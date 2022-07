Fiat kommt mit der Produktion des Ducato nicht nach, deshalb baut Etrusco jetzt auch Reisemobile auf Ford Transit-Basis. Der Etrusco CV 600 DF (2022) macht den Anfang. Das sind der Preis und die technischen Daten.

Die Siegerpose fiel dem Ducato schon mal leichter, wie der Etrusco CV 600 DF (2022) auf Ford Transit-Basis beweist. Bis auf den zweiten Platz der deutschen Zulassungsstatistik hatte der Wohnmobil-Boom den Fiat gespült, aber das ist schon wieder Geschichte. Im Moment dümpelt er im Mittelfeld. Hohe Nachfrage trifft auf porca miseria. Im Hymer-Imperium haben sie reagiert und den Ford Transit entdeckt. Auf dessen Basis hat schon Erwin Hymer in den frühen Achtzigern seine ersten Campervans gebaut. Und jetzt führt ausgerechnet die junge italienische Hymer-Marke Etrusco die Tradition mit dem CV 600 DF weiter. Natürlich gibt es deren Kastenwagen auch weiterhin auf Ducato-Basis. Aber eben auch als Etrusco CV 600 DF (2022), dann steckt ein Transit drunter, der aus dem türkischen Ford-Werk in die Toskana reiste. Der 130-PS-Turbodiesel (95 kW) ist Serie, doch auf Wunsch gibt es auch 170 PS (125 kW). Das wird besonders die Käufer:innen interessieren, denen Fiat gerade keine 160-PS-Version (117 kW) des Ducato anbieten kann. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Preis & technische Daten des Etrusco CV 600 DF (2022)

Man kann sich an den Etrusco CV 600 DF (2022) gewöhnen, speziell Camping-Neulingen geht es so, weil sie im Ford etwas niedriger sitzen als im Fiat. Manche finden auch das Murmeln seines Turbodiesels angenehmer als den etwas herberen Sound des Ducato. Unterm Strich ist der Ford bei Etrusco etwas teurer, mit 46.999 Euro (Stand: April 2022) kostet er 1500 Euro mehr als der gleich lange Ducato. Beide haben gemein, dass zum guten Leben unterwegs das Complete-Selection- Paket gehört, das es beim Etrusco CV 600 DF (2022) für 8999 Euro extra gibt. Aber dann ist der CV 600 DF tatsächlich ein komfortabler Campervan, der von der elektrischen Einstiegsstufe bis zum Spurassistenten kein Kreuz mehr auf der Bestellung braucht. Rahmenfenster und Isofix hat er immer, beides ist nicht selbstverständlich in der Einsteiger-Klasse.

2,09 Meter Stehhöhe im neuen Etrusco CV 600 DF (2022)

Beim Querbett unterscheiden sie sich nicht. Natürlich kommt der Etrusco CV 600 DF (2022) nicht mit experimentellem Layout, sein Alleinstellungsmerkmal liegt wie bei allen Etrusco im modernen Designstil und in der Verarbeitung, die nicht nach Einsteigerklasse aussieht. Am auffälligsten ist die versprochene Stehhöhe von 2,09 Metern, so viel Luft überm Scheitel bieten nicht viele Kastenwagen.Und weil da oben so viel Platz ist, haben ihn die Etrusco-Einrichter:innen mit Staufächern über der Schiebetür gefüllt. Daneben gibt es fünf große Dachstauboxen, offene Ablagen über der Kabine und der hinteren Flügeltür sowie einen Kühlschrank auf Höhe des Küchenblocks, was dem Raumgefühl eines Sechs-Meter-Kastenwagens immer gut tut. Auch die Faltschiebetür soll neu sein und mehr Platz im Bad schaffen, wie Etrusco verspricht. Beim Ducato ist sie etwas nach außen gewölbt – der Trick wird auch beim Etrusco CV 600 DF (2022) funktionieren.

