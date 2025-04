Was gibts Schöneres als mit dem Hund Camping-Urlaub zu machen? Doch oft ist das Wohnmobil eher für Menschen als für Hunde gemacht. Flowcamper hat Ideen für den perfekten Hundevan. Der Name: Fellschnute (2025). Wir haben hineingeschaut.

Auch an kleine Details, die vermutlich alle Hundefans zu schätzen wissen, wie Befestigungsmöglichkeiten für Leine, Halsband und Co. wurde von Flowcamper gedacht.

Who let the dogs out? Der Heckbereich des Flowcamper Fellschnute lässt sich für die Vierbeiner durch verschiedene Quer- und Längsgitter individuell konfigurieren.

Preis: Flowcamper Fellschnute auf Bulli-Basis ab 74.500 Euro

Schon der Name "Fellschnute" sagt so gut wie alles: Der individuell gefertigte Campervan Flowcamper Fellschnute (2025), der wahlweise einen VW T6.1 einen VW New Transporter (hier alles zum VW Bus), Ford Transit Custom oder Renault Trafic als Basis nimmt, ist laut Hersteller, der Hagener Campervan-Manufaktur Flowcamper "weit mehr als ein Camper mit einer Hundebox“ (die verschiedenen Wohnmobil-Typen in unserem Überblick). Vielmehr hat der Hersteller (er selbst bezeichnet sich als "Vanufaktur") den Anspruch, einen Camper auf die Räder zu stellen, der perfekt auf Hunde und ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und das auf der überschaubaren Grundfläche eines handelsüblichen Transporters.

Da es sich im Rahmen eines modularen Baukastensytems um einen individuellen Aufbau handelt und somit keine Flowcamper Fellschnute (2025) identisch mit einer anderen ist, konzentrieren wir uns im Folgenden beispielhaft auf den Ausbau, der auf einem VW-Bulli vom Typ T6.1 basiert. Zu haben ist dieser Van in einer mittleren Ausstattungslinie ab 74.500 Euro. Für einen vergleichbar ausgestatteten Renault Trafic als Basis sind mindestens 72.900 Euro zu zahlen. Dazu kommen je nach Wunsch von Herrchen oder Frauchen individuelle Extras aus der umfangreich Aufpreisliste.

Innenraum: Viel Flexibilität und Platz für bis zu vier Hunde dank Schienensystem

Derart ausgebaut, soll der Flowcamper Fellschnute (2025) nicht nur als "Hundetransporter" dienen, sondern als vollwertiges Reisemobil und Alltagsfahrzeug mit bis zu fünf Sitzplätzen. Eines, das in Vollausstattung sogar über zwei Betten, Kühlbox (die besten Kompressor-Kühlboxen in unserem Test), Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), Wassersystem und Toilette verfügt, zugleich als Lastentransporter dient und bis zu vier Hunden eine praktikable und artgerechte Unterbringung bietet. Was zunächst klingt wie die Quadratur des Ersatzrades, erweist sich bei genauerem Hinsehen als durchaus machbar.

Foto: Flowcamper

Das liegt vor allem am im Boden eingelassenen Schienensystem, das In jeder Flowcamper Fellschnute (2025) montiert ist. Dieses ermöglicht es, frei im Innenraum verschiebbare Einzelsitze anstelle einer festen Sitzbank zu montieren und werkzeuglos wieder zu entnehmen. Das soll es laut Hersteller ermöglichen, "innerhalb von Minuten zwischen Alltags-, Trainings- und Wochenend-/Urlaubsmodus zu wechseln."

Egal, welche Konfiguration man wählt: Der Hundebereich des Flowcamper Fellschnute (2025) ist immer mit Türen nach hinten und nach vorne ausgestattet. Dessen Größe und die genaue Raumaufteilung sind flexibel planbar. Ein bis zu vier Hunde sollen auf diese Weise so praktikabel und stressfrei wie möglich an Bord des Campers untergebracht werden. Zahlreiche pfiffig wirkende Belüftungs- und Befestigungsmöglichkeiten für Leinen, Geschirr, Spielzeug, Trink- und Futternäpfe (hier unsere Tipps für die richtige Erstausstattung beim Campen mit Hund) sollen dafür sorgen, dass die Van-Entwicklung von Flowcamper den Hundebedürfnissen nicht hinterherhecheln, sondern stets auf Höhe der Zeit sind.

Das gilt auch für die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse nach Schlaf und Verpflegung. Die durch ein Gittersystem gut abteilbare Kompressor-Kühlbox fasst 31 l Inhalt und ist tiefkühlfähig. Ein Küchenschrank mit Schiebetür bietet genug Raum für Geschirr, Töpfe und Lebensmittel. Als Frischwasser-Reserve steht ein Kanister mit 16 l zur Verfügung (So lässt sich Wasser im Wohnmobil professionell aufbereiten). Die geräumige Besteckschublade über der Kühlbox beherbergt das notwendige Esswerkzeug. Der zweiflammige, mit einer Kartusche betriebene Gaskocher (oder alternativ das optionale Induktionskochfeld mit 230-V-Anschluss) sind über entsprechende Module herausziehbar und dann im Zusammenspiel mit dem serienmäßigen Schwenk-Outdoortisch als Außenküche nutzbar (hier die wichtigsten Küchengeräte fürs Wohnmobil).

Zweibeinige Mitreisende schlafen im Flowcamper Fellschnute (2025) entweder im entnehmbaren unteren Bett im Format 1,10 x 1,92 m, das bis zu einer Höhe des darunterliegenden Hundebereiches von 70 cm montiert werden kann. Alternativ kann ein Komfort-Dachbett unter dem manuell ausfahrbaren Aufstelldach geschlafen werden, das in der für unseren Beispiel-Bulli gewählten Fahrzeugkonfiguration mit und besonders luftdurchlässigem Open-Sky-Stoff 6600 Euro Aufpreis kostet.

Foto: Flowcamper

Kommen wir damit zum Hundebereich im Heck, dem Herzstück des Hagener Hundecampers. Dort, wo eine Etage drüber die zweibeinigen Begleiter schlafen, dreht sich im Flowcamper Fellschnute (2025) alles um die artgerechte und komfortable Unterbringung der mitreisenden Vierbeiner. Das gilt insbesondere für die Wasserversorgung, die – das weiß jeder Hundefan, der mit dem Vierbeiner schon mal auf Reisen oder Campingtour war – beim Verreisen mit Hund eine zentrale Rolle spielt. In der Küche und im gesamten Hundebereich sind Schlauch-Steckplätze für die Handdusche montiert.

Auf diese Weise lassen sich matschige oder sandige Hundepfoten auch außerhalb des Busses säubern, etwa an der Außendusche (hier unsere Übersicht über die besten Outdoor-Campingduschen), die bequem per Magnethalter an die Heckklappe des Campers geklemmt werden kann. Der Abwassertank in unserem zur Flowcamper Fellschnute (2025) ausgebauten Beispiel-Bulli fasst 17 l. Das System soll dafür sorgen, dass nach der Abreise wirklich nichts außer Fuß- und Pfotenspuren am Stellplatz zurückbleibt.

Basisfahrzeuge: VW Transporter (T6.1) & Co.

Wie eingangs schon erwähnt, stehen insgesamt vier Transporter-Modelle, wahlweise von Renault, Ford oder VW, als mögliche Basisfahrzeuge zur Verfügung. Der hier beschriebenen VW-Transporter vom Typ T6.1 ist das gefragteste davon, wird aktuell aber nicht mehr produziert und ist daher auch als Umbau nur noch eingeschränkt verfügbar. Angetrieben wird er von einem 2,0-l-Vierzylinder-TDI-Motor mit 150 PS (110 kW), der an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt. Für die bedarfsgerechte Abtrennung des Hundebereichs in der Heckpartie sorgen verschieden lange Quer- und Längsgitter sowie Trennwände, die pro Stück zwischen 300 und 1050 Euro extra kosten.

In der jüngsten Ausbaustufe der Flowcamper Fellschnute (2025) wird zudem ein optionales Klimagerät angeboten. Dieses ermöglicht es, den Temperaturbereich für Hunde um etwa 15 Grad zu senken. Dabei wird die Aufbaubatterie kaum belastet (so die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden). Der Großteil des benötigten Energiebedarfs wird durch eine 400-W-Solaranlage auf dem Camper-Dach gedeckt. Das soll die dauerhafte Nutzung der Kühlbox und den anderen Elektrogeräten ermöglichen. Die Stand-Klimaanlage für den Hundebereich kostet 1999 Euro Aufpreis (so die Klimaanlage im Wohnmobil nachrüsten). Weitere erwähnenswerte Ausstattungs-Extras des Hundecampers sind die Rollmarkise für 890 Euro (so die Markise am Wohnmobil oder Wohnwagen nachrüsten) sowie eine Trocken-Trenntoilette für menschliche Bedürfnisse, die 495 Euro Aufpreis kostet.