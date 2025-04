Kaffee gehört für viele zum Campen dazu wie das Übernachten in der freien Natur. Allerdings braucht man dazu die passende Austtattung an Küchengeräten im Wohnmobil.

Diese Küchengeräte fürs Wohnmobil empfehlen wir

Faltbarer Wasserkocher

Wasser ist beim Campingtrip unverzichtbar. Besonders in heißem Zustand, nämlich als Basis für Tee- oder den schnellen Instantkaffee. Der handliche 0,6-l-Wasserkocher von XSYKJGS mit niedriger Wattzahl ist eine gute Wahl für Wohnwagen oder Wohnmobil. Der kompakte Reise-Wasserkocher hat eine effektive Leistung von 600 W und nutzt Induktion, um Wasser in vier bis fünf Minuten zu erhitzen, so der Hersteller. Der Wasserbehälter aus Silikon lässt sich zudem zusammenfalten, sodass er auf der Arbeitsplatte oder im Küchenschrank des Wohnmobils, wo meist chronischer Stauraummangel herrscht (hier unsere Tipps für mehr Stauraum im Wohnraum), so gut wie keinen Platz wegnimmt. Mit einem Stromverbrauch von unter 1,0 kW ist eine Überlastung der Anschlusselektrik so gut wie ausgeschlossen, allerdings setzt der Faltkocher eine haushaltsübliche 230-V-Steckdose im Camper voraus.



Wasserkocher für 12 V

Ist eine solche Steckdose nicht in Reichweite, eignet sich der Reise-Wasserkocher von Graceall, der an einem 12-V-Anschluss im Innenraum des Wohnmobils oder dem Zigarettenanzünder in der Fahrerkabine betrieben werden kann.



Camping-Kaffeemaschine

Wenn es mehr als der schnelle Instantkaffee sein soll, muss eine professionelle Lösung her. Hier bieten sich die Auto-Espressomaschine von Conqueco an, die mit Nespresso-Kapseln funktioniert. Sie wird über einen USB-C Port aufgeladen und arbeitet dann auf Wunsch auf kabellos. Das Erhitzen des Wassers soll nicht länger als 2,5 min in Anspruch nehmen und der Espresso wird mit einem Brühdruck von bis zu 15 bar zubereitet. Mit einer Akkuladung lassen sich laut Hersteller bis zu acht Espressotassen (40 ml) zubereiten. Der 80-ml-Wassertank muss also zwischendurch wieder aufgefüllt werden. Mehr zu Reisekaffeemaschinen für den Zigarettenanzünder hier.



Alternativ kommt die Handpresso-Kaffeemaschine fürs Auto infrage. Sie funktioniert mit 12-V-Anschluss, kann aber anstatt Nespresso-Kapseln Senseo-Pads verarbeiten. Ihr Hersteller verspricht brühfrischen Kaffeegenuss in nicht mal vier Minuten.



Mini-Heißluftfritteuse

Ihre Popularität bei Campingfans verdankt die Heißluftfritteuse im Miniaturformat unter anderem einem Erlass, der in Australien das Grillen mit Gas oder Kohle sowie das Frittieren mit heißem Fett unter freiem Himmel während der Buschbrand-Saison verbietet. Eine attraktive Alternative zum hierzulande schwer erhältlichen "Campfryer" genannten Originalprodukt aus Down Under, ist die Cosori Heißluftfritteuse. Sie ist kompakt, arbeitet ohne Öl und sehr energiesparend. Mit zwei Litern Fassungsvermögen kann sie leicht in Wohnmobilschränke verstaut werden. Dank des leisen Motors, der das Betriebsgeräusch unter 48 dB hält, bekommen die Platznachbarn von der Frittierorgie im Wohnmobil nebenan gar nichts mit.



Mini-Spülmaschine

Camping an der frischen Luft könnte so schön sein, wäre da nicht… der lästige Abwasch! Eine mögliche Lösung: Der Mini Geschirrspüler DWT20 von Medion, der nicht einmal zwingend einen festen Wasseranschluss benötigt, um zu funktionieren. Zur Wahl stehen bei der Camping-Spülmaschine sechs Reinigungsprogramme. Zudem kommt das frei stehende Kompaktgerät in den Maßen ‎44 x 42 x 43,5 cm (L x B x H) mit einem Wasserverbrauch von maximal fünf Litern aus, was den Abwasch zu einem sehr sparsamen Unterfangen macht.



Darf man im Wohnmobil normale Geräte für den Haushalt nutzen?

Manche größere Haushaltsgeräte wie Mikrowellen oder Heißluftfritteusen benötigen zwingend einen Wechselrichter für den ordnungsgemäßen Betrieb im Wohnmobil (hier unsere Tipps und Empfehlungen für Wechselrichter im Wohnmobil). Ein Wechselrichter hat beim Camping die Aufgabe, Gleichstrom, wie er etwa über die Solaranlage gewonnen wird (empfehlenswerte Solarmodule fürs Wohnmobil in unserem Vergleich), in Wechselstrom umzuwandeln. Gleichzeitig fungieren Wechselrichter für den Camper als Spannungswandler.

Heißt konkret: Der Wechselrichter wandelt die 12-V-Gleichspannung der Versorgungsbatterie in 230-V-Wechselspannung um. Das ist die Stromspannung, die auch die heimische Steckdose liefert. Ist so ein Wechselrichter im Wohnmobil eingebaut und ist die Bordelektrik entsprechend abgesichert, spricht nichts dagegen, auch dort "normale" Haushaltsgeräte zu nutzen. Vorausgesetzt, an Bord befinden sich genug Steckdosen. Dies sollte man bestenfalls schon bei der Planung für den Um- oder Eigenausbau des Campers berücksichtigen (so den Transporter zum Wohnmobil im Sinne der Zulassung umbauen).

Kann man im Wohnmobil eine normale Kaffeemaschine nutzen?

Generell kann man im Wohnmobil die Kaffeemaschine von zu Hause nutzen, wenn sie denn kompakt genug ist, dass sie in der naturgemäß schmalen Küchenzeile des Campers Platz findet. In der Praxis ist speziell bei verbrauchsintensiven Geräten wie Wasserkochern und Co. meist Niederspannung erforderlich, da die Stromanschlüsse auf Campingplätzen einen handelsüblichen Wasserkocher mit zwei bis drei kW Leistungsaufnahme nicht versorgen können.