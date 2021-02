Der Toyota Mirai läuft seit November 2020 vom Band und soll seinen Vorgänger in allen Belangen übertreffen. Wir nennen den Preis des Wasserstoffautos, die Reichweite und die weiteren technischen Daten.

Dass die Japaner mit dem Toyota Mirai (2020) – zum Preis ab 63.900 Euro (Stand: Februar 2021) – am Wasserstoffauto festhalten, ist weniger eine Überraschung, als die nun viel stimmigere Optik ihres Aushängeschilds. Die elegante Limousine streckt sich auf fast fünf Meter und streift sämtliche optischen Eigenarten ihres Vorgängers ab. Der Mirai wird nicht nur länger, sondern auch flacher und breiter. Er steht auf der TNGA-Plattform (Toyota New Global Architecture), was eine höhere Karosseriesteifigkeit, einen niedrigen Schwerpunkt und in Verbindung mit dem Hinterradantrieb eine bessere Fahrdynamik verspricht. Größere Wasserstofftanks und ein optimiertes Brennstoffzellensystem sollen eine rund 30 Prozent größere Reichweite bringen. Diese beziffert Toyota mit 650 statt vormals 500 Kilometern – eine Komplett-Füllung dauert übrigens nur fünf Minuten. War der Vorgänger 114 kW (155 PS) stark und hatte ein maximales Drehmoment von 335 Newtonmetern, weisen die technischen Daten des Toyota Mirai (2020) nun 134 kW (182 PS) aus.

Der Toyota Mirai (2020) im Video:

