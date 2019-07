Ex-PS-Profi J.P. Kraemer bietet Burger an! Gegenüber der Werkstatt von JP Performance hat nämlich 2017 der Big Boost Burger by JP Performance eröffnet. >> Mehr zum Thema Tuning

Mit "Big Boost Burger" versucht sich JP Performance als Gastronom. In der darum gebauten Autowelt können sich Fans von J.P. Kraemer unter anderem durch ausgestellte Tuningboliden und von Rennsimulatoren unterhalten lassen. Das sind die Öffnungszeiten, Preise & Adresse!

Gegenüber der Werkstatt von JP Performance hat J.P. Kraemer 2017 den Big Boost Burger eröffnet. Integriert in einer Art Freizeitpark – die "Autowelt" – mit Ausstellungsfahrzeugen und Rennsimulatoren in "uriger" Industrie-Atmosphäre, die an alte Werkstatt-Zeiten erinnern soll. Und all das bei deftigem Essen: Die angebotenen Burger (die Preise starten bei 6,90 Euro) haben so klangvolle Namen wie "Serienausstattung", "Stage 1" oder "The Boostless", letzterer gilt logischerweise für den Veggie-Burger. Beilagen wie etwa die Pommes heißen "Zündkerzen", hinter dem Namen "Zündspulen" verstecken sich Süßkartoffelpommes. Als Dessert bietet der Big Boost Burger verschiedene Eissorten von "Ben & Jerry's".

Tuning PS-Profis im Einsatz (2018): Staffel 2 Neue Staffel mit Sidney & Co. im TV

Kritik an Big Boost Burger-Gästen von JP Performance im The real-Blueberry-Video:

Öffnungszeiten, Preise & Adresse des Big Boost Burger