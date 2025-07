Campingplätze mit Hund zu besuchen kann je nach Ort eine sehr unterschiedliche Erfahrung sein. Neben sehr eingeschänkten Möglichkeiten für den Vierbeiner gibt es auch Campingplätze, die sich extra auf die Unterbringung von Urlaubsgästen mit Hund spezialisiert haben. Welche die besten Campingplätze in Deutschland für Reisende mit Hund sind, haben wir in unserem Ranking zusammengefasst. Und was man beim Camping mit Hund beachten und dabei haben sollte, erklären wir hier.

Das wichtigste für den Urlaub auf dem Campingplatz mit Hund

Viele Campingfans reisen am liebsten mit Hund. Das bedeutet nicht nur, dass der Vierbeiner im Wohnmobil gut untergebracht sein muss, sondern auch, dass das Tier auf dem anvisierte Campingplatz wilkommen sein sollte. Viele Campingplätze in Deutschland sind gut für den Besuch mit Hund ausgestattet. Die am besten für Hunde geeigneten Campingplätze bieten beispielsweise:

Hundefreilauf/Hundewiese

Hundeduschen

Hundeteich

Anbindung an einen Hundestrand

Eingezäunte Parzellen

Die Top-5 der hundefreundlichen Campingplätze in Deutschland

Der Tui-Reiseblog hat die besten Campingplätze für Hunde in einer Rangliste zusammengestellt. Bei der Bewertung wurden Strandnähe, Google-Bewertungen, Feuerwerkverbot und Tierarztpraxen in der Nähe in Betracht gezogen und aus über 1300 hundefreundlichen Campingplätzen mit mindestens 60 Stellplätzen ausgewählt.

Platz 5: Südsee-Camp in Wietzendorf, Niedersachsen

Hunde sind auf dem Südsee-Camp erlaubt, jedoch nur in bestimmten Platzbereichen. In den Mietunterkünften sind Hunde nur in explizit dafür zugelassenen Objekten gestattet. Es gibt einen eingezäunten Freilauf mit Fitnessgeräten sowie Hundeduschen an Sanitäranlagen. Hier gehts zur Website des Campingplatzes.

Anzahl Stellplätze: 450

Strandnähe: Ja

5-Sternebewertungen: 4676 (⌀ 4,4 Sterne)

Tierärzte in der Nähe: 11

Feuerwerk-frei: Ja

Platz 4: Campingpark Kalletal in Lippe, Nordrhein-Westfalen

Pro Stellplatz sind maximal zwei Hunde erlaubt. Einige Mietobjekte sind für den Aufenthalt mit Haustier verfügbar; auf Wunsch werden Näpfe und Hundebetten bereitgestellt. Der Campingplatz bietet eine Hundedusche, zwei Hundestrände, an denen Hunde ohne Leine toben dürfen, sowie kostenfreie Hundebeutel an der Rezeption. Hier gehts zur Website des Campingplatzes.

Anzahl Stellplätze: 450

Strandnähe: Ja

Google-5-Sterne-Bewertungen: 1512 (⌀ 4,4 Sternen)

Tierärzte in der Nähe: 11

Feuerwerk-frei: Ja

Platz 3: Campingplatz Ecktannen in Warn, Mecklenburg-Vorpommern

Hunde sind erlaubt, müssen jedoch stets angeleint sein. Der Platz verfügt über eine Hundedusche, ein Hundefreilaufgelände und eine Hundebadestelle. Hier gehts zur Website des Campingplatzes.

Anzahl Stellplätze: 400

Strandnähe: Ja

Google-5-Sterne-Bewertungen: 2270 (⌀ 4,5 Sterne)

Tierärzte in der Nähe: 1

Feuerwerk-frei: Ja

Platz 2: Stover Strand Camping in Hamburg

Hunde sind auf dem Campingplatz willkommen. Es gibt eine Hundewiese (Freilauf), eine Hundedusche, einen Hundespielplatz und die Möglichkeit für Hunde, in der Elbe zu baden. Hier gehts zur Website des Campingplatzