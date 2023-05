Heutzutage ist in Autos mehr Elektronik untergebracht, als früher in einem ganzen PC. Systeme werden intelligenter und die Bedienung komfortabler. Das trifft auch auf die Handbremse zu. Musste man früher selbst dafür sorgen, dass die Feststellbremse fest genug angezogen ist, übernimmt das bei elektrischen Parkbremsen ein Elektromotor. Das automatische Lösen der Bremse beim Losfahren verhindert, dass man mit angezogener Handbremse losfährt und unnötig Material verschleißt. Doch hat die elektrische Parkbremse auch Nachteile? Was passiert, wenn beispielsweise die Batterie im Auto leer ist oder die Stromversorgung der Steuerung für die Feststellbremse aus anderen Gründen ausfällt? Die Antwort im Video! Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

