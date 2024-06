Mit 350 km/h nach München

Einmal den eigenen Wagen auf Topspeed beschleunigen. Gar nicht mal so einfach im dichten Verkehr auf deutschen Autobahnen? Supercar-Sammler und Youtuber Gercollector beweist, dass es möglich ist – sogar mit einem AMG One auf der A8 bei München!

Youtuber fährt 350 km/h im AMG One

Topspeed auf der Autobahn? Vergiss es! Etliche Baustellen, zähfließender Verkehr und mehr Tempolimits, als das internationale Image der deutschen Autobahnen vermuten lässt, hindern oft den uneingeschränkten Geschwindigkeitswahn. Wer nicht ein Auto vom Schlag eines Opel Corsa B 1.0 8V fährt, sieht die Nadel selten im Begrenzer. Unmöglich ist natürlich nichts. Youtuber und Supercar-Sammler Gercollector stieß ausgerechnet im Großraum München auf die Idealbedingungen, um sein Plug-in-Hybrid-Hypercar Mercedes-AMG One auf 350 km/h Topspeed zu beschleunigen.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Gercollector fährt 350 km/h im Mercedes-AMG One (Video):

Der Fahrer: Das ist Gercollector

Wer Gercollector kennt – kennt ihn eigentlich nicht. Der Sportwagen-Sammler und Youtuber trägt als Markenzeichen stets einen Rennhelm, das Gesicht des Mittdreißigers ist nicht bekannt. Der Name aber schon: Michael Spegel heißt der Mann unter dem Helm, zu dessen privater Sammlung, die er zusammen mit seinem Vater aufgebaut hat und in einer Tiefgarage in Tegernsee südlich von München unterbringt, unter anderem ein Ferrari F40, ein BMW Z8 und ein Mercedes SLR Stirling Moss gehört. Und natürlich auch das Hybrid-Hypercar Mercedes-AMG One mit 1063 PS (782 kW) Systemleistung.

Auch interessant:

Das Fahrzeug: Mercedes-AMG One

Der Hubraum sagt über die Leistung des Hybrid-Hypercars Mercedes-AMG One nicht viel aus: 1,6 l sollen genügen. Doch der winzige V6-Turbobenziner allein leistet bereits 574 PS (422 kW), insgesamt vier Elektromotoren mit insgesamt 450 kW (611 PS) unterstützen das Formel-1-Triebwerk. Die Systemleistung: 1063 PS (782 kW)! So soll dem Hochleistungs-Plug-in-Hybriden der Spurt von null auf 100 km/h in nur 2,9 s gelingen. 300 km/h sind in 15,6 s erreicht, der Vortrieb endet erst bei 352 km/h. Entsprechend fett fällt auch der Preis aus: 2022 kostete der Supersportler knappe drei Millionen Euro.

Der eigene Mercedes-AMG One für zu Hause:

Die Autobahn: A8

Ein solches Fahrzeug kann man natürlich nur stilecht auf einer Rennstrecke – oder auf recht leeren Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung – ausfahren. Auftritt A8 südlich von München. Zwischen Kreuz München-Süd und Unterhaching-Ost, wenn der Transitverkehr auf die Ringautobahn A99 abbiegt, präsentiert sich eine überschaubare und – Abseits der Stoßzeiten – recht leere Autobahn. Zumindest hat Gercollector die Autobahn so vorgefunden und konnte seinen Mercedes-AMG One bis zur Höchstgeschwindigkeit ausreizen.

Natürlich ist hier ein Wort der Warnung angebracht: Nicht nachmachen! Auf öffentlichen Autobahnen muss stets auf andere Verkehrsteilnehmer:innen geachtet werden. Wer dem eigenen Pkw in einer kontrollierten Umgebung die Sporen geben möchte, kann sich etwa einen Slot für die Touristenfahrten auf der Nürburgring-Nordschleife buchen.