J.P. Kraemers neue Modeidee stößt auf Unverständnis

J.P. Kraemer, Gründer und Inhaber von JP Performance, hat schon öfters seinen Geschäftssinn unter Beweis gestellt. Die nun von ihm vorgestellte neue Modemarke "Loners" aber stößt bei seinen Fans auf Kritik. Warum das so ist!

"Loners" heißt das neue Modelabel von JP Performance. Zur Einordnung: Bislang hat Inhaber J.P. Kraemer sein zuweilen sehr buntes und flippiges Merchandise unter "JP Clothing" vermarktet. Nun schien für den Dortmunder die Zeit reif, eine zweite Marke für Bekleidung zu gründen und ein neues Publikum ins Visier zu nehmen. Die Idee dahinter: ein Label zu schaffen, mit dem seine Fans "schicker unterwegs" sein können. Im Vorstellungsvideo (siehe unten) skizziert Kraemer das Bild, einen 70-jährigen Fan angetroffen zu haben, der aber nicht so recht in die Klamotten von JP Clothing reinzupassen schien. Das habe den Tuning-Papst auf die Idee gebracht, Mode für ein gesetzteres Zielpublikum kreieren zu wollen. Darauf spielt auch der Markenname "Loners" an: Alle Menschen seien bemüht, sich zu verbinden, aber "am Ende des Tages sind wir alle Einzelgänger". Der Name solle das Gefühl transportieren, wie man nachts nach einem schönen Abend alleine nach Hause geht – eine angenehme Form der Melancholie, wenn man so will.

JP Performance stellt die neue Modemarke "Loners" vor:

Darum sind die Fans mit der neuen JP Performance-Modemarke "Loners" nicht einverstanden

Nur, und das zeigen die Reaktionen in der Kommentarspalte recht deutlich, scheint J.P. Kraemers Erläuterung seiner neuen Marke "Loners" nicht mit ihrer Wirkung auf seine Fans zu korrelieren. Wenngleich nach Angaben von JP Performance mit dickerem, hochwertigerem Stoff und feineren Schnitten versehen, bemängeln kritische Stimmen, dass es sich ja erneut nur um Oversize-T-Shirts, Hoodies und kurze Jogginghosen handle, die aber eben nur weniger offensiv bedruckt sind. Die wenigsten könnten sich vorstellen, in diesen Klamotten schick auszugehen. So bringt es ein Follower für sich auf den Punkt: "JP Clothing 2.0 hab ich jetzt nicht erwartet."

Dabei steht die Idee selbst nicht in der Kritik: Einige Fans hatten sich angesichts der Erläuterungen von Kraemer bereits auf Hemden, Poloshirts und Chino-Hosen gefreut. Ob das neue Label "Loners" von JP Performance ein Flopp wird? Angesichts der großen Fangemeinde des Dortmunder Tuners dennoch denkbar unwahrscheinlich. Die Zeit wird es zeigen.