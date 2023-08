So sah der 4,0-Liter-V8 mit bis zu 510 PS (375 kW) und 700 Newtonmetern im ausgelaufenen C 63 aus. Jetzt regiert dort ein elektrifizierter Vierzylinder. Neueste Gerüchte besagen, dass der Achtzylinder in die Mittelklasse zurückkehren könnte. Die AUTO ZEITUNG ordnet sie ein!

Fans des V8 dürften sich nicht gefreut haben, als Mercedes angekündigt hat, den Achtzylinder zugunsten eines hochgezüchteten Hybrids aus dem AMG-Spitzenmodell C 63 zu verbannen. Jetzt kursieren Gerüchte, dass die Marke mit dem Stern eine Rolle rückwärts vollzieht.

Die zunehmende Elektrifizierung der Mercedes-Gruppe macht auch vor den sportlichen AMG-Gefilden keinen Halt – folgerichtig soll der 4,0-Liter-V8 zumindest in der Mittel- und Oberklasse für hybridisierte Alternativen weichen. Der Mercedes-AMG C 63 S E Performance als stärkste C-Klasse mit Vierzylinder kam bereits 2023 auf den Markt, ähnliches gilt ab 2024 als sehr wahrscheinlich für den Mercedes-AMG E 63. Nur, dass dieser einen Sechs- statt eines Vierzylinders erhält. Doch nun erreichen uns von jenseits des großen Teichs pikante Gerüchte: Laut dem US-Magazin "Car and Driver" macht Mercedes eine Rolle rückwärts und will ab 2026 die jeweiligen AMG-Spitzenmodelle aus C- und E-Klasse wieder mit dem mächtigen V8 ausstatten. In dem Artikel beruft man sich auf angebliche Insider-Informationen. Diese besagten auch, dass der sportliche Achtzylinder mit überschaubaren Änderungen in das Chassis des Mercedes-AMG C 63 und des künftigen Mercedes-AMG E 63 zu implementieren wäre. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Mercedes-AMG S 63 E Performance (2023) im Fahrbericht (Video):

Kehrt der V8 in Mercedes-AMG C 63 & E 63 zurück?

Die genannten Gerüchte sind zwar höchst interessant, dürfen jedoch keinesfalls als gesicherte Informationen betrachtet werden. Schauen wir uns die Faktenlage an: Mercedes zählt zu den großen deutschen Autobauern, welche die Elektrifizierung am konsequentesten vorantreibt. So bietet man in Stuttgart inzwischen mit den EQ-Modellen für fast jede markentypische Fahrzeugklasse eine vollelektrische Variante an, von den zahlreichen (Plug-in-)Hybrid-Optionen ganz zu schweigen. Mercedes selbst beschrieb die Zukunftspläne 2021 folgendermaßen: "Bis zum Ende des Jahrzehnts wird die Marke mit dem Stern bereit sein, vollelektrisch zu werden – überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen."

Diese Absichtserklärung lässt zwar eine Hintertür offen und bietet einigen Interpretationsspielraum, spricht allerdings nicht unbedingt für eine Rückkehr zum V8. Auf der anderen Seite bleibt die Mittelklasse-Konkurrenz von Audi und BMW in der Spitzenmotorisierung zumindest bei sechs Zylindern. Dass Fans des sportlichen Fahrens und des V6- und V8-Sounds nicht immer gut auf Downsizing und E-Unterstützung zu sprechen sind, ist ebenfalls kein Geheimnis. Der Vergleichstest von Mercedes-AMG C 43 und BMW M340i der AUTO ZEITUNG zeigte unlängst, dass Hybridisierung nicht immer der Weisheit letzter Schluss sein muss – hier unterlag das ausgeklügelte Vierzylinder-Hybridsystem des AMG dem aufgeladenen Reihensechser aus München nicht nur auf der Straße, sondern auch an der Zapfsäule.