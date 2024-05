Die F1 zu Gast in Monaco

Wir beantworten, wann das nächste Formel-1-Rennen ist: vom 24. bis 26. Mai 2024 in Monaco. Die AUTO ZEITUNG kennt den Zeitplan (Training, Quali, Start) zum F1-Rennen, das live im TV übertragen wird.

Nach jedem Rennwochenende die gleiche Frage: Wann ist das nächste Formel-1-Rennen? In der Regel steigt in der Königsklasse des Motorsports alle zwei Wochen der nächste Grand Prix. Doch auch dicht aufeinanderfolgende Rennen kommen in Zeiten des allgemeinen F1-Hypes und den dadurch immer ausladenderen Rennkalendern vor. Dazu legen Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg & Co. im Sommer traditionell eine vierwöchige Pause ein. Der Rennkalender 2024 umfasst 24 Rennen, die von Februar bis Dezember stattfinden.

Das nächste Formel-1-Rennen steigt am Wochenende, 24. bis 26. Mai 2024, in Monaco. Live im TV sind Training, Qualifying und Rennen auf Sky zu sehen, RTL und Livestreams übertragen den Grand Prix nicht. Rechteinhaber Sky hat für 2024 und 2025 einen Deal mit RTL ausgehandelt, der die sieben Rennen Bahrain, Ungarn, Belgien, Niederlande, Monza (Italien), Aserbaidschan und Las Vegas (USA) im Free-TV sowie die dazugehörigen Qualifyings und Sprints auf der Streamingplattform RTL+ beinhaltet. Im Zeitplan (siehe Tabelle) führen wir den Start des Rennens und alle weiteren Uhrzeiten auf.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Lotus 88 im Tracktest (Video):

TV-Zeitplan (Training, Sprint, Quali, Start) zum Formel 1 Rennen in Monaco live im TV