Jean Pierre Kraemer, Dortmunder Tuner und Inhaber von JP Performance, ist zu einer der zentralen Figuren in der deutschsprachigen Autoszene geworden. J.P. gewährt zunehmend auch private Einblicke, ob (Ex-)Freundin, Haus, Vermögen oder seine Krankheit betreffend.

Jean Pierre Kraemer, kurz J.P. genannt, ist am 12. September 1980 geboren und gelernter Automobilkaufmann. Deutschlandweit bekannt geworden ist J.P. über seine Tätigkeiten als TV-Moderator von "Die PS-Profis". Hatte er sich zu Beginn seiner Selbstständigkeit vor allem auf das Tuning von Autos konzentriert, erfand sich J.P. über die Jahre immer wieder neu und steht mittlerweile vor allem durch seinen Youtube-Kanal "JP Performance", aber auch sein umfangreiches, gleichnamiges Klamottenlabel sowie seinen Burgerladen "Big Boost Burger" und sein Museum "Pace" im Rampenlicht. J.P. Kraemer lebt zurückgezogen in seinem neu gebauten Haus im Großraum Dortmund. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Krankheit: Bei Jean Pierre Kraemer Autismus diagnostiziert

Zurückgezogen lebt Jean Pierre Kraemer auch, weil er – wie im Juli 2022 über seinen Youtube-Kanal öffentlich gemacht – an einer Form von Autismus leidet. Die Autismus-Spektrum-Störung, nach Aussage von Mitarbeiter Fabian Kubik von renommierten Fachärzten festgestellt und bestätigt, ist eine Form von Entwicklungsstörung und gilt als Behinderung. So ist J.P. laut seines Therapeuten sehr perfektionistisch veranlagt und habe große Schwierigkeiten damit, Emotionen nachzuvollziehen oder gar zu empfinden. Auch deshalb bitte man darum, Kraemer nicht auf die Krankheit anzusprechen. Nur in einem vertrauten Umfeld falle es ihm leicht, so zu agieren, wie man ihn von Youtube und Instagram kennt. Schon länger bekannt ist, dass J.P. Kraemer auch an Depressionen leidet.

Autismus bei J.P. Kraemer diagnostiziert (Video von JP Performance):

J.P. zeigte sich kurzzeitig mit Freundin an seiner Seite

Wie das Leben von Jean Pierre Kraemer abseits seines intensiven Berufslebens aussieht, ist, zeigte der gebürtige Dortmunder nur selten. Doch seit Ende 2021 öffnet sich der Dortmunder seinen Fans immer weiter. Nachdem J.P. bei Instagram bereits im November 2021 einen überraschenden Einblick in sein Privatleben gewährte und sich erstmals öffentlich an der Seite seiner Freundin zeigte, folgt im Januar 2022 das erste gemeinsame Video auf Youtube. Wie schon beim Instagram-Post – nach nur einer Stunde hatte die digitale Liebeserklärung von J.P. Kraemer an seine Freundin schon über 125.000 Likes und annähernd 3000 Kommentare gesammelt – waren die Reaktionen seiner Fans auch auf Youtube äußerst positiv. Wie Jean Pierre Kraemer im Juli 2022 bekannt machte, haben er und seine Freundin sich in der Zwischenzeit aber wieder getrennt.

J.P. Kraemer und Ex-Freundin im Video von JP Performance:

Vermögen zunehmend transparent gemacht

Im Interview mit Youtuber Leeroy Matata sprach Jean Pierre Kraemer 2021 erstmalig über sein Vermögen. Zahlreiche Fans beschäftigten sich laut Matata mit der Frage, wie viel Geld J.P. mittlerweile verdient habe. Spekulationen im Netz gingen von 5,5 bis acht Millionen Euro aus. "Das ist viel mehr", ist Kraemers erstaunlich offene Antwort darauf. Er und seine Firma hätten sich schon viele Gedanken darüber gemacht und er wolle nun ganz offen darüber sprechen, wie viel Geld er mittlerweile verdient hat. J.P. Kraemer sei bewusst, dass er sein Vermögen durch die Fans erwirtschaftet habe und schäme sich deshalb, es vor ihnen geheimzuhalten.

Jean Pierre Kraemer spricht über sein Vermögen (Video von Leeroy Matata):

Hörbuch flankiert biografisches Buch

2020 ging Jean Pierre Kraemer unter die Buchautoren. Pünktlich zu seinem 40. Geburtstag hatte der Dortmunder sein erstes eigenes Buch herausgebracht. In ihm lässt der Dortmunder sein Leben Revue passieren und gibt seinen Fans Einblicke in sehr intime, emotionale und wohl auch depressive Gedanken. Er wolle damit erklären, wieso J.P. so ist, wie er ist. Auch die eine oder andere Entscheidung aus der Vergangenheit, die Auswirkungen auf sein Wirken bei JP Performance hatte, möchte er mit dem Buch nachvollziehbar machen. Ein Beispiel, das er dafür nennt: seine zerrüttete Beziehung zum früheren Geschäftspartner und Freund Sidney Hoffmann. Die Resonanz auf das Buch war derart erfolgreich, dass J.P. Kraemer auch eine Hörbuchfassung mit Erweiterungen herausgebracht hat.

