Frankia Yucon 6.0 und 7.0 sind die sogenannten Microliner des Herstellers. Als Campervans folgen sie dem Trend, werden aber auch höheren Ansprüchen gerecht. Die AUTO ZEITUNG nennt alle relevanten Informationen zur Ausstattung und zum Preis.

Frankia Yucon als Campervan für zwei bis vier

Der Trend geht zum Campervan, das hat man auch bei Frankia erkannt. Daher brachte die Marke mit dem Yucon im Jahr 2019 seinen ersten Kastenwagen-Ausbau auf den Markt. Zunächst wurde der Yucon konsequent für zwei Personen gedacht. Mit dem optionalen Aufstelldach gibt es nun aber zwei Schlafplätze mehr. Die Preise für den Campervan Frankia Yucon 6.0 starten bei 81.400 Euro, mit Aufstelldach kommen nochmal rund 10.000 Euro dazu. Der Yucon 7.0 profitiert von insgesamt sieben Meter Außenlänge und bietet so nochmal mehr Platz als die kleinere Version. Startpreis hier 86.400 Euro (Stand: Juni 2023). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Innenraum: Cleveres Küchenkonzept und Heckschlafplätze

Frankia selbst bezeichnet das Segment des Yucon 6.0 und 7.0 als "Microliner" und geht hier nicht nur bei der Größe auch im Design neue Wege. Der Innenraum ist modern gestaltet – die Farbe Weiß sorgt im Wechsel mit hellem Holz für ein großzügiges Raumgefühl. Highlight ist die sogenannte "Inside-out-Küche": Ist die seitliche Tür geöffnet, fungiert sie wie eine Art Tresen. Und wer mag, kann den Tisch von drinnen einfach außen an der Küche einhaken. Ausgestattet ist die Küche mit einem Gaskocher, kleinen Spülbecken und 84-Liter-Kompressorkühlschrank. Die Tanks des Frankia Yucon bieten Platz für 110 Liter Frisch- und 55 Liter Abwasser.

Gegenüber der Küchenzeile befindet sich ein kleines Bad mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Praktisch: ein Spiegelschrank für wichtige Badezimmer-Utensilien. Der Schlafplatz ist wie gewohnt im Heck. Das Querbett im Yucon 6.0 BD bietet eine große Liegefläche, alternativ gibt es zwei Längsbetten im Yucon 6.0 und 7.0. Mit geöffneter Hecktür lässt sich direkt morgens vom Bett beim ersten Kaffee die Natur genießen. Müssen sperrige Gegenstände wie zum Beispiel Campingmöbel transportiert werden, kann das Querbett im 6.0 BD ganz einfach zur Seite hochgeklappt werden, im Yucon 7.0 finden sie Platz in der "Garage" unter dem Bett. Weiterer Stauraum ist natürlich in Form zahlreicher Staufächer unter der Decke zu finden. Wer zu viert reisen will, leistet sich das wetterfeste Aufstelldach mit einer weiteren Liegefläche (110 x 200 Zentimeter). Auch hier muss man nicht auf einen tollen Ausblick verzichten, denn das Aufstelldach ist rundherum mit Fenstern ausgestattet.

Basisfahrzeug: Yucon setzt auf den Sprinter

Foto: Frankia

Der Frankia Yucon 6.0 und auch die längere Version 7.0 basieren auf dem Mercedes Sprinter. Dabei gibt es verschiedene Versionen des Zweiliter-Diesels zur Auswahl: 114, 150, 170 oder 190 PS (84, 110, 125 bzw. 140 kW) stehen im Datenblatt. Das Sechsgang-Schaltgetriebe, Klimaautomatik, Keyless Go, Tempomat und Multifunktionslenkrad sind Standard. Darüber hinaus gibt es optionalen Allradantrieb mit Höherlegung für steilere Rampen- und Böschungswinkel. In den höheren Leistungsstufen sind außerdem unter anderem Automatikgetriebe, ein größerer Dieseltank, MBUX und viele weitere Assistenzsysteme wie zum Beispiel eine Rückfahrkamera erhältlich. Frankia bietet die Optionen in Chassis-Paketen an, sodass hier verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten zur Wahl stehen.