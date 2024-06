Große Ideen, kleines Format

Optisch lehnt sich der EV3 an seine größeren Geschwister EV6 und EV9 an.

Das Auto ist kürzer und niedriger als ein Niro, hat aber den gleichen Radstand wie der größere Sportage, was für ein großzügiges Raumangebot sorgt.

Der neue Kia EV3 (2024) adaptiert bewährte Technik in ein kompakteres Fahrzeug, das innovative Details mit optimaler Raumnutzung kombiniert. Kollegen unseres Schwestermagazins Car durften das Entwicklungsteam bei einer Testfahrt in einem Prototyp begleiten.

Kias rasanter Vorstoß mit technisch fortschrittlichen und futuristisch aussehenden Modellen wie dem EV6 und EV9 hat europäische Mainstream-Automobilhersteller ins Staunen versetzt. Doch diese Erfolge in einem kleineren Fahrzeug zu wiederholen, stellt neue Herausforderungen dar. Um herauszufinden, wie Kia diese meistert, begleiteten wir das Entwicklungsteam bei finalen Testfahrten des neuen Kia EV3 (2024), Kias erstem rein elektrischen Kompakt-SUV und bisher kleinstem Elektroauto. Die Kombination aus dem futuristischen Design des EV3 und einem erwarteten Preis von unter 40.000 Euro dürfte viele Käufer:innen anziehen.

Erste Testfahrt im neuen Kia EV3 (2024): Effiziente Batterie und Heizsysteme

Da die Reichweite weiterhin ein entscheidendes Kriterium ist, haben Kias Ingenieur:innen viel Zeit und Hirnschmalz investiert, um mehr Kilometer aus den Batterien des neuen Kia EV3 (2024) herauszuholen. Eine Lösung, die kostengünstiger und platzsparender ist, als der Umstieg auf größere Batterien. Die des EV3 werden durch einen neuen thermisch-effizienten Mantelheizer erwärmt. Diese Technologie ermöglicht es den Batterien, sich bei Temperaturen von bis zu -35 °C automatisch selbst zu heizen, was die Ladezeiten erheblich verkürzt und eine Effizienz mindernde Niederschlagsbildung auf den Lithium-Ionen-Kathoden der Batterie vermeidet. Das System ist auch mit dem Navigationssystem des Fahrzeugs verbunden und optimiert die Batterietemperatur beim Anfahren einer Schnellladestation. Diese Funktion kann auch manuell aktiviert werden. Die vierte Generation der Mehrventil-Wärmepumpe des EV3 erhöht die Reichweite weiter, indem sie Umgebungswärme aus der Außenluft ansaugt und mit zurückgewonnener Abwärme aus dem Elektromotor kombiniert – laut Kia eine Weltneuheit.

Optimiertes Heizen, Lüften und Klimatisieren

Der neuen Kia EV3 (2024) verfügt über ein völlig neues Heiz-, Lüftungs- und Klimasystem (HVAC), das kompakter ist, effizienter arbeitet und im Innenraum Platz schafft. Kia demonstrierte die HVAC-Einheit bei der von uns begleiteten Testfahrt im Prototyp, 56 km nördlich des Polarkreises in Nordschweden. "Die Effizienz des HVAC-Systems in unseren batterieelektrischen Fahrzeugen ist entscheidend wegen der Vielzahl an Nutzungsszenarien", erklärt Richard Peiler, HVAC-Experte bei Hyundai und Kia. "Auf einer kurzen Fahrt bei niedriger Geschwindigkeit und niedrigen Temperaturen muss sofort Wärme geliefert werden, ohne die Batterie stark zu belasten, während bei einer längeren Fahrt bei hoher Geschwindigkeit und milden Bedingungen die Reichweite maximiert werden muss, obwohl die Außentemperaturen stark variieren können." Eine knifflige Aufgabe.

Das Hauptziel war es, das effektivste "One-Touch"-Klimaautomatiksystem zu schaffen, bei dem der Energieverbrauch minimal und der Fahrkomfort maximal ist. "Wenn unsere Kunden die HVAC nicht wahrnehmen, haben wir unsere Arbeit erfolgreich erledigt", sagt Peiler. Das neue System ist ein Verpackungswunder – es sei nicht nur effizient und komfortabel, sondern auch 33 Prozent kürzer als die Einheit, die es ersetzt. Mit deutlich weniger Teilen ist es leichter und kompakter, was mehr Platz im Innenraum schafft.

Der EV3 überzeugt bei Platzangebot und Nachhaltigkeit

Tatsächlich ist das gesamte Verpackungskonzept des neuen Kia EV3 (2024) eine kleine Revolution. Das Auto selbst ist kürzer und niedriger als ein Niro, der Radstand aber ähnlich groß wie der des höher positionierten Sportage, was für ein großzügiges Raumangebot sorgt. Der Innenraum ist luftig und offen gestaltet, ähnlich wie beim großen EV9, und verfügt über einen verschiebbaren Tisch in der Mittelkonsole, der den Insass:innen als praktische Ablagefläche für Laptops oder Lunch dient, während das Auto geladen wird. Erwachsene können bequem hintereinander sitzen, und der 460-l-Kofferraum ist etwa 100 l größer als bei vielen Konkurrenten. Es gibt zudem kein Leder im Innenraum und es werden viele recycelte Materialien verwendet – 28,5 kg in jedem Auto. Zudem entfernt sich Kia von den früheren, oft eintönigen schwarzen Innenräumen.

Das alles ist in einer ziemlich kastigen Silhouette untergebracht, die durch Falten und kräftige Linien geprägt ist. Es gibt viele visuelle Überschneidungen mit anderen Kia-Elektrofahrzeugen, aber es ist weit entfernt von den typischen Verbrenner-Modellen von Kia von vor einigen Jahren. "Wir befinden uns immer noch in dieser Übergangsphase", sagt David Hart, Kias Kreativdirektor für das Exterieur des neuen Kia EV3 (2024). "Wir sollten etwas anbieten, das fortschrittlicher ist als alles andere, um zu zeigen, dass Kund:innen wirklich mehr bekommen. Da ein Elektrofahrzeug wahrscheinlich mehr kostet als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, sollten wir dies auch im Design widerspiegeln." Die blockige Form des EV3 kann dabei täuschen: Der Kia erreicht einen beeindruckend niedrigen Luftwiderstandsbeiwert (cW-Wert) von 0,267, unterstützt durch eine dreidimensionale Jacke, die 80 Prozent des Unterbodens bedeckt, und eine Version der Active Air Flap (die auch im EV6 verbaut ist), die die Luftströmung hinter der Frontpartie reguliert, um den Luftwiderstand bei höheren Geschwindigkeiten zu reduzieren.

Von Ben Whitworth und Jake Groves

