuge zu unterstreichen.

Um einen gebührenden Rahmen zu schaffen, legten die Mercedes-Benz-Strategen die Premiere des neuen Coupés der Baureihe W111 mit der Einweihung des eigenen Museums in Untertürkheim zusammen. Die Limousine vom Typ 220 SEb war zu dem Zeitpunkt bereits bekannt und mit Beifall aufgenommen worden. Am 24. Februar 1961 bekam dann das vornehme Publikum erstmals das elegante Coupé zu sehen.

Im November 1975 begann Mercedes mit der Produktion des legendären W123. 40 Jahre später trifft das Coupé C123 auf seine berühmten Brüder W111, W114 und C124.

Coupés sind Prestigesache. Für die Besitzer, denen Exklusivität und Design wichtiger sind als Platzangebot und Preis. Und für die Hersteller. Denn stets umgibt ein Coupé die Aura des Außergewöhnlichen, des Sportlich-Eleganten. Von diesen Eigenschaften profitiert das Image einer Marke in besonderem Maße. Bei Mercedes-Benz war man sich dessen möglicherweise schon früher bewusst als woanders: "Es gehört zur Tradition unseres Hauses, auch solche beispielhaften Fahrzeuge für besonders anspruchsvolle Automobilisten zu bauen", schwelgte die Marketing-Abteilung bereits Anfang der 60er-Jahre in typischer Unbescheidenheit. Tatsächlich hatten die Schwaben vor dem Krieg mit Modellen wie dem 500 K von 1934 Geschichte geschrieben. Doch nach dem Krieg kamen die Coupés nicht recht in Schwung: Von der Ponton-Baureihe W128 beispielsweise wurden nur 830 Stück als Zweitürer mit festem Dach gebaut. Das sollte sich mit der Nachfolger-Baureihe W111 ändern. Mehr zum Thema: Oldtimer

Classic Cars Mercedes E 420 - W124: Kaufberatung, Bilder und technische Daten Die E-Klasse mit Punsch

Mercedes-Coupés: Vom W111 bis zum C124

Es folgten weitere formschöne Coupés, die der Marke Mercedes-Benz zusätzlichen Glanz verliehen. Die beiden Typen 250 C und 250 CE wurden 1968 der internationalen Presse vorgestellt, was in Hockenheim stattfand, wohl um den sportlichen Charakter der Fahrzeuge zu unterstreichen. 1975 startete die Produktion der bis heute erfolgreichsten Baureihe W123. Dabei war die Premiere im Januar 1976 keine allzu große Sache. Statt auf einer Messe präsentierte Mercedes das Auto als erstes der Fachpresse, bei einem Testival in Südfrankreich. Auf das Coupé C123 musste die Öffentlichkeit allerdings noch ein Jahr warten, denn erst im März 1977 stand auf dem Genfer Automobilsalon der Nachfolger des Strich-Acht mit zwei Türen. 1987 folgte das besonders komfortabel ausgestattete Mercedes-Coupé der Baureihe C124.

Classic Cars Mercedes 280 CE gegen 280 SLC: Vergleich Seelen-Verwandte

Mercedes 220 SE (W111)

Antrieb: R6-Zylinder, vorn längs eingebaut; eine obenliegende Nockenwelle, Kettenantrieb; Gemischbildung: mechan. Kraftstoffeinspritzung; Bohrung x Hub: 80 x 72,8 mm; Hubraum: 2195 cm3; Verdichtung: 8,7; Leistung: 88 kW/120 PS bei 4800/min; max. Drehmoment: 189 Nm bei 3900/min; Viergang-Getriebe; Lenkradschaltung; Hinterradantrieb. Aufbau und Fahrwerk: Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Radaufhängung vorn: Doppel-Querlenker, Schraubenfedern, Stabilisator; hinten: Eingelenk-Pendelachse, Schubstreben, Schraubenfedern, Ausgleichsschraubenfedern; v./h. Stoßdämpfer; Servolenkung; Bremsen: v./h. Scheiben/Trommeln, Bremskraftverstärker; Reifen: 6.70-13 Sport (ab 1960 7.25-13 Sport); Stahlräder: 5 x 13. Eckdaten: L/B/H: 4880/1845/ 1423 mm; Radstand: 2750 mm; Spurweite v./h.: 1482/1485 mm; Leer-/Gesamtgewicht: 1420/1870 kg; Tankinhalt: 65 l; Bauzeit: 1961 bis 1965; Stückzahl: 14.173 (220 SEb Coupé); Preis (1961): 23.500 Mark.

Mercedes 280 C 2.8 (W114)

Antrieb: R6-Zylinder, vorn längs eingebaut; eine obenliegende Nockenwelle, Kettenantrieb; zwei Fallstrom-Registervergaser; Bohrung x Hub: 86,5 x 78,8 mm; Hubraum: 2778 cm3; Verdichtung: 8,7; Leistung: 96 kW/130 PS bei 5000/min; maximales Drehmoment: 216 Nm bei 3200/min; Viergang-Getriebe (Fünfgang opt. ab 1969); Mittelschaltung; Hinterradantrieb. Aufbau und Fahrwerk: Selbsttragende Ganzstahlkarosserie; Radaufhängung vorn: Doppel-Querlenker; hinten: Schräglenkerachse; v./h. Stoßämpfer, Schraubenfedern, Stabi.; Servolenkung (opt.); Bremsen: rundum Scheiben; Reifen: 175 R 14; Stahlräder: 5 1/2 x 14. Eckdaten: L/B/H: 4685/1790/ 1395 mm; Radstand: 2750 mm; Spurweite v./h.: 1444/1440 mm; Leer-/Gesamtgewicht: 1380/1900 kg; Tankinhalt: 65 l; Bauzeit: 1969 bis 1973 (vor 1972 nur für Export); Stückzahl: 10.527 (250 C 2.8); Preis (1973): 21.312 Mark.

Classic Cars Mercedes 600 (W100): Classic Cars Himmlischer Fahrkomfort im Pullmann

Mercedes 230 CE (C123)

Antrieb: R4-Zylinder; vorn längs; 2-Ventiler; obenliegende Nockenwel- le, Kettenantrieb; Gemischb.: mech. Benzineinspritzung; Bohrung x Hub: 95,5 x 80,25 mm; Hubraum: 2299 cm3; Verdichtung: 9,0; Leistung: 100 kW/136 PS bei 5100/min; maximales Drehmoment: 205 Nm bei 3500/min; Viergang-Getriebe (Fünfgang opt. ab 1981); Mittelschaltung; Hinterradantrieb. Aufbau und Fahrwerk: Selbsttr. Ganzstahlkarosserie mit vier Türen; Radaufhängung vorn: Querlenker, Federn, Dämpfer, Stabilisator; hinten: Diagonal-Pendelachse, Federn, Dämpfer, Stabilisator; Servolenkung (opt.); Bremsen: rundum Scheiben; Reifen: 175 R 14; Stahlräder: 5,5 x 14. Eckdaten: L/B/H: 4640/1786/ 1395 mm; Radstand: 2710 mm; Spurweite v./h.: 1488/1446 mm; Leer-/Gesamtgewicht: 1390/1910 kg; Tankinhalt: 65 l; Bauzeit: 1980 bis 1985; Stückz.: 29.858 (230 CE); Preis (1980): 30.837 Mark.

Mercedes 230 CE (C124)