Zukunftsaussichten mit Luxus-Anspruch

Neue Gefilde: Knaus bietet aktuell noch keinen Liner, möchte aber mit einem Kastenwagen in diese Vollintegrierten-Domäne stoßen.

Wie sieht die nächste Generation von Campervans aus? Mit dem Knaus Cascan 690 LE liefern die niederbayerischen Reisemobil-Spezialist:innen eine Studie mit interessanten Details. Alle Infos zum Zukunftsausblick!

Preis: Knaus Cascan Studie (2024) ist unverkäuflich

Wer möchte nicht gerne einen Blick in die Zukunft erhaschen? Der Knaus Cascan 690 LE (2024) versucht genau das zu ermöglichen. Es kommt nicht oft vor, dass Camping-Hersteller eine Studie vorstellen, doch die niederbayerischen Spezialist:innen von Knaus tun nun genau das. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist ein dunkel gehaltener Kastenwagen auf Mercedes Sprinter-Basis mit "betont automobilem Auftritt", so die Beschreibung des Herstellers. Der Preis: unbekannt. Die Studie ist nämlich unverkäuflich und der Cascan noch weit von der Marktreife entfernt. Er gibt jedoch eine neue Marschrichtung vor. Das Luxussegment lässt Knaus bisher unbesetzt, daher endet bei den Kastenwagen mit dem Knaus Boxdrive XL bei 87.750 Euro (Stand: Juli 2024) die Preisskala. Sollte der Knaus Cascan kommen, dürften sechsstellige Beträge sehr wahrscheinlich sein.

Innenraum: Darf es etwas Liner sein?

Mit der Knaus Cascan Studie (2024) wagen sich die Niederbayer:innen in neues Gefilde. Der Kastenwagen soll einen Hauch "Liner" ins Sortiment bringen. Diese Wohnmobil-Nische besetzen bisher nahezu ausschließlich vollintegrierte Luxusmobile. Damit das gelingt, werden schwere Geschütze aufgefahren. Zum einen kommen Möbel wie aus "modernen, urbanen Apartments einer weltläufigen Metropole" im Cascan zum Einsatz. Das Mobiliar soll mit fließenden, ineinander übergehenden Linien und indirekter, smarter LED-Beleuchtung in klarem Weiß mit schwarzen Akzenten glänzen. Das moderne Design soll jedoch an der Funktionalität nichts ändern. Ein Beispiel ist die Lounge: Sie lässt sich auch zum Kinderbett umfunktionieren. Geschlafen wird – ganz klassisch – im Heck des Kastenwagens. Hierzu stehen zwei Einzelbetten zur Verfügung.

Genaue Details zur Ausstattung des Cascan 690 LE hat der Hersteller bislang noch nicht preisgegeben. Einzig die Campingtoilette, das neue Cleanflex-System von Knaus, ist bestätigt. Der Clou: Das System soll weder Wasser noch Chemie benötigen und lässt sich kompakt im Waschschrank verstauen. So soll im Variobad möglichst viel Platz zum Duschen bleiben.

Basis: Mercedes Sprinter

Premiere bei den Jadelsbrunner:innen: Während bislang Fiat Ducato, VW Bus und VW Crafter die Basis für die Kastenwagen, Teil- und Vollintegrierten stellen, darf beim Campervan mit Luxusanspruch eine ebenso gediegene Basis ran. Die Knaus Cascan Studie (2024) setzt auf den Mercedes Sprinter. In der Basis soll der Kastenwagen mit einem 150 PS (110 kW) starken Vierzylinder-Turbodiesel unter der Motorhaube kommen. Gegen Aufpreis soll auch der 2,0-l-Vierzylinder in der höchsten Leistungsstufe mit 190 PS (140 kW) zur Wahl stehen. Ein Automatikgetriebe soll zum Marktstart ebenfalls angeboten werden, genauso auch eine Allrad-Version mit 100 mm Höherlegung, damit der Luxusliner auch für Ausflüge in seichtes Gelände taugt.

Ansonsten dürfte auch der Cascan von den modernen Fahrassistenzsystemen, etwa einem Abstandsassistenten, einer 360°-Rundumkamera oder einem Spurhalteassistenten, sowie dem MBUX-Infotainmentsystems profitieren. Das Pkw-ähnliche Fahrverhalten des schwäbischen Transporters gibt es ohnehin ab Werk.