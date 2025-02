Nobel-Koreaner im Duell

Feine Autos aus Südkorea hören auf den Namen Genesis. Sowohl der Genesis G70 als auch der Genesis G80 stellen interessante Alternativen zu Mercedes & Co. dar. Welcher mehr Auto fürs Geld bietet, klärt der Vergleich.

Die koreanische Edelmarke Genesis startete im Mai 2021 in Europa. Mit eigenständigem Design, luxuriöser Ausstattung und einem einzigartigen Wartungsservice sorgten die Fahrzeuge aus dem fernen Asien schnell für Furore. Das erste Modell auf dem deutschen Markt war der elegante Oberklässler Genesis G80. Ein halbes Jahr später folgte die Mittelklasse-Limousine Genesis G70, der ihn in diesem Vergleich herausfordert. Jeder dieser beiden Viertürer hat seine spezifischen Reize. Beim rund fünf Meter langen G80 ist es zunächst das üppige Raumangebot, das Eindruck schindet. Vorn wie hinten bietet die Limousine auch großgewachsenen Personen jede Menge Raum zur freien Entfaltung.

Dies gilt für den Genesis G70 nicht im vollen Maß. Gerade hinten wird es für Langbeinige schnell eng. Aufgrund der kompakteren Abmessungen taugt der kleinere der beiden Viertürer allerdings mehr für das Bewältigen des urbanen Alltags. Langes Reisen hingegen ist klar die Kernkompetenz des Genesis G80. Seine durch adaptive Dämpfer unterstützte Federung erweist sich bei langsamer wie schneller Fahrt als äußerst schluckfreudig. Zudem dringen Fahrgeräusche merklich gedämmter als beim G70 in den geräumigen Innenraum. Der 4,69 m lange, agile Hecktriebler bereitet dafür auf kurvenreicher Strecke mehr Spaß. Seine Lenkung vermittelt ein gutes Gefühl für den Untergrund, und auch engere Wechselkurven sind im G70 eher Genuss als Last. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Genesis G90 (2023) im Fahrbericht (Video):

Genesis G70 und Genesis G80 im Vergleich

Doch was bekommt man sonst noch für sein Geld? Der Genesis G70 kostet in der Basis 46.880 Euro. Gemessen an der luxuriösen Serienausstattung, die unter anderem Kunstlederpolster, Sitzheizung vorn, autonome Fahrfunktionen und ein Multimediamodul samt Online-Navigation enthält, ist das ein faires Angebot – angesichts der massiv angezogenen Preise der Wettbewerber von Audi, BMW und Mercedes. Aber auch der 7000 Euro teurere Genesis G80 kann für sich reklamieren, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mitzubringen. Er ist ebenfalls deutlich günstiger als die deutsche Premium-Konkurrenz und bietet im Gegenzug jede Menge Details, die bei den Rivalen Aufpreise mit sich bringen – etwa die erwähnte elektronische Fahrwerksregelung, elektrische Sitze und ein ganzes Arsenal an Assistenzsystemen.

Obwohl beide Nobel-Koreaner in diesem Vergleich mit unterschiedlichen Motoren vorfahren, kommen sie auf denselben (zu hohen) Testverbrauch, sodass die Kraftstoffkosten auf einem Level liegen. Aufgrund des größeren Hubraums und der etwas höheren WLTP-Verbrauchsangabe liegen die jährlichen Steueraufwendungen für den Genesis G80 37 Euro höher als beim Genesis G70. Und auch in der Versicherung kostet die Oberklasse-Limousine wegen der ungünstigeren Vollkasko-Einstufung mehr Geld: 574 Euro bei 10.000 und 767 Euro bei 20.000 km Jahresfahrleistung. Werkstattkosten können für beide Modelle hingegen nicht aufgeführt werden, da die Wartung für die ersten fünf Jahre im Kaufpreis inkludiert ist.

Technische Daten

AUTO ZEITUNG 25/2023 Genesis G70 2.0 T Plus Genesis G80 2.5 T Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 1998 cm3 2497 cm3 Leistung 180 kW/245 PS bei 6200 /min 224 kW / 304 PS bei 5800 /min Max. Drehmoment 353 Nm bei 3500 /min 422 Nm bei 1650 /min Getriebe/Antrieb 8-Stufen-Automatik/Hinterrad 8-Stufen-Automatik/Hinterrad Leergewicht 1600 kg 1785 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Test) 6,1 s 6,0 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 240 km/h 250 km/h Verbrauch auf 100 km (Test/WLTP) 8,0/10,2 S 8,3/10,2 l S CO2-Ausstoß (Test/WLTP) 241/181 g/km 241/189 g/km Grundpreis 46.880 € 53.880 €