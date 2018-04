Der Hyundai Genesis ist eine Sportlimousine der Oberen Mittelklasse und wurde in erster Generation lediglich in den USA angeboten. Dies betraf jedoch nicht die Coupé-Variante, die im Herbst 2010 erstmals auf deutschen Straßen rollte. Die dynamische Note dieses Modells unterstreichen die serienmäßigen Sportsitze und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Beim Spitzenmodell mit 3,8-Liter-V6 und 303 PS sorgt zudem ein Heckspoiler für mehr Abtrieb. Die zweite Generation der Stufenhecklimousine wird ebenfalls künftig in Europa angeboten. Der Genesis II vollzieht im August 2014 seine Markteinführung und rollt ausschließlich mit 315 PS starkem V6 zu den Hyundai-Händlern. Allradantrieb hat der Koreaner serienmäßig integriert.