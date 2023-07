Er startet zwar als Verbrenner, doch im Grunde ist er ein Stromer. Die erste Testfahrt klärt Stärken und Schwächen des neuen Hyundai Kona Elektro (2023)!

Schon in diesen Tagen rollt der neue Hyundai Kona (2023) ab 26.900 Euro (Stand: Juli 2023) zu den Händlern – erst einmal mit zwei Benzinern sowie einem Hybriden. Im Grunde seines Herzens ist der Kona in der Generation E angekommen: Denn nur weil es auch Benziner gibt, ist der Kona kein umgerüsteter Verbrenner. Anders als beim Vorgänger hat Hyundai erst die E-Version entwickelt und dann die Benziner nachgerüstet – und musste deshalb weniger Komprimisse eingehen. Ob sich das bei der ersten Testfahrt mit dem neuen Hyundai Kona Elektro (2023) als Vorserienmodell bemerkbar macht, beantwortet die AUTO ZEITUNG hier. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Erste Testfahrt mit dem neuen Hyundai Kona Elektro (2023)

Dass der neue Hyundai Kona (2023) zuerst als E-Auto konzipiert wurde, merkt man bei der ersten Testfahrt beim Package, weil es jetzt zum deutlich gewachsenen Platzangebot vor allem für die Menschen auf der Rücksitzbank einen größten Kofferraum von 466 Litern und dazu anders als im gesamten VW-Konzern noch einen Frunk gibt, in den zumindest das Ladekabel passt. Das merkt man bei der Ausstattung etwa an der Ruhestellung für die Sitze, mit der die Ladepausen (zehn bis 80 Prozent in 41 Minuten) ihre Länge verlieren sollen. Man erkennt es an der Elektronik-Architektur, die den Anschluss externer Verbraucher wie eines E-Bikes erlaubt. Man sieht die elektrische Erfahrung an der Navigation, die Reichweite, Ladestopps samt Leistung und Standzeiten bei der Streckenplanung berücksichtigt.

Cleveres Packaging, zwei Leistungsstufen

Vor allem spürt man es bei der Testfahrt selbst. Klar, die vier unterschiedlichen Level für den künstlichen Motorsound sind eine Albernheit. Auch die Ruhe beim Fahren sowie der spontanen Antritt des neuen Hyundai Kona (2023) überrascht heute keinen mehr. Drei Rekuperationsstufen vom Segeln bis zum One-Pedal-Fahren plus ein smartes i-Pedal, das den Grad der Energierückgewinnung situationsgerecht regelt, aber sucht man selbst bei vielen reinen E-Autos noch vergebens. Angeboten wird der elektrische Kona – anders als viele Konkurrenten auf einer Mischplattform – in zwei Konfigurationen: Während das Grundmodell mit einem 48,4 kWh Akku für 360 Kilometer und einer 116-kW-Maschine (158 PS) ausgeliefert wird und schon einen überzeugend flotten Eindruck macht, gibts gegen Aufpreis nicht nur 160 kW (218 PS), sondern auch 64,4 kWh und damit rund 500 Kilometer Reichweite. Nach den Sommerferien 2023 startet der neue Hyundai Kona Elektro (2023) zum Preis ab 42.500 Euro (Stand: Juli 2023) aufwärts.