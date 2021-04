Coronavirus: Auswirkungen auf die Autobranche

Alle größeren Autohersteller außer Daimler und Tesla haben bei der Konzern-EBIT-Marge, dem Verhältnis von Umsatz und Gewinn (in Prozent vor Steuern), verloren. Besonders die durch eine Allianz verbundenen Hersteller Nissan und Renault sind während der Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. Quelle: Center of Automotive Management (CAM)

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie haben der Autobranche die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg beschert. Diese Autobauer sind in Kurzarbeit und diese Automessen werden 2021 verschoben oder abgesagt. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Auswirkungen des Coronavirus auf die Autobranche

Die meisten Autobauer sind (bisher) mit einem blauen Auge durch die Corona-Pandemie gekommen. Wenige haben sogar gewonnen. Bei anderen haben die Auswirkungen des Coronavirus auf die Autobranche gnadenlos alte Schwächen aufgedeckt. Knapp drei Millionen Tote, Milliarden-Schäden in der Wirtschaft, Schulausfälle und Bildungslücken bei zahllosen Kindern: Ein Virus und seine diversen Mutationen plagt die Welt. Auch die Autoindustrie wird noch immer schwer gebeutelt. Doch wie im Gesundheitsbereich kommen inzwischen einige Regionen besser, andere schlechter durch die Pandemie. Während es in den USA und in China schon wieder runder läuft, ist Europa immer noch im Lockdown gefangen. Die weitere Entwicklung – auch die der Fahrzeugbauer – kann man noch nicht abschätzen. Ein Blick zurück auf 2020 zeigt aber, dass schon im ersten Corona-Jahr die Entwicklung der einzelnen Autohersteller durchaus unterschiedlich verlief. Das Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach bei Köln hat sich die Ergebnisse der verschiedenen Produzenten im Detail angeschaut. Alle Firmen hatten zunächst Produktionsstopp in den eigenen Werken und bei den Zulieferern zu verkraften. Die Ausfälle in der Fertigung, geschlossene Autohäuser, arbeitsunfähige Zulassungsbehörden (wie in Deutschland) und die gebremste Kauflust der Verbraucher führten 2020 bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen zu einem weltweiten Auslieferungsrückgang von 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon wurden aber nicht alle Hersteller gleichermaßen getroffen. So kam der Toyota-Konzern mit einem Minus von 9,7 Prozent und einem blauen Auge davon. Mit 9,53 Millionen Verkäufen zogen die Japaner:innen erstmals seit 2015 wieder am VW-Konzern vorbei und landeten auf Rang eins der weltweit größten Automobil-Produzenten. Die Wolfsburger:innen erwischte es mit einem Rückgang von 15,1 Prozent überdurchschnittlich stark. Noch schlechter erging es Ford, Nissan, Renault und die mittlerweile zum Stellantis-Konzern fusionierten Hersteller Fiat-Chrysler und PSA, die jeweils mehr als 20 Prozent Miese machten. US-Autobauer General Motors, Hyundai, Honda, Mercedes und besonders BMW kamen hingegen glimpflich davon – die Bayer:innen büßten im Vergleich zu 2019 zum Beispiel nur 7,8 Prozent ein. Viele von diesen Herstellern profitierten besonders vom sich rasch wieder erholenden chinesischen Markt, ebenso wie SAIC und viele andere einheimische Produzenten. Reine Hersteller von Elektro-Autos wie Tesla konnten im vergangenen Jahr sogar weiter wachsen.

