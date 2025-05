Preis: Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) ab 183.000 Euro

Willkommen in der Premium-Einstiegsklasse. Oder zumindest der Einstiegsklasse des Herstellers aus dem oberfränkischen Schlüsselfeld. Denn von hier stammt die Reisemobil-Manufaktur Phoenix. Die Stadt ist in der Branche keine unbekannte, schließlich nennen auch Concorde und Morelo die knapp 6000 Einwohner:innen zählende Gemeinde im Kreis Bamberg ihr Zuhause. An Luxusmobilen "Made in Franken" mangelt es also nicht. Doch was Phoenix von den beiden Kontrahenten unterscheidet, ist die "Nice-Price"-Baureihe Midi. Diese hat die Konkurrenz nicht. Sie startet bei Phoenix bereits bei unter 200.000 Euro und wird in je vier Grundrissen sowohl als Alkoven als auch vollintegrierter Liner (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) angeboten.

Doch auch der "Einsteiger" ist alles andere als klein. So misst der Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) – immerhin das zweitkleinste Modell – stolze 7,2 m in der Gesamtlänge. Und auch das Gewicht des kleinen Phoenix ist nichts für Inhaber:innen einer Klasse-B-Fahrerlaubnis, selbst dann nicht, wenn die neue EU-Führerscheinreform in Kraft tritt, die die Gewichtsgrenze von 3,5 auf 4,25 t anhebt (hier zehn Wohnmobile bis 4,25 t). Denn der Alkoven auf Iveco Daily-Basis hat eine technisch zulässige Gesamtmasse von 5200 kg. Dennoch nimmt der Grundriss 6700 HBL, dessen Preis bei mindestens 183.000 Euro (Stand: Mai 2025) liegt, lediglich zwei Camper:innen auf – gegen Aufpreis auch drei.

Innenraum: Heckbad-Reisemobil für zwei

Das liegt am besonderen Grundriss des Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025). Denn anders als die Baureihen-Geschwister 6600 RSL, 7200 RSLG und 7400 RSL platziert der 6700 HBL das Bad nicht als Durchgangszimmer zwischen Fahrerhaus/Alkovenbett und Wohnraum, sondern ins Heck. Vorteil: Das Bad wächst auf eine angenehme Größe und bietet neben einer separaten Duschkabine, einem Festwaschbecken samt Unterschrank und einem fest eingebauten Kassetten-WC mit Wasserspülung (hier unsere Empfehlungen für Campingtoiletten) auch Platz für zwei große Kleiderschränke. Ein Nachteil ist dagegen der Wegfall der großen Rundsitzgruppe im Heck.

Diese ist dafür im Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) als Vis-à-Vis-Dinette in der Fahrzeugmitte untergebracht. Nicht ganz so groß, wie in den übrigen Modellen, dafür aber im offenen Wohnraum, der bis in die offene Alkove reicht. Hier befinden sich auch die Festbetten des Midi-Alkoven, zwei Einzelbetten mit üppiger Liegefläche à 200 x 100 cm. Optional lässt sich die Schlafplatzanzahl an Bord auf drei erhöhen, genauso die Sitzplatzanzahl. Die übrigen Midi-Alkoven bieten bis zu vier Personen einen Sitz- und Schlafplatz. Doch in der Regel ist die Zielgruppe von Premium-Reisemobilen nicht die campinglustige Familie, sondern Paare im besten Alter, weshalb der Wegfall zweier Schlafplätze im Tausch gegen ein großes Raumbad sicherlich verkraftbar sein dürfte.

Die Küche des Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) steht direkt an die Sitzgruppe angrenzend auf der linken Fahrzeugseite. Der Reisemobil-Klasse entsprechend ist sie mit einem Dreiflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test), einer Spüle mit Haushalts-Einhebel-Mischarmatur und einer Mineralgranit-Arbeitsplatte ausgestattet. In einer Vitrine im Dachstauschrank können Camper:innen zudem das edle Campinggeschirr (hier unsere Kauftipps) zur Schau stellen. Der Absorber-Kühlschrank mit 100 l Stauvolumen ist auf der gegenüberliegenden Fahrzeugseite links des Einstiegs eingebaut. Gegen Aufpreis lässt sich der Serienkühlschrank gegen ein Kompressormodell mit 118 oder gar 195 l Fassungsvermögen eintauschen.

Damit der Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) auch möglichst ganzjahrestauglich ist, ist nicht nur das Fahrerhaus durch eine Türe komplett vom Wohnraum separierbar, sondern auch eine leistungsstarke Alde-Warmwasserheizung an Bord. Betrieben wird sie mit Gas – zur Versorgung nimmt der Gaskasten zwei Elf-Kilogramm-Gasflaschen (hier alles zu Kosten und Kauf) auf –, eine elektrische Heizpatrone ist aber ebenfalls serienmäßig mit dabei. Unter dem Heckbad bringt Phoenix zudem noch eine recht große Heckgarage (L x B x H: 220 x 90 x 135 cm) unter, beidseitige Garagentüren gehören zum Standardequipment, die linke lässt sich zudem optional von 65 x 65 auf 70 x 70 cm vergrößern.

Basisfahrzeug: Iveco Daily

Der Phoenix Midi Alkoven 6700 HBL (2025) setzt auf den Iveco Daily als Basisfahrzeug. Den Anfang in der angebotenen Antriebspalette macht der 2,3-l-Vierzylinder mit 156 PS (115 kW) und manuellem Sechsgang-Schaltgetriebe. Auf Wunsch lässt sich der Basis-Turbodiesel (hier die Geschichte des Dieselmotors) gegen einen 3,0-l-Vierzylinder mit 160, 176 oder 207 PS (118, 129 oder 152 kW) eintauschen. Zudem lässt sich das Achtstufen-Automatikgetriebe (Arten, Aufbau und Funktion erklärt) "Hi-Matic" für 7060 Euro Aufpreis anflanschen.

Das Basisfahrzeug ist serienmäßig unter anderem mit einem DAB+-Radio, einem Tempomaten und gefederten Komfort-Schwingsitzen ausgestattet. Auch Fahrer- und Beifahrerairbag gehören dazu – auch im Modelljahr 2025 noch immer nicht branchenweit Standard. Eine Klimaanlage fürs Fahrerhaus ist dagegen nur gegen Aufpreis lieferbar. Genauso das Komfort-Fahrwerk: Ab Werk ist die Hinterachse blattgefedert, gegen Aufpreis steht der Iveco auf Luftfedern. Fahrassistenzpakete gibt es nur gebündelt im "Fahrsicherheitspaket" inklusive elektrischen Feststellbremse für 10.770 Euro Aufpreis.