Bei den ersten Hauptuntersuchungen gilt die noch junge Baureihe meist als solide und fehlerfrei. Nur von unten sollte man sich den Kona genauer anschauen, weil die GTÜ hier überdurchschnittlich oft Schadstellen feststellt. Die häufigsten Mängel: Dichtungsmanschetten an der Vorderachse, Spurstangen vorn ausgeschlagen.

Zum Facelift 2020 wurde am Grundkonzept deshalb wenig geändert. Benziner wie Diesel bekamen durchweg mehr Leistung und erfüllen seither die Euro 6d-Norm.

Auch mit der Variabilität ist es nicht unbedingt weit her.

Das Design hat anfangs polarisiert, was aber keinen negativen Einfluss auf die erfolgreichen Verkaufszahlen hatte.

Hyundai Kona als Gebrauchtwagen kaufen

Auch wenn das Design des mittlerweile in zig Konfigurationen als Gebrauchtwagen erhältlichen Hyundai Kona anfangs polarisierte, konnte sich die Marke schnell über volle Auftragsbücher freuen. Ab dem Marktstart 2017 bis Dezember 2021 wurden in Deutschland 97.813 Kona neu zugelassen. Dabei standen nicht nur die vernünftig dimensionierten Turbobenziner mit 120 bis 198 PS (88 bis 145 kW) auf der Wunschliste. Vor allem die reinen Elektroversionen des Kona (35.137 Neuzulassungen und damit weit mehr als ein Drittel der Gesamtzulassungen bis Ende 2021) entwickelten sich zum Verkaufsschlager. Zum Facelift 2020 wurde am diversen Grundkonzept deshalb wenig geändert. Benziner wie Diesel bekamen durchweg mehr Leistung und erfüllen seither die Euro 6d-Norm.

Beim Kona Elektro gibt es beim Gebrauchtwagen-Kauf zwei Alternativen: Die günstigere leistet eher bescheidene 100 kW (136 PS) und zieht ihren Saft aus einem 39,2 kWh großen Akku, der im Unterboden sitzt und Strom für 300 Kilometer Reichweite liefert. Etwas teurer ist das 150 kW (204 PS) starke Topmodell. Hier beträgt die Akku-Kapazität 64 kWh – was für bis zu 484 Kilometer reichen soll. Seit 2021 gibt es den Kona N. Die 280-PS-Sportvariante (205 kW) mit Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe sprintet in 5,5 Sekunden auf 100 km/h. Alles richtig gemacht: Mit 31.557 Zulassungen war das Modellpflege-Jahr das bisher erfolgreichste. P.S.: Wenn es doch ein neuer und kein gebrauchter Kona sein soll – die Neuauflage ist bereits am Start! Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

