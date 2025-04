Preis: Antilope Van Flex 5 (2025) ab 63.900 Euro

Mit dem deutschen Marktstart des Antilope Van Flex 5 (2025) als einem von zwei neuen Campervan-Modellen auf Renault-Basis betritt der französische Nischenhersteller im wahrsten Sinne des Wortes Neuland. Bisher gab es die kompakten Camper von Antilope Van nur in Frankreich zu kaufen. Auch bei deutschen Campingfans wollen die kleinen Kastenwagen (hier die Wohnmobil-Typen in unserem Überblick) aus der Camper-Manufaktur in der Bretagne nun vor allem mit einer üppigen Serienausstattung und einem konsequent auf Funktionalität ausgerichteten Innenraum punkten.

Ein Klein-Camper, der zweifellos das Zeug dazu hat, dieses Versprechen einzulösen, ist der Antilope Van Flex 5 (2025). Der Preis für den kleinen Kastenwagen, das bis zu fünf zugelassene Sitzplätze bietet, beginnt bei 63.900 Euro (Preis: Stand April 2025).

Innenraum: Vier Schlafplätze, davon zwei unterm Aufstelldach

Der Clou an dem Camper, der auf dem in Deutschland vor allem für seine Nehmerqualitäten als Nutzfahrzeug bekannten Renault-Transporter Trafic aufbaut, ist zweifellos das doppelte Bettkonzept. Auf etwas mehr als fünf Meter Außenlänge, genau genommen 5080 mm, also dem kürzeren der beiden verfügbaren Radstände des Renault Trafic, bietet der französische Hersteller vier Schlafplätze. Möglich wird dies dadurch, dass neben dem Klappbett im Heck mit einer Liegefläche von 1,20 x 1,90 m auch noch ein über eine Leiter erreichbares Hochbett im Format 1,30 x 1,90 m unterm Aufstelldach untergebracht ist (die besten mobilen Camping-Betten in unserem Vergleich).

Auch ansonsten: Von sprödem Transporter-Charme des Serien-Trafic ist im Antilope Van Flex 5 (2025) keine Spur. Die Küchenzeile der Campervans ist als Seitenmodul längs und linksseitig in Fahrtrichtung eingebaut. Zur Serienausstattung der Bordküche gehören ein Zweiflammen-Gasherd (die besten Campingkocher in unserem Test), eine integrierte Edelstahl-Spüle und ein Kompressor-Kühlschrank mit integriertem Tiefkühlfach und einem Gesamt-Fassungsvermögen von 42 l.

Warmes Wasser wird in einem 8-l-Boiler aufbereitet. Der Frischwassertank fasst 65 l. Als Auffangmöglichkeit für Grauwasser stehen 35 l zur Verfügung. Auch eine einfache Chemietoilette und eine Außendusche sind Teil des Serienpakets. Überhaupt fällt die Serienausstattung des Antilope Van Flex 5 (2025) für ein Fahrzeug dieser Größenordnung umfangreich aus. Sie umfasst zusätzlich eine programmierbare, zwei Kilowatt leistende Webasto-Standheizung (So bleiben Wohnwagen und Wohnmobil im Winter warm), ein 200-W-Solarpanel (die besten Solarmodule fürs Wohnmobil im Vergleich) sowie eine 120-Ah-Batterie (warum eine Versorgungsbatterie im Wohnmobil so wichtig ist), einen 1200-W-Wechselrichter (die besten Wechselrichter in unserem Überblick) und eine 230-V-Außensteckdose.

Zur Serienausstattung des vielseitigen Campervans gehört außerdem viel Campingzubehör, das man bei vielen Wettbewerbern üblicherweise extra bezahlt. Enthalten sind beim Antilope Van Flex 5 (2025) unter anderem ein Outdoor-tauglicher Campingtisch mit fünf Campingstühlen, eine Seitenmarkise von fünf Quadratmetern Fläche und ein Heckzelt. Zudem gibt es serienmäßig eine Anhängerkupplung, auf der ein schwenkbarer Fahrradträger sitzt (Diese Fahrradträger sind die Testsieger bei Stiftung Warentest).

Das Basisfahrzeug: Renault Trafic

Für Vortrieb sorgt im Antilope Van Flex 5 (2025) der aus dem Renault Trafic bekannte Diesel-Vierzylindermotor, der auf die Bezeichnung Blue dCi 150 hört und 150 PS (110 kW) leistet. Geschaltet wird standardmäßig von Hand. Wer die das EDC-Doppelkupplungsgetriebe (So sind Doppelkupplungsgetriebe aufgebaut) an Bord haben will, zahlt 2000 Euro extra. Eine Karosserie in etwas trendigeren Farben wie Kometgrau oder Highland Silber statt in Gletscherweiß kostet 1500 Euro Aufpreis. Das war es aber auch schon an aufpreispflichtigen Optionen.