Eine klassische Campervan-Marke (die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) ist LMC nicht. Den vollverblechten Kastenwagen lernte man erst nach dem Corona-Boom schätzen und brachte 2021 den ersten "Innovan" heraus, damals ausschließlich auf Fiat-Ducato-Basis, 2022 folgte mit dem Ford Transit ein Alternativ-Chassis. Auf letzterem, dem LMC Ford-Innovan, fußt auch das Sondermodell LMC Innovan Active (2025). Dieser setzt sich durch eine abenteuerlustige Optik vom etwas braver gestalteten Basis-Ford-Innovan ab: Grobstollige Sommerreifen auf 16-Zoll-Alufelgen, LED-Spotlights auf dem spezialangefertigten Dachgepäckträger, ein Rammbügel und der "Raptor"-Kühlergrill aus dem Ford-Optionssortiment mit Schriftzug in großen Lettern anstelle des blauen Ovals. Wäre der Active ein Pkw, wäre er gewissermaßen das "Cross"-Modell mit besserer Ausstattung. Und der Vergleich hat eine weitere Parallele: Wie die meisten automobilen "Cross"-Modelle muss auch beim Innovan Active auf Allradantrieb verzichtet werden.

Doch ins grobe Gelände soll der LMC Innovan Active (2025) ohnehin nicht. Gepäckträger und Heckleiter sollen eher das Beladen mit sperrigem Outdoor-Sportgerät vereinfachen, sein Revier sind strand- oder gebirgsnahe Campingplätze, seine Besitzer:innen sportbegeisterte Paare. Diese müssen gegenüber dem zivilen Ford-Innovan allerdings einen kleinen Aufpreis in Kauf nehmen. Das limitierte Sondermodell des Active kostet mindestens 78.400 Euro (Stand: Juni 2025) und ist damit genau 15.500 Euro teurer, als der LMC Ford-Innovan 590, auf dessen Doppelbett-Grundriss der Active aufbaut. Dafür ist die Aufpreisliste des Active auch betont kurz gehalten – er ist nahezu ein All-Inclusive-Angebot.

Innenraum: Vollausstattung serienmäßig

Den LMC Innovan Active (2025) gibt es wie erwähnt ausschließlich in einem Grundriss, dem 590. Von der Aufteilung her hält der 5,98 m lange Campervan daher keine Überraschungen parat: Halbdinette vorne, Seitenküche und Kompaktbad in der Mitte, ein Doppelbett im Heck – und damit identisch zum Basis-Ford-Innovan. Es sind jedoch die Zusatzausstattungen, die das Sondermodell ausmachen. Dazu gehört etwa die große Klarglas-Panoramadachhaube (70 x 50 cm) über der Sitzgruppe, die serienmäßig an Bord ist.

Die Sitzgruppe wartet neben Sitzen mit einer "Limited Edition"-Sonderbestickung insbesondere mit einer Drehplattenerweiterung für den Mitteltisch und einem serienmäßigen Bettumbau zum Notbett (176 x 83,5 cm) auf. So können im LMC Innovan Active (2025) auch drei Personen nächtigen. Isofix ist ebenfalls serienmäßig an Bord und gleich auf beiden Plätzen der Rücksitzbank vorhanden. Die kompakte Seitenküche direkt gegenüber der Sitzgruppe beherbergt die typische Campervan-Kochausstattung: Zweiflammen-Gaskocher, eine Edelstahlspüle mit Schneidebrett-Abdeckung und ein 69-l-Kühlschrank mit beidseitiger Öffnung. Eine Erweiterung gibt es zwar nicht, dafür aber mehr "Limited Edition"-Zierrat.

Und auch das Kompaktbad bietet Standardkost mit einer Kassettentoilette, einem Festwaschbecken und serienmäßiger Duschausstattung bestehend aus einer ausziehbaren Duschbrause, Vorhang und integrierter Duschwanne. An Frischwasser fahren 100 l im Tank mit, 90 l Grauwasser lassen sich im isolierten und elektrisch beheizten Abwassertank speichern – womit der Van auch vor Wintersport nicht zwingend zurückschreckt. Geheizt wird jedoch serienmäßig nur mit der herkömmlichen 4-kW-Gas-Warmluftheizung. Eine identisch starke Dieselheizung kostet 1100 Euro Aufpreis, schont aber den Gasvorrat von zwei Elf-Kilogramm-Flaschen. Das Doppelbett mit 110-mm-Kaltschaummatratze im Heck misst – wie im Basismodell – 202 x 148 cm. Schlaferweiterungen verbreitern die Ford-Transit-Karosserie um einige Zentimeter, sodass das Bett auch echte zwei Meter in der Länge messen kann. Gegen Aufpreis bietet LMC auch Rahmenfenster mit Verdunkelungsrollos an diesen Erweiterungen an.

Gegenüber dem Basismodell wartet der LMC Innovan Active (2025) mit einer erweiterten Komfortausstattung auf. So gibt es etwa rundum Verdunkelungen und Insektenschutz – selbst an der Schiebetüre– inklusive. Über dieser ist bereits serienmäßig eine Markise in Anthrazit angebracht, unter der Schiebetüre fährt sich serienmäßig eine elektrische Einstiegsstufe aus. Auf der Aufpreisliste stehen daher auch gar nicht allzu viele Punkte. Indirekte LED-Lichtleisten oberhalb der Hängeschränke für 300 Euro ergänzen etwa die übrige Innenraumbeleuchtung aus LED-Lesespots und LED-Lichtleisten im Interieur, eine zweite 95-Ah-AGM-Aufbaubatterie erweitert gegen 490 Euro Aufpreis die Autarkie. Letzter offener Punkt, der nicht die Antriebe betrifft: Teppiche im Fahrerhaus für 115 Euro. Wer also ohnehin auf eine vollwertige Ausstattung achtet, kann mit dem Sondermodell im Vergleich zum "normalen" Ford-Innovan 590 tatsächlich sparen. Dieser kostet mit nahezu identischer Ausstattung von Wohnraum und Chassis knapp 78.510 Euro (Stand: Juni 2025), muss aber auf die Active-exklusive Offroad-Optik verzichten.

Basisfahrzeug: Ford Transit

Insgesamt stehen zwei Motorisierungen im LMC Innovan Active (2025) zur Wahl: ein 2,0-l-Turbodiesel mit 130 oder 165 PS (96 oder 125 kW), beide jeweils mit Sechsgang-Schaltgetriebe oder einer aufpreispflichtigen Achtstufen-Wandlerautomatik erhältlich. Wie bereits erwähnt, wird ein Allradantrieb trotz Offroad-Optik nicht angeboten. Und auch bei der Gesamtmasse gibt es keinen Spielraum, es bleibt stets bei 3500 kg.

Wie bereits bei der Wohnraumausstattung der Fall, ist auch die Ausstattung des Basisfahrzeugs im limitierten Sondermodell weit oberhalb der Basis angesiedelt. Wie bei allen Ford-Transit-Campern ist das Infotainmentsystem "Ford Sync 4" mit 12,0-Zoll-Touchscreen und Apple CarPlay sowie Android Auto serienmäßig an Bord, hinzu gesellen sich aber eine Rückfahrkamera, eine elektrische Feststellbremse, eine Klimaautomatik, ein abschließbares Handschuhfach, Parksensoren oder einige Fahrassistenzsysteme, darunter ein aktiver Notbremsassistent und ein Spurhalteassist. An der Front erleuchten serienmäßig Bi-Xenon-Scheinwerfer die Nacht – LED-Scheinwerfer bietet Ford für den großen Transit nicht an. Nebelscheinwerfer gibt es ebenfalls kostenfrei hinzu. An Anbauteilen spendiert LMC dem Transit neben dem bereits erwähnten Dachgepäckträger und der Heckleiter auch einen Rammbügel samt "Innovan"-Ausstanzung an der lackierten Frontstoßstange, um den sportiven Look zu vervollständigen.