Am 1. Mai 2012 hat J.P. Kraemer seine Firma gegründet. Zum Zehnjährigen blickt der Dortmunder auf die Entwicklung von JP Performance zurück und schlägt nachdenkliche Töne an.

JP Performance gibt sich ungewohnt offen – die Tuningwerkstatt macht nur den kleinsten Teil des Umsatzes aus. Alle News, darunter zur neuen Modellautoserie namens "Kraemo" und zum jüngst eröffneten PACE!-Museum, gibt es hier! Dieser Artikel wurde am 14.07.2022 aktualisiert.

News zu JP Performance: Bestandsaufnahme gibt überraschende Einblicke

JP Performance gibt in Person von Inhaber J.P. Kraemer und Vertreter Fabian Kubik überraschende Einblicke: So macht die Tuningwerkstatt mit vier Prozent nur den kleinsten Teil des Umsatzes der Tuningfirma aus. Tatsächlich steuert der größte Batzen das Geschäft mit den selbst gestalteten und vertriebenen Klamotten aus. Ein Geschäftszweig, den J.P. Kraemer von zehn Jahren noch kategorisch abgelehnt hat. Dazu kommen zusätzliche Einnahmequellen wie der jährlich gestaltete Carlender. Angesichts der Größe von JP Performance – die Firma zählt mit dem jüngst eröffneten PACE!-Museum vier Gebäude und soll künftig um weitere 6000 Quadratmeter erweitert werden – stellen sich die zwei auch die Frage, ob es "nur" noch eine Firma oder nicht schon ein Konzern sei. Nur in einem Punkt sind sie sich einig: "Imperium" klinge zu negativ. Eine weitere Überraschung liefert das Video (siehe unten) übrigens auch noch: J.P. Kraemer kündigt den Gastauftritt in einem deutschen Film an. Ein Schelm, wer da nicht an "Manta, Manta 2" denkt... Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Das ist der aktuelle Stand bei JP Performance (Video):

Neue Werkstatt

Treue Fans von J.P. Kraemer kennen seine Werkstatt bei JP Performance wohl in- und auswendig. Doch nun ist alles anders: Sichtlich stolz präsentiert der Dortmunder Tuning-Papst die rundum erneuerte und umgebaute Tuning-Werkstatt. So stylisch hat hier wohl noch nie jemand an Autos geschraubt. Der neue Look der Arbeitshalle zaubert dem Chef der Tuningschmiede ein Lächeln ins Gesicht. "Jetzt beginnt die neue Ära", kommentiert Kraemer den spektakulären Umbau. Einen ersten ausführlichen Rundgang durch die neue Werkstatt zeigt das Video unten.

Die neue Werkstatt bei JP Performance:

Modellautomarke Kraemo

J.P. Kraemer, Inhaber der über Youtube international bekannten Tuningschmiede JP Performance, gehen die Ideen nicht aus: Ende Mai 2022 hat er seine neue Modellautomarke Kraemo vorgestellt, unter der er 1:18-Modelle seiner real existierenden und durch Youtube-Videos oder die Ausstellung in der Halle von Big Boost Burger bekannten Autos auf den Markt bringen will. Sind Modellautos selbst noch keine besondere Erwähnung wert, so ist es doch das Hirnschmalz, das J.P. Kraemer in die Konzeption der Spielzeugautos gesteckt hat. So sind die Fahrwerkshöhe, Sturz und Einpresstiefe der Modellautos per Schraubenzieher einstellbar. Am Beispiel des Nissan GT-R R35 mit Breitbaukit zeigt der Dortmunder außerdem, dass Fans sich für oder gegen eine Folierung und einen Spoiler entscheiden können. Als Gag gibt es obendrein beim Kauf eine persönliche Fahrzeugnummer, die mit der Lieferung im Unterboden des Autos eingeklinkt werden kann. Selbst an einen Fahrzeugbrief hat der Entrepreneur gedacht. In einem ersten Testlauf möchte JP Performance nun herausfinden, auf welches Interesse das für 54,90 Euro angebotene Modellauto stößt und ob Kraemo mit einer Serie an weiteren Autos sowie weiterem Zubehör für die 1:18-Modelle arbeiten soll.

Kraemo, die neue Modellautomarke von JP Performance im Video:

Ergänzt Shop & Werkstatt: Automuseum "PACE" seit Mai 2022 geöffnet

JP Performance surft auf der Erfolgswelle – ob auf Youtube, mit dem (Hör-)Buch, dem Burgerladen samt Shop und angehängter Erlebniswelt oder mit der originären Werkstatt. Gebäude Nr. 4 – die Werkstatt, die besagte Erlebniswelt samt Büros und der Stützpunkt auf der Rennstrecke LaSiSe sind die ersten drei – ist ein zum Automuseum "PACE" umgebautes, ehemaliges Autohaus an der Dortmunder B1, das seit Anfang Mai 2022 endlich geöffnet hat. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Eröffnung immer wieder verschoben worden. Hier sollen nicht nur historische oder besondere Autos gezeigt werden, wie ehemalige Formel 1-Rennwagen oder etwa das Filmfahrzeug "Herbie" aus "Ein toller Käfer" (1968), sondern auch die von Fans. So soll die Instagram-Seite des Museums jede Woche drei Autos zur Abstimmung geben. Das Auto mit den meisten Likes komme dann für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten in das Museum. Wie lange es im "PACE" ausgestellt wird, entscheiden ebenfalls die Follower. Die Eintrittspreise betragen zwischen sechs und 10 Euro (Stand: Mai 2022), Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt. Übrigens: Für die Ausstellung sucht J.P. Kraemer übrigens noch Mitarbeitende, die Fans im Museum betreuen und herumführen – ein "Traumjob", wie er in einer Instagram-Story vom 10. Mai 2022 die Stelle anpreist.

JP Performance feiert zehnjähriges Bestehen (Video):

Nachdenkliche Töne zum zehnjährigen Bestehen

Zum zehnten Geburtstag der Firma JP Performance ist den Fans ein extra langes Video auf Youtube vergönnt. In ihm blickt Inhaber J.P. Kraemer nicht nur auf die Gründung seiner Tuningfirma am 1. Mai 2012 und ihre Entwicklung zurück, sondern schlägt auch nachdenkliche Töne an – seine depressive Erkrankung sei zurück und würde ihm wie auch JP Performance sehr viel abverlangen. In einem Zusammenschnitt fasst die Tuningcrew aus Dortmund auch Highlights aus über 2000 Videos zusammen, darunter die Fahrt auf den Pikes Peak, die erste Fahrt mit dem Super-Golf oder der Firmenausflug nach Las Vegas. Die AUTO ZEITUNG gratuliert JP Performance zum zehnten Geburtstag und wünscht alles Gute! Hinweis: Wenn Sie Selbstmord-Gedanken haben, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Dort sind Mitarbeiter:innen rund um die Uhr unter 0800 - 111 0 111 erreichbar. Sie können sich dort auch per Mail oder Chat melden: online.telefonseelsorge.de.

2021: J.P. Kraemer zeigt erstmals seine Freundin, J.P. Kraemer kritisiert Polizeiarbeit beim Thema Tuning & Das Vermögen von J.P. Kraemer

Wie das Leben von Jean Pierre Kraemer abseits von JP Performance aussieht, ist, zeigte der Besitzer von JP Performance bis dato nur selten. Doch seit Ende 2021 öffnet sich der Dortmunder seinen Fans immer weiter. Nachdem JP bei Instagram bereits im November einen überraschenden Einblick in sein Privatleben gewährte und sich erstmals öffentlich an der Seite seiner Freundin zeigte, folgt im Januar 2022 das erste gemeinsame Video auf Youtube. Hier stellt Jean Pierre Kraemer seinen Fans und seiner Freundin sein neuestes Auto vor: ein Honda NSX, den er im gemeinsamen Urlaub in den USA erworben hat. Wie schon beim Instagram-Post – nach nur einer Stunde hatte die digitale Liebeserklärung von Jean Pierre Kraemer an seine Freundin schon über 125.000 Likes und annähernd 3000 Kommentare gesammelt – sind die Reaktionen seiner Fans auch auf Youtube äußerst positiv.

JP Performance mit seiner Freundin und dem Honda NSX (Video):

J.P. Kraemer hat sich in seinem Youtube-Video "Stillgelegt" zu einem kontroversen Thema geäußert – zum Vorgehen der Polizei gegen Tuner:innen. Er kritisiert, dass die Polizei zu oft getunte Fahrzeuge beschlagnahme, weil ihnen auch die Fachkenntnis fehle. Nach Meinung Kraemers stellten die Gutachten bei den "einkassierten" Autos in den meisten Fällen kein illegales Tuning fest. Unklar bleibt, woher er diese Informationen hat. Durch das Vorgehen mancher Polizeikräfte käme Angst vor einer "willkürlichen" Beschlagnahmung auf, kritisiert der Dortmunder Tuner. J.P. Kraemer wünscht sich, dass die Polizei es als Erfolg betrachte und kommuniziere, wenn eine große Zahl der kontrollierten Autos ohne illegales Tuning unterwegs seie. Außerdem solle die Polizei die Autos im Zweifel nicht von der Straße holen, sondern den Wandel hin zu legalem Tuning belohnen. In seinem Statement fordert J.P. Kraemer zum sachlichen Dialog zwischen Polizei und Tuner:innen auf.

J.P. Kraemer über stillgelegte Tuningautos (Video):

Im Interview mit Youtuber Leeroy Matata spricht J.P. Kraemer erstmalig über sein Vermögen. Zahlreiche Fans beschäftigten sich laut Matata mit der Frage, wie viel Geld der Inhaber mit JP Performance mittlerweile verdient habe. Spekulationen im Netz gingen von 5,5 bis acht Millionen Euro aus. "Das ist viel mehr", ist Kraemers erstaunlich offene Antwort darauf. Er und seine Firma haben sich schon viele Gedanken darüber gemacht und er wolle dazu demnächst ganz offen darüber sprechen, wie viel Geld er mittlerweile verdient hat. Ihm sei bewusst, dass er sein Vermögen durch die Fans erwirtschaftet habe und schäme sich deshalb, es vor ihnen geheimzuhalten.

JP Performance im Interview mit Leeroy Matata (Video):

2020: J.P. Kraemer veröffentlicht Buch plus Hörbuch & J.P. Kraemer im Porsche Taycan zu schnell unterwegs

2020 ging J.P. Kraemer unter die Buchautoren. Pünktlich zu seinem 40. Geburtstag am 12. September hat der Inhaber von JP Performance sein erstes eigenes Buch herausgebracht. In ihm lässt der Dortmunder sein Leben Revue passieren und gibt seinen Fans Einblicke in sehr intime, emotionale und wohl auch depressive Gedanken. Er wolle damit seinen Anhängern erklären, wieso J.P. Kraemer so ist, wie er ist. Auch die eine oder andere Entscheidung aus der Vergangenheit, die Auswirkungen auf sein Wirken bei JP Performance hatte, möchte er mit dem Buch nachvollziehbar machen. Ein Beispiel, das er dafür nennt: seine zerrüttete Beziehung zum früheren Geschäftspartner und Freund Sidney Hoffmann. Die Resonanz auf das Buch war derart erfolgreich, dass J.P. Kraemer nun auch eine Hörbuchfassung mit Erweiterungen herausbringt. Das kündigte er in einem Video Anfang März 2021 an. Mit dem Hörbuch bringt der Tuner außerdem eine App heraus, in der Fans alle Angebote und Möglichkeiten seiner Firma JP Performance nutzen könnten – das reiche von der Karte des Big Boost Burger-Ladens über Eintrittkarten für das Museum "PACE" bis hin zum Erwerb des Hörbuchs.

J.P. Kraemer stellt sein Hörbuch vor (Video):

