Preis: Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) ab 67.560 Euro

Alkoven-Mobile wie der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) erfreuen sich traditionell besonders bei Familien großer Beliebtheit (hier die Wohnmobiltypen im Überblick). Dafür gibt es gute Gründe: Die Wohnmobile mit der markanten Schlafnase über dem Fahrerhaus bieten in der Regel reichlich Platz. Aufgrund der großen Außenhöhe (in diesem Falle 3220 mm) und einer Stehhöhe um die Zwei-Meter-Marke vermitteln sie zudem ein großzügiges Raumgefühl.

Besonders Familien mit zwei bis vier Kindern finden bei derlei üppigen Abmessungen in dieser Fahrzeugklasse ideale Bedingungen für die Fahrt in den Campingurlaub vor. Allerdings stoßen Modelle, die gewichtsmäßig noch in die 3,5-t-Klasse passen und mit dem Führerschein der Klasse B (hier alles Wichtige zum Pkw-Führerschein) gefahren werden können, schnell an die Grenzen, wenn es um die Zuladung geht.

Die Alkoven-Wohnmobile der CaraHome-Serie (2025) sind in insgesamt vier Grundrissen und drei Größen (5970 mm, 6450 mm und 6990 mm Außenlänge) erhältlich. Im Folgenden widmen wir uns in erster Linie dem Weinsberg CaraHome 650 DG (2025). Mit einem Einstiegspreis von 67.560 Euro stellt er das Flaggschiff der Baureihe (Preis: Stand April 2025).

Innenraum: Möbel-Leichtbau bei klassischem Alkoven-Grundriss

Der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) will das Gewichtsproblem durch konsequenten Leichtbau lösen, vor allem im Bereich der Möbel. Das tut er, ohne sich dabei vom klassischen Alkoven-Design und dem dazugehörigen Grundriss zu verabschieden. In seiner Grundausstattung bringt er fahrbereit laut Hersteller 2908 kg auf die Waage und verfügt über sechs zugelassene Sitzplätze. Bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg bleibt unter Strich eine Zuladung von 592 kg (so die Daten zur Zuladung dem Fahrzeugbrief entnehmen), was auch für größere Familien mit Gepäck und Zusatzausrüstung zumindest geradeso ausreichen dürfte (so eine Überladung des Wohnmobils verhindern).

Foto: Weinsberg

Die klassisch direkt hinterm Fahrerhaus positionierte Dinette bietet bequeme Sitzmöglichkeiten für vier Personen. Sollten größere Familien zum Essen oder Spielen zusammensitzen, können die Querbänke seitlich erweitert werden. Allerdings dürfte das von Hause aus großzügige Alkoven-Raumkonzept hier trotz einer Innenbreite von 2160 mm im Campingalltag schnell ans Limit stoßen.

An Schlafgelegenheiten wurde im Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) herstellerseitig nicht gespart. Das Heckschlafzimmer des Wohnmobils ist mit einem Doppelbett im Format 1,35 x 2,10 m ausgestattet. Darüber hinaus befindet sich im Bereich des Fahrerhauses ein Alkovenbett mit den üppigen Maßen 1,40 x 2,10 m. Traditionell wird der Schlafplatz unterm Dach gerne für mitreisende Kinder reserviert. Allerdings profitieren beim Schlafplatz im Hochparterre auch ausgewachsene Campingfans von den bei Alkoven-Bauweise generell sehr großzügigen Platzverhältnissen. Dort befindet sich auch eine Rundleuchte. Eine klassische Leselampe für den Schlafplatz unterm Alkoven-Dach wird serienmäßig jedoch nicht angeboten.

Das große Dachfenster im Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) wirbt allerdings dafür, die Sterne zu beobachten und den Mond in Sachen Nachtlicht mal machen zu lassen. Zusätzlich lässt sich die Mittelsitzgruppe im Erdgeschoss des Wohnmobils in eine weitere Schlafgelegenheit umbauen (wie man beim Campen Zusatzbetten im Auto unterbringt). Aufgrund der Maße von 1,00 x 1,50 m eignet sich diese eher als "Notschlafstätte" für Kinder und deren Spielgefährt:innen, die spontan als Übernachtungsbesuch an Bord des Reisemobils kommen.

Foto: Weinsberg

Großfamilien-Format hat auch der Kühlschrank. In das Gerät passen 177 l, dazu kommt ein Extra-Gefrierfach mit 35 l Volumen. Das ist mehr, als die meisten Wettbewerber zu bieten haben. Dazu kommt noch ein Gefrierfach mit 35 l Volumen. Eine optionale Arbeitsplattenverlängerung (129 Euro extra) und Schubladen mit Soft-Close-Funktion sollen die Benutzung der Bordküche erleichtern. Deren Herzstück ist ein Dreiflammen-Gaskocher mit Glasabdeckung, Spülbecken aus Edelstahl (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Grifflose Push‐to‐open-Oberschränke bieten weitere schlaue Verstaumöglichkeiten.

Das vis-à-vis vom Kühlschrank untergebrachte Duschbad (So Campingdusche außen nachrüsten) bietet ebenfalls ausreichend Platz. Standardmäßig ist die Dusche mit einem Vorhang abgeteilt ist. Eine feste Abtrennung in Form einer Duschraum-Tür ist optional gegen 537 Euro Aufpreis erhältlich. Ein sich über die volle Breite des Raums erstreckender Hängeschrank, der – wie alle anderen Möbel im Innenraum in Leichtbauweise konstruiert ist – bietet zusätzliche Verstaumöglichkeiten.

Frisch- und Abwassertank sind unterflur im Doppelboden untergebracht und gut zugänglich. Die zwei 11-kg-Gasflaschen sind problemlos zu erreichen (was man beim Kauf und Transportieren von Camping-Gasflaschen wissen muss). Dafür sorgt das an der linken Fahrzeugseite befindliche Ver- und Entsorgungsfach, das auch den Landstromanschluss beherbergt. Standardmäßig geheizt wird der Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) mit der elektrischen oder gasbetriebenen Truma-Heizung Combi 6, die auch der Warmwasser-Aufbereitung dient. Optional stehen aber auch reine Gas-Heizlösungen zur Verfügung (So wird das Wohnmobil oder der Wohnwagen im Winter beheizt).

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Auch beim Basisfahrzeug verzichtet der Campingprofi auf Experimente. Hier kommt beim Weinsberg CaraHome 650 DG (2025) der Fiat Ducato zum Einsatz. Als Grundmotorisierung dient der 2,2-l-Vierzylinder-Diesel mit 140 PS (103 kW) und Sechsgangschaltung. Eine Achtstufen-Wandlerautomatik kostet 3689 Euro extra (So sind Automatikgetriebe aufgebaut).

Die Aufpreisliste ist umfassend und lässt auf den ersten Blick wenig Wünsche offen. Wer beim Zusammenstellen der Extra-Ausstattung allzu spendabel ist, kommt gewichtstechnisch jedoch schnell ans Limit des Mach- und legal Fahrbaren. Daher lohnt es sich, beim Zusammenstellen des Wunschpakets im Konfigurator besonders gut hinzusehen. Das TV-Paket, inklusive 27-Zoll-Fernseher und externer LTE-/ WLAN-Antenne kostet beispielsweise 2050 Euro Aufpreis (die besten Sat-Anlagen in unserem Vergleich). Das "Lounge"-Paket umfasst eine automatische Klimaanlage im Fahrerhaus, ein virtuelles Cockpit und eine Ladeschale zum induktiven Nachladen des Mobiltelefons (die besten Handyhalter mit Ladefunktion zum Nachrüsten in unserem Test).

Empfehlenswert ist sicher das Care-Drive-Paket für 1240 Euro extra. Neben einem Reifendruckkontrollsystem (so Reifendruckkontrollsysteme nachrüsten) beinhaltet es das Fiat Safety Pack, das unter anderem Verkehrszeichenerkennung, eine Abblendautomatik, sowie Regen- und Lichtsensor, Notbrems- und Spurhalteassistent (Diese Assistenzsysteme sind EU-weit Pflicht) umfasst.