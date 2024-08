Die B-Klasse von Hymer will hoch hinaus

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Die Heckgarage mit 450 kg Tragkraft hat Türen an beiden Seiten. Daher ist sie bequem und sicher zu beladen.

Die Winkelküche bietet eine großzügig dimensionierte Arbeitsfläche und ausreichend Straum in den geräumigen Ausziehschubladen.

Herzstück des Wohnbereichs ist ist der um 360 Grad drehbare Mitteltisch, der auch in Längs- und Querrichtung verschiebbar ist.

Die Raumaufteilung ist recht klassisch: An Cockpit und Wohnbereich schließt sich die Küchenzeile an.

Große Klasse: So lässt sich Hymers Angebot an vollintegrierten Wohnmobilen beschreiben. So punktet die Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024) mit Kontinuität, doppeltem Boden und ausgeklügeltem Raumkonzept. Hier kommen die Preise und Ausstattung!

Preis: Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024) ab 159.500 Euro

Damit wir uns richtig verstehen: Bei dieser B-Klasse geht es nicht um den gleichnamigen, ab 2005 gebauten Kompaktvan, mit dem der Pkw-Hersteller Mercedes-Benz damals für Daimler-Maßstäbe Neuland betrat. Vielmehr ist die Rede vom vollintegrierten Reisemobil gleichen Namens aus der Produktion des Platzhirsches Hymer. Und der will schon in der Selbstbeschreibung hoch hinaus: "Wie der Mount Everest für den Berg der Berge steht oder der Eiffelturm für den Turm der Türme, so definiert das Hymermobil das Genre für integrierte Reisemobile", heißt es selbstbewusst auf der Homepage des Herstellers, der den 7890 mm langen vollintegrierten Wohnmobil Hymer B-Klasse Master Line I 780 zum Basispreis ab 159.500 Euro anbietet.

Es ist ein Leichtes, sich von dort aus auf ein geradezu hochalpines Preisniveau vorzuarbeiten, sofern man denn entsprechende Extrawünsche hat. Die, zumindest gemessen an Vertretern der vollintegrierten Klasse, mittellange Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024) bietet vier bis fünf Erwachsenen Platz. Drei weitere, längere Varianten mit jeweils eigenem Grundriss komplettieren die Modellpalette, deren oberes Ende der 8999 m lange Hymer B-Klasse Master Line I 890 (2024) mit einem Einstiegspreis von 174.800 Euro markiert (Alle Preise: Stand August 2024).

Innenraum: Stufenfrei dank Doppelboden

Um es zu vorwegzunehmen: Man braucht kein Sauerstoffgerät um dieses geräumige, serienmäßig auf Rädern mit 16-Zoll-Stahlfelgen stehende, vollintegrierte Wohnmobil klassischer Bauart zu "besteigen". Das geht ganz kommod. Und zwar über die per optionaler elektrischer Trittstufe auf der Fahrerseite bequem zu erreichende, 65 cm breite Aufbautüre. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnmobils von 4439 kg lässt seitens des Herstellers noch eine verbleibende Masse von 594 kg für Sonderausstattung. Angesichts der umfangreichen Aufpreisliste dürfte diese schnell verplant sein. Doch dazu später mehr.

Foto: Hymer

Einmal drin, fühlt man sich auf Anhieb zu Hause: Zentrale Anlaufstelle im Wohnbereich ist der um 360 Grad drehbare Mitteltisch, der auch in Längs- und Querrichtung verschiebbar ist. Eine Gas-Warmwasserheizung gehört zur Serienausstattung. Wie die indirekte Ambientebeleuchtung ist auch sie per App steuerbar. Apropos Komfort: Für ein sanftes, geradezu sänftenartiges Reiseerlebnis soll das sogenannte Super-Light-Chassis, kurz "SLC", mit ebenem Laufboden sorgen. Es verspricht weniger in den Innenraum übertragene Erschütterungen und mehr Fahrstabilität dank Einzelradaufhängung. Zudem bleibt der Wohnraum durch die Doppelbodenkonstruktion des Chassis stufenfrei bei einer durchgängigen Innenraumhöhe von 1,98 m. Das ermöglich selbst unter der separat liegenden Dusche auf einer Grundfläche 0,70 x 0,77 m eine ebene Stehfläche ohne Stolperfallen.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Gar nicht holprig, sondern clean und genauso klassisch wie durchdacht ist die sonstige Raumaufteilung der Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024). Hinter dem Wohnbereich liegt eine Winkelküche mit großzügig dimensionierter Arbeitsfläche. In diese sind ein Hybrid-Kochfeld und ein 153 l fassender, doppelt angeschlagener großer Kühlschrank integriert. Im Heckschlafzimmer warten zwei längs angeordnete Einzelbetten mit einer Liegefläche von 2,02 m x 0,90 m darauf, erschöpften Campingfans eine Schlafstätte zu bieten. Ein manuell ausfahrbares Hubbett vom Format 1,97 x 1,45 m über dem Fahrerplatz bietet zwei weiteren Mitreisenden Platz.

Basisfahrzeug: Mercedes-Sprinter 415 CDI

Standardmäßig dient der Mercedes-Sprinter 415 CDI mit einem 150 PS (110 kW) leistenden Vierzylinder-Dieselmotor und Sechsgang-Schaltgetriebe als Chassisspender und Triebkopf. Die bereits erwähnte SLC-Konstruktion mit dem beheizten, 360 mm hohen Doppelboden bietet nicht nur Platz für Tanks, Elektronik und Heizung, sondern auch weitere Praxisvorteile. Etwa in Form der bis zu 1000 l zusätzlichen Stauraums. Insgesamt verpackt die der Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024) bis zu 3800 l. Die Frischwasser- und Abwassertanks fassen 180 l beziehungsweise 150 l. Die Tanks sind im beheizten Doppelboden untergebracht und von innen zugänglich. Somit sollten sie auch bei eisigen Wintertemperaturen leicht zu reinigen und zu nutzen sein.

Zudem wird herstellerseitig in Kombination mit dem "Schwabenchassis" beim Thema Sicherheit nicht gespart. Serienmäßig ist beim Hymer B-Klasse Master Line I 780 (2024) das aus dem Mercedes-Sortiment bekannten Assistenzpaket an Bord. Darin enthalten sind unter anderem ein Tempomat, ein aktiver Spurhalte-, Seitenwind- und Aufmerksamkeitsassistent sowie ein Regensensor. Wer es noch sicherer und komfortabler mag, kann gegen 8650 Euro Aufpreis die Ausstattungslinie "Premium" ordern, die unter anderem Voll-LED-Scheinwerfer, ein Neungang-Automatikgetriebe, eine elektrische Parkbremse und eine Verkehrszeichenerkennung enthält.