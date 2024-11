Kias Inster-Bruder in Deutschland unterwegs

Kia betritt mit dem EV2 neues Terrain. Wir haben den elektrischen Kleinwagen bereits auf Fotos eingefangen. Erste Erlkönigbilder und Infos zum Kia EV2 (2026) hier!

Preis: Der Kia EV2 (2026) ab geschätzte 24.000 Euro

In Europa wird das Segment der elektrischen Klein- und Kleinstwagen immer beliebter. Somit wollen auch immer mehr Hersteller ein Stück vom Kuchen abhaben. Während Hyundai und Dacia mit Inster und Spring auf Angriff gehen, kündigt sich auch bei der koreanischen Marke Kia ein neues Modell an: Der Kia EV2 soll der harten Konkurrenz Paroli bieten und wurde von unserem Fotografen bereits als Erlkönig erwischt. Der Marktstart des kleinen Kias ist für 2026 angesetzt. Technische Daten und Preise nennt der Hersteller vor der offiziellen Premiere freilich noch nicht. Blickt man auf den durchaus ähnlichen Hyundai Inster, der für unter 24.000 Euro in Europa starten soll und den Renault 5, der der ab 24.900 Euro erhältlich ist, bekommt man in etwa ein Gespür dafür, wie und wo sich der EV2 preislich einordnen wird (Alle Preise: Stand November 2024). Bekannt ist dagegen schon der Produktionsstandort des EV2, der in der Slowakei gefertigt werden soll.

Antriebe: So stark wie der EV3?

Auch zum Antrieb gibt es noch keinerlei Infos vom Hersteller. Während der größere Kia EV3 mit seinem 150 kW (204 PS) starken Antrieb in der Kompaktklasse unterwegs ist, erscheint das für den kleinen EV2 doch etwas viel. Hier bleibt die Entscheidung Kias also abzuwarten. So oder so: Die Leistung dürfte sich in beiden Fällen irgendwo zwischen 74 und 110 kW (100 und 150 PS) bewegen. Dafür sprechen auch die Leistungswerte der Konkurrenten von Dacia, Renault und Hyundai, die sich allesamt in ähnlichen Leistungsregionen aufhalten. Denkbar ist auch, dass der Kia EV2 mit zwei verschiedenen Batteriegrößen wie beim Hyundai Inster kommen wird. Dieser trumpft mit Akkugrößen von 42 oder 49 kWh auf, was für Reichweiten von bis zu 350 km ausreicht. Möglich, dass Kia hier ähnliche Werte bieten wird.

Exterieur: Getarnter Prototyp erinnert an EV9

Bevor das endgültige Design des Kia EV2 (2026) gezeigt wird, müssen wir uns mit Fotos des noch gut getarnten Erlkönigs begnügen. Trotz der fast vollständig verdeckten Karosserie fällt sofort auf, dass sich das Design des Kleinwagens stark an dem des Kia EV9 und EV3 orientiert. Dafür sprechen neben der uns bereits von genannten Modellen bekannten Scheinwerferanordnung auch die kastige Karosserieform mit der typischen Dachform. Ein deutlicher Unterschied fällt dagegen am Heck des Kia EV2 auf, das sich mit sehr niedrig angebrachten Heckleuchten zeigt, konträr zu den sonst üblicherweise an der Heckscheibe und Abrisskante angebrachten Leuchten der elektrischen Kia-Modelle.