Autobranche: Gewinner & Verlierer der Corona-Krise

Die Absatzzahlen während der Coronavirus-Pandemie schlagen natürlich auch auf die Gewinne durch. Trotz der Corona-Krise schrieben die allermeisten Konzerne aber weiter schwarze Zahlen – bis auf Renault und Nissan, die kaum oder gar nicht auf den sich wieder regenerierenden Märkten vertreten sind. Hier hat Konzernchef Luca de Meo inzwischen ein radikales Umbauprogramm verkündet, um weniger renditeschwache Kleinwagen und mehr Margen-Bringer wie SUV und Mittelklasse-Wagen zu verkaufen. Andere sind weiter: Durch starke Kostenreduktion machte Daimler 2020 sogar deutlich mehr Gewinn als im Jahr zuvor. Die Schwab:innen erreichten eine Marge vor Steuern von 4,3 Prozent. Vor der Krise 2019 waren es nur 2,5 Prozent. Pro verkauftem Auto verdienten die Stuttgarter:innen während der Pandemie 2101 Euro (2019: 97 Euro) – bei BMW kamen 930 Euro pro Auslieferung in die Kasse, bei Volkswagen sogar nur 731 Euro. Die zwei deutschen Konzerne haben mittlerweile ihre Hinwendung zur Elektromobilität deutlich beschleunigt. Denn alle Autobauer stehen vor großen Herausforderungen: Die CAM-Studie erwartet 2021 zwar wieder einen leicht steigenden weltweiten Absatz. Allerdings müssen die Konzerne in Forschung und Entwicklung für die E-Mobilität sowie die Vernetzung investieren. Studienleiter Professor Stefan Bratzel befürchtet: "Dies wird nicht jeder Autohersteller schaffen. Die globale Autoindustrie steht vielmehr vor einer Zeitenwende, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren von einer großen Konsolidierungswelle begleitet sein wird." Dabei hat die Corona-Pandemie als Beschleuniger gewirkt. Wie europäische Autobauer für die Zukunft gerüstet sind, hängt unter anderem von der Dauer der Corona-Krise ab.

von Klaus Uckrow

Produktionsausfälle in der Corona-Krise: So ist die Lage bei Audi, Daimler, Ford, McLaren & VW

Aufgrund geltender Kontrollen und Corona-Testpflicht an den Grenzen befürchtet die deutsche Autoindustrie seit Mitte Februar 2021 erhebliche Lieferprobleme und Produktionsausfälle. Durch die zu erwartenden Probleme an den Grenzübergängen werde die Automobilproduktion ab dem Mittag am 15. Februar 2021 größtenteils zum Erliegen kommen, teilte ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) mit. "Die Werke in Ingolstadt, Regensburg, Dingolfing, Zwickau und Leipzig sind als erste betroffen." Der VDA Sprecher sprach von einer dramatischen Lage, von der 800.000 Beschäftigte in der Autoindustrie betroffen seien. Die Autoindustrie fordert, bis zum Aufbau ausreichender Testkapazitäten an den Grenzen, mindestens aber für die nächsten vier Tage, auf eine ärztliche Testbestätigung zu verzichten und ersatzweise Selbstschnelltests für Fahrer zuzulassen. Beim Volkswagen-Konzern hieß es derweil, dass es noch keine Engpässe wegen fehlender Teile aus dem Lkw-Grenzverkehr gebe, auch nicht im VW-Werk Sachsen und im Porsche-Werk Leipzig. Auch bei Daimler hieß es, es würden keine Beeinträchtigungen erwartet, von Werksschließungen könne keine Rede sein. Und auch die bayerischen Autobauer BMW und Audi haben bisher keine größeren Probleme durch die Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie. "Unsere Werke sind derzeit versorgt und produzieren planmäßig", hieß es von BMW. "Erste Lieferungen konnten bereits die Grenzen passieren und sind ohne größere Verzögerungen in unseren Werken angekommen." Ein Audi-Sprecher erklärte: "Wir produzieren aktuell ohne Einschränkungen, beobachten die Lage und die weitere Entwicklung."

Lieferengpässe bei Halbleiterbauteilen in der Corona-Pandemie bleiben auch im April 2021 ein Thema: So schickt Daimler vorerst an mindestens zwei Standorten tausende Mitarbeiter:innen wieder in die Kurzarbeit. Betroffen ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Großteil der Beschäftigten der Mercedes-Werke in Rastatt und Bremen. Daimler teilte auf Anfrage mit, für die betroffenen Mitarbeiter:innen an beiden Standorten sei Kurzarbeit jeweils vom 23. April 2021 an zunächst bis Ende des Monats beantragt worden. In Bremer Werk sind mehr als 12.000 Mitarbeiter:innen beschäftigt, in Rastatt rund 6500. Ausgenommen von der Kurzarbeit sind nach Unternehmensangaben an beiden Standorten Mitarbeiter:innen in "strategischen Projekten" und sogenannten Grundfunktionen, dazu zählt Daimler etwa die Bereiche Instandhaltung und Versorgung sowie Qualifizierungsthemen. Bereits im Januar 2021 hatten Lieferprobleme bei Halbleiter-Herstellern bei Daimler für Schwierigkeiten in der Produktion gesorgt. Das Kompaktwagen-Werk in Rastatt war wegen Nachschubproblemen für drei Wochen in Kurzarbeit gegangen, Bremen für eine Woche.

Aufgrund des Chipsmangels hält Ford die Produktion in einigen Werken an. "Wir prüfen täglich die Auswirkungen auf unsere Produktionsplanung", teilte ein Sprecher des Unternehmens am 16. April 2021 mit. "Aufgrund der angespannten Liefersituation wird die Produktion in unserem Werk in Saarlouis vorerst vom 19. April bis 18. Mai pausieren." Auch im Werk in Valencia (Spanien) werde aufgrund des Lieferengpasses die Produktion reduziert. An den Ford-Standorten in Craiova (Rumänien) und Köln kam es in diesem Jahr ebenfalls bereits zu Produktionspausen. Derzeit seien dort aber keine weiteren Unterbrechungen geplant, hieß es.

Auch den Beschäftigten im Emder Volkswagen -Werk steht wegen fehlender elektronische Bauteile erneut Kurzarbeit bevor. Diese sei vorsorglich für April 2021 angemeldet worden, teilte eine Sprecherin am Standort mit. Voraussichtlich seien nicht alle Fertigungsbereiche betroffen – wie viele Beschäftigte in Kurzarbeit müssen, sei noch unklar. Auch ab wann und wie lange die Bänder stillstehen sollen, war zunächst nicht bekannt. Auch am Stammsitz in Wolfsburg führt der Halbleiter-Mangel erneut zu Einschränkungen. Dort soll in der Woche vom 26. bis 30. April 2021 eine Frühschicht in der Golf-Fertigung ausfallen, wie Volkswagen mitteilte. Im Osnabrücker Werk war zunächst keine Kurzarbeit geplant.

Wegen fehlender Halbleiter muss Hyundai in Südkorea die Produktion des SUV-Modells Kona und des Elektroautos Ioniq 5 zeitweise stoppen.

Probleme beim Nachschub der Bauteile hatten zuletzt bei VW und anderen Autobauern immer wieder zu Einschränkungen in der Produktion geführt. Und die Unternehmensberatung Roland Berger erwartet, "dass der Hableitermangel noch weit über das Jahr 2021 hinausreichen wird". Der Bedarf der Autoindustrie werde sich durch Elektrifizierung und automatisiertes Fahren bis 2025 massiv erhöhen: Heute seien in einem Premiumauto mit Verbrennungsmotor Halbleiter für 3000 Dollar verbaut. "Bei einem halbautonom fahrenden Elektroauto wird sich der Wert bis 2025 auf über 7000 Dollar je Fahrzeug mehr als verdoppeln", erklärten die Branchenexpert:innen in einer Studie. Zugleich rechnen sie mit einer stärkeren Marktkonzentration bei den Chip-Herstellern. "Diese Konstellation erschwert die Beschaffung zusätzlich." Obendrein seien Smartphone- und Computerhersteller für die Halbleiter-Branche viel größere Kunden als die Autobauer. Die Nachfrage nach Computern und Spielekonsolen ist während der Corona-Krise gestiegen, während viele Autohersteller ihre Chip-Bestellungen stark heruntergefahren hatten.

Ein Bürogebäude von McLaren in der Innenstadt von Woking wurde temporär in ein Corona-Impfzentrum verwandelt, wie im Januar 2021 bekannt wurde. Zunächst war man davon ausgegangen, dass es sich dabei um das Hauptquartier selbst handelt. Dem ist allerdings nicht so. Ende 2020 hatte der britische Sportwagensteller den geplanten Verkauf des Standorts Woking für rund 220 Millionen Euro gemeldet, um die Auswirkungen der Corona-Krise abzufedern. Wie im April 2021 bekannt wurde, hat das amerikanische Unternehmen Global Net Lease den Gebäudekomplex für umgerechnet rund 196 Millionen Euro erworben, um ihn für die nächsten 20 Jahre an McLaren zu vermieten. McLaren plant, langfristig am Standort Woking zu bleiben – in 20 Jahren will man das Mietgeschäft erneut prüfen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie: Absagen von Messen/Events auch 2021