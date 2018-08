Kein Schnauzbart, dafür aber Kultfrisur: David Hasselhoff ging 1982 als "Knight Rider" auf Verbrecherjagd. Der eigentliche Star der Serie hieß allerings K.I.T.T (Knight Industries Two Thousand, falls Sie das schon immer mal wissen wollten) und war ein mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter Pontiac Firebird Trans-Am in schlankmachendem Tiefschwarz. Das ...

Als Auto ein Flop, im Film ein Star: Der DeLorean DMC-12 erlangte als Zeitmaschine in Steven Spielbergs "Zurück in die Zukunft" über Nacht Weltruhm. Auf dem freien Markt schlug er sich dagegen katastrophal. Die Flügeltüren waren zu schwer, die ...

Da qualmt der Gummi: In diesem moosgrünen Ford Mustang Fastback ging Steve McQueen in "Bullit" auf Verbrecherjagd. Der Hard-Boiled-Krimi aus dem Jahr 1868 ist vor allem für eine der längsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte bekannt. In der ...

... Hauptrolle und musste sich in dutzenden Wettkämpfen gegen die besser-motorsierte Konkurrenz behaupten. Ein echter Underdog also? Wohl kaum, denn Herbie ist kein gewöhnliches Auto, sondern verfügt über eine eigene Persönlichkeit und Superkräfte.

... Lebens planen, ist vor allem für den halsbrecherischen Einsatz dreier karosserieverstärkten Minis in Erinnerung geblieben. In der Neuverfilmung knüpfte man an diese Tradition an und führte den neuen Mini Cooper S als Fluchtfahrzeug ins Feld. Ebenso ...

2003 kam mit "The Italian Job" ein Remake ins Kino, das redlich bemüht war, dem kultigen Original aus den 60ern das Wasser zu reichen. Die Fimkomödie über zwei alternde Gangster, die in Turin den Coup ihres ...

Was fliegt denn da durchs Scheunentor? Der knallorange Dodge Charger aus "Dukes of Hazzard" (Ein Duke kommt selten allein) mischte von 1979 bis 1985 die Südstaaten auf. Das als ...

Na, erinnern Sie sich noch? An die Serien und Filme, in denen Männer noch echte Kerle und die Autos noch Geschosse mit Charakter waren? Klar tun Sie das. So manche Krawall-Karre ist heute nämlich genauso berühmt und beliebt wie der Schauspieler, der sie gefahren hat. Was bitte wäre zum Beispiel das A-Team ohne seinen martialisch lackierten GMC Vandura? Oder Magnum ohne den kultigen Schnauzer ... pardon ... Ferrari 308 GTS? Ein auffälliges Auto war schon immer das Salz in der Suppe vieler Hollywood- und Serienproduktionen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Wird ein neuer "Fast & Furious" angekündigt, werden die darin vorkommenden Sportwagen von der Community meist heißer gehandelt als die Schauspieler.

Filmautos: Steve McQueen im Mustang Fastback