JP Kraemer stellt Dr. Glossy vor

Wer mit Fahrzeugen zu tun hat, kommt um die Pflege dieser meist nicht umher. Das hat sich auch JP Kraemer gedacht und nun eine Reinigungsserie entwickelt, die alles für die perfekte Handwäsche enthalten soll. Das kosten die Produkte von Dr. Glossy!

Neue Autopflege-Marke von JP Performance: So kam es zu Dr. Glossy

Fernsehmoderator, Tuning-Experte, Geschäftsführer und vor allem Gründer: JP Kraemer hat erst im Juni 2024 sein neues Modelabel "Loners" vorgestellt und keinen Monat später kommt bereits das neue Projekt von JP Performance auf den Markt. Mit der Reinigungsserie Dr. Glossy hat der Dortmunder nach zweijähriger Entwicklungszeit eine neue Marke für Fahrzeugpflege entwickelt.

"Ich bin kein Profi-Handwäscher, es hat aber vor drei, vier Jahren angefangen, dass ich immer mehr Autos mit der Hand gewaschen habe am Wochenende. Dann ging ich um die Autos herum und es ging mir tierisch auf den Sack, dass der Eimer auf dem Boden rumschlurrte und man in die Hocke gehen muss, dann hat man seine Produkte, braucht das Autoshampoo, den Felgenreiniger, nichts ist logisch, nichts ist organisiert", erklärt der Autoenthusiast im Vorstellungsvideo (siehe unten). Um die Autowäsche per Hand deutlich komfortabler und praktischer zu machen, gibt es nun einen Eimer, den man auf einen sogenannten Flaschenhalter aufstecken kann. So kommt man leichter an den um 66,5 cm erhöhten Wascheimer, während sich darunter alle Pflegeprodukte im Flaschenhalter verstauen lassen. Außerdem gibt es noch passende Pflegeprodukte für die Handwäsche.

JP Performance stellt die neue Marke "Dr. Glossy" vor:

JP Kraemer als verrückter Professor

Vorgestellt hat Jean Pierre Kraemer seine neue Marke in einem einstündigen Video auf seinem Youtube-Account JP Performance GmbH. Es beginnt damit, dass Kraemer beim Autowaschen in einer Waschbox total genervt auf den umkippenden Wascheimer reagiert, die Pflegeprodukte auf Seite schiebt und nicht weiß, wohin mit seinen Putzutensilien. Dann setzte er sich an den Schreibtisch, zeichnet eine Skizze und ruft "Dr. G" an, einen Professor – gespielt von ihm selbst –, der in einem Labor verschiedene Mixturen zusammenstellt, einige davon auch trinkt und schließlich ein Paket vor der Tür von JP Kraemer abstellt.

Rund 500.000 Euro sind in die Erarbeitung des Produktes geflossen, fast zwei Jahre Arbeit steckten hinter dem langwierigen Prozess, bis eine Pflegeserie mit dem Wascheimer, Reinigungsmittel sowie Zubehör entstanden ist. "Man kann in Deutschland nicht einfach etwas zusammenmischen", erklärt JP Kraemer. Neben der Gesetzeslage werde auch viel Wert auf die Materialverständlichkeit gelegt. Man sei zudem stolz darauf, dass der Hauptteil des Eimers "Made in Germany" sei.

Viele Farben möglich: Konfiguration wie beim Auto

Neben praktischen Aspekten, wie beispielsweise, dass aus dem verschlossenen Eimer kein Wasser schwappen könne, sei auch darauf geachtet worden, dass die Käufer:innen ihre Produkte farblich auch ans eigene Fahrzeug abstimmen können. So lässt sich der Sieb, der Griff sowie die untere Station und der Wechseldeckel tauschen. Daraus ergeben sich über 250 Farbmöglichkeiten.

Einzeln erhältlich oder als Set

Und was kosten die Produkte von Dr. Glossy? Auf der Homepage lassen sich Wascheimer, Reinigungsmittel und Zubehör einzeln kaufen oder auch im Set. So kostet der Wascheimer "Abgehoben" knapp 50 Euro, der Waschhandschuh "Waschbuddy" 15 Euro, der Felgenreiniger in der 500 ml fassenden Flasche zehn Euro. Das "All in Set" mit dem Eimer, vier Pflegeprodukten sowie vier Reinigungshelfern kostet 120 Euro. Und wie bei einem Autokonfigurator lässt sich der Wascheimer auf der Website von JP Performance leicht nach den eigenen Farbwünschen zusammenstellen (Alle Preise: Stand Juli 2024).