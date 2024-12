Jährliche JP-Autoinventur führt zu irrem Ergebnis

JP Kraemer spricht schon von einer "Tradition": Gemeint ist die jährliche Zählung des Fuhrparks. In seinem Video aber zählt der Inhaber von JP Performance nicht nur seine Autos, sondern verrät auch, von welchen er sich zeitnah trennt!

Ein Follower des JP Performance-Youtube-Kanals hat es unter dem Video treffend zusammengefasst: Auch Ende 2024 steht die "jährliche Inventur" an, in der J.P. Kraemer seine Schätzchen zählt. In rund 56 min verschafft der Dortmunder Tuningpapst sich selbst, aber vor allem seinen Fans einen Überblick über alle Autos seines Fuhrparks, zu dem aber auch ein Motorrad, ein Jet-Kart und – so viel Spaß muss sein – ein Aufsitzrasenmäher zählt. Weil die bloße Aufzählung ja langweilig wäre, vergibt Kraemer auch zugleich Zustandsnoten und fasst grob das Vorhaben mit dem jeweiligen Fahrzeug zusammen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

JP Kraemer zählt und zeigt seine Autos im JP Performance-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Irre Bandbreite: Das ist JP Kraemers 104-Autos-Fuhrpark

Das Fuhrparkvideo offenbart dabei nicht nur die bloße Zahl der Autos, sondern auch, wie divers JP Kraemers Geschmack ist. Die Bandbreite reicht von der sprichwörtlichen Bastelbude über faszinierende Umbauten à la Mercedes 500 E mit V12 bis hin zu absoluten Exoten wie dem Porsche 356 für Kraemers Frau Julia Meck. Dabei kennen Außenstehende noch gar nicht das finale Ausmaß, weil der Dortmunder viele Autos zwar mitzählt, aber noch geheim hält.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Auffällig bei der Bestandsanalyse: Kaum ein Fahrzeug erhält von JP Kraemer die Note 1. Ein uneingeschränkt gutes Zeugnis will er lediglich seinem geliebten VW Polo 86c Steilheck, dem Porsche 911 GT3 RS, Porsche 992 Turbo und dem Porsche 964 Turbo in Rosa mit dem Spitznamen "Flamingo" ausstellen; mit Abstrichen seinem BMW M3 Touring und dem Lamborghini Diablo. Am anderen Ende der Notenskala rangiert übrigens der aus der eBay-Reihe bekanntgewordene Renault Twingo-Umbau mit einer 5.

Auch interessant:

"Jetzt wirds hart für euch", kündigt JP Kraemer im Video gleich mehrere Trennungen an. So wird nicht nur der schwarze Honda NSX verkauft, sondern auch der schwarze Porsche 964 Turbo geht weg. Hier sei der Käufer bereits gefunden – "in Deutschland kennt ihn jeder", gibt sich der Dortmunder geheimniskrämerisch. Auch die Brabus G-Klasse mit dem spektakulären Innenraum und der Audi RS2 müssen zeitnah das Feld räumen. Dafür lässt sich der Inhaber von JP Performance derzeit in den USA ein Chassic bauen: Das "krasseste, was wir je gemacht haben", befindet Kraemer. "Krass" ist auch das Ergebnis der jährlichen Inventur: 104 Autos zählt Stand Dezember 2024 der Fuhrpark von JP Performance.