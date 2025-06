Die Seitenküche – wenn auch von den Maßen her kompakt – zieht gut ausgestattet in den Alkoven ein: Auszug, Zweiflammen-Gaskocher und Edelstahlspüle sowie viel Stauraum sind inklusive. Tower-Kühlschrank und Backofen sind im Schrank gegenüber untergebracht.

Zwei Grundrisse, den 7,06 m langen A 680 Plus und den 7,52 m langen A 740 Plus (im Bild) bietet der oberfränkische Hersteller zum 65. Jubiläum an.

Viel Fahrzeug, aber nur zwei Betten an Bord: Der Edition Together richtet sich als Alkoven-Sondermodell nicht an die Großfamilie, sondern Paare mit erhöhtem Platzbedarf.

Preis: Frankia Edition Together (2025) ab 132.900 Euro

Zum 65. Geburtstag beschenkt sich Frankia kurzerhand selbst. Gefeiert wird mit einem Sondermodell, dass das Markenzeichen des Traditionsherstellers aus oberfränkischen Marktschorgast groß in Szene setzt: Die Rundsitzgruppe im Heck. Nach eigenen Angaben sei man schließlich der Hersteller mit der größten Auswahl an Rundsitzgruppen auf Fiat-Ducato- und Mercedes-Sprinter-Chassis.

Und wo kommt diese besser zur Geltung, als im großen Alkoven (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt). Das Jubiläums-Sondermodell nennt sich Frankia Edition Together (2025), um das "Zusammenleben" ("Together" ist Englisch für "zusammen") im geselligen Hecksitzgruppen-Typen zu symbolisieren. Die Wahl fällt auf den Fiat Ducato als Triebwagen, kombiniert mit einem AL-KO-Rahmen und 4,5 t Gesamtmasse. Zwei Grundrisse mit weitestgehend identischer Ausstattung auf 7,06 und 7,52 m Außenlänge, den A 680 Plus und den A 740 Plus, bietet der Hersteller an. Preislich siedeln sich beide trotz bodenständigem Chassis im gehobenen Segment an: Bei 132.900 Euro startet der "kurze" Alkoven, der Frankia A 740 Plus Together Edition kostet mindestens 138.900 Euro (Alle Preise: Stand Juni 2025).

Innenraum: Vollausstattung mit Rundsitzgruppe

Das Highlight im Frankia Edition Together (2025) ist ohne Frage die Rundsitzgruppe im Heck. Um sie dreht sich daher die gesamte Grundrissaufteilung. Im Heck wird daher ausschließlich gewohnt, gekocht und gegessen. Die große Rundsitzgruppe nimmt locker eine halbe Fußballmannschaft auf, für Unterhaltung der Gruppe sorgt der serienmäßige 32-Zoll-TV am Schwenkarm. Bekocht wird die muntere Reisetruppe aus einer kleinen, aber vollausgestatteten Seitenküche. Hier stehen ein Zweiflammen-Gasherd sowie eine baulich getrennte Edelstahlspüle zur Verfügung. Der Kompressor-Kühlschrank ist samt dem serienmäßigen Backofen in der gegenüberliegenden Schrankwand untergebracht. Der Kühlschrank, der "Dometic TecTower" fasst 118 l, hinzu kommen 29 l für Tiefkühlkost.

Foto: Frankia

Rund um die Sitzgruppe sind großzügige Dachstauschränke verteilt. An Stauraum mangelt es ohnehin nicht, denn neben dem Tower-Kühlschrank haben die Entwickler:innen noch genug Platz für einen XL-Kleiderschrank von Doppelboden – dieser ist immerhin 35 cm hoch und nimmt ebenfalls einiges an Gepäck auf – bis zur Aufbaudecke gelassen. Die Stehhöhe beziffert Frankia trotz Doppelboden auf 2,03 m. Und sollte der Stauraum an Bord nicht genügen, ist unter der Rücksitzbank eine Heckgarage mit ausreichend Platz für zwei Fahrräder im Aufbau mit eingeplant. Über der Sitzgruppe haben die Entwickler:innen ein großes Dachfenster eingelassen. Wem das nicht genügt: optional gibt es ein dreiteiliges Panoramafenster für besonders viel Tageslicht im edlen Interieur – das sich übrigens per "Mix & Match" frei aus mehreren Polster- und Möbeldesigns gestalten lässt.

Wer sich nun wundert, wo die Kinder unterkommen sollen: Der Frankia Edition Together (2025) ist als edler Paar-Alkoven mit Raum im Überfluss entwickelt worden und nicht – wie sonst für die Wohnmobil-Bauart üblich – als Bettenburg auf Rädern. Daher bleibt es bei serienmäßig genau zwei Schlaf- und Gurtsitzplätzen. Und diese sollen an Bord auch an anderer Stelle keinesfalls auf Komfort verzichten. Denn an den Liner-tauglichen Heckwohnraum schließt sich in Richtung Bug ein vollwertiges Raumbad an. Dieses besteht aus einem getrennten Waschraum mit Festwaschbecken, Spiegelschrank und Toilette (hier unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) auf der linken sowie eine Duschkabine auf der rechten Fahrzeugseite zusammen. Natürlich lässt sich das Bad in Richtung Küche sowie zum Fahrerhaus hin mit Türen vom übrigen Wohnraum abtrennen.

Foto: Frankia

Geschlafen wird dagegen in der Alkove. Die zwei Zwei-Meter-Einzelbetten sind per Trittleiter erreichbar. Tellerfedern, Holzdekor, eine indirekte LED-Beleuchtung sowie Dachluke (so nachrüsten) und Seitenfenstern machen auch das "Schlafzimmer" zur Komfortzone. Für Wintertauglichkeit sorgt zudem der zweischalige Aufbau mit Wärmeisolierung sowie eine separate Heizung in der Alkove. Geheizt wird übrigens im gesamten Wohnraum mit Warmwasser. Das darunterliegende Fahrerhaus hat – anders als in vielen anderen Reisemobilen – keine Doppelrolle zu erfüllen. Es ist schlichtweg nur als Fahrerplatz gedacht.

Autarkie war den Entwickler:innen beim Frankia Edition Together (2025) ebenfalls wichtig. Daher ist bereits serienmäßig eine 320-Ah-Aufbaubatterie (hier alles zu Kauf und Nachrüstung) an Bord. Auch die Wassertanks (so reinigen und desinfizieren) sind etwas größer dimensioniert und fassen 150 l Frisch- und 130 l Abwasser.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basis für den Frankia Edition Together (2025) dient nicht ein einfacher Fiat Ducato mit einfachem Hersteller-Tiefrahmen. Der Aufbau steht auf einem AL-KO-Chassis. Und auch das Fahrerhaus ist nicht von der Stange. Für das Alkoven-Reisemobil kommt bereits serienmäßig ausschließlich die leistungsstärkste Version des 2,2-l-Turbodiesels mit 180 PS (132 kW) zum Einsatz. Damit ist auch das Achtstufen-Automatikgetriebe verpflichtend an Bord. Hinzu kommt eine erhöhte Gesamtmasse: 4500 kg beträgt diese nämlich. Mit einer Masse im fahrbereiten Zustand von 3676, beziehungsweise 3756 kg für den A 740 Plus bleibt so ein beachtlicher Wert von knapp 744 – 824 kg für Optionen und Zuladung. Die maximale Anhängelast liegt bei 2000 kg gebremst.