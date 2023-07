Der Roadster wird nicht nur im gleichen Mercedes-Werk in Bremen wie der neue GT gebaut, sondern diente quasi auch als Vorlage.

Nobody is perfect? Für den neuen Mercedes-AMG GT (2023) gilt das nicht. Die AUTO ZEITUNG begleitet Michael Schiebe, den Chef der Marke, auf letzten Testfahrten im Prototyp.

Man hat sich Zeit gelassen: AMG GT Coupé und Roadster gingen schon Ende 2021 in Rente, der neue Mercedes-AMG GT steht erst für Ende 2023 im Neuheitenkalender. Vielleicht wird es auch Anfang 2024. Schließlich ist die Entwicklung eines neuen Supersportwagens ein langer Prozess. Aktuell stehen ausgiebige Testfahrten der Vorserien-Fahrzeuge weltweit und auch rund um die AMG-Zentrale im schwäbische Affalterbach auf dem Programm. Einer von den Personen, die den noch an Heck und Front getarnten Vorab-GT fahren dürfen, ist Michael Schiebe, seit März 2023 CEO der Mercedes-Tochter. Heute hat sich der smarte Enddreißiger einen Begleiter ins Auto geholt: Ein Redakteur der AUTO ZEITUNG darf auf dem Beifahrersitz Platz nehmen und erfährt sofort vieles, aber nicht alles über den neuen Mercedes-AMG GT (2023).

Die wichtigste Botschaft: Der neue Mercedes-AMG GT (2023) soll wieder extrem sportlich, aber auch alltagstauglicher werden. Das fängt bei der Karosserie an, die mit etwa 4,55 Metern an die Dimensionen des Vorgängers anknüpft, aber diesmal als 2+2-Sitzer kommt. Bei der Testfahrt sind die beiden Sitze im Fond noch abgedeckt, sie sollen aber Platz für kleine Kinder bieten oder einfach als zusätzliche Gepäckablage dienen – der 2022 eingeführte Mercedes-AMG SL, der auch ein Produkt der Affalterbacher Sportwagenschmiede ist, lässt grüßen. Der Roadster wird nicht nur im gleichen Mercedes-Werk in Bremen wie der neue GT gebaut, sondern diente quasi auch als Vorlage. Der Gepäckraum des GT ähnelt dem des neuen SL und soll jetzt zumindest für einen Kurzurlaub zu zweit reichen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Mercedes CLE (2023) im Video:

Starke Ähnlichkeiten kann man auch schon im Cockpit erkennen, obwohl die Displays im neuen Mercedes-AMG GT (2023) für die Testfahrt noch teilweise abgeklebt sind. Das Gleiche gilt für den Antrieb, den vier Liter großen V8-Biturbo, der im SL 63 satte 585 PS (430 kW) leistet. Irgendwo in der Nähe dürfte sich auch der GT einsortieren. Erstmals wird das Coupé wie der vergleichbare SL mit dem Allradantrieb 4Matic ausgestattet, eine Allradlenkung ist jetzt serienmäßig an Bord. Da drängt sich die Frage auf: "Wird es auch dieses Mal einen GT Roadster geben?" Die klare Antwort von Michael Schiebe lautet: "Dafür haben wir doch den SL!"

Bei der Testfahrt über schwäbische Landstraßen zeigt sich das Potenzial des Antriebs. Wie an der Schnur gezogen, geht es um Haarnadelkurven. Der neue Mercedes-AMG GT (2023) liegt dabei ganz ruhig auf der Fahrbahn, was sich durchaus komfortabel anfühlt. Die Karosserie ist spürbar steifer geworden. Der Chef erklärt: "Wir setzen auch beim neuen GT Bauteile aus Karbon ein, aus Gründen der Stabilität und wegen des Gewichts. Später wird es wie beim Vorgängermodell auch Varianten mit einem höheren Karbonanteil geben." Die bereits serienmäßigen Sitze sind bequem und bieten guten Seitenhalt in allen Situationen. Der AMG-Chef verliert bei allem Fahrspaß seinen Job nicht aus den Ohren. "Haben sie gerade beim Abbremsen das leise Klackern im Heck gehört? Darüber habe ich heute morgen noch mit dem Projektleiter gesprochen. Das müssen wir noch wegbekommen." Die AUTO ZEITUNG schätzt: Bald hat es sich ausgeklackert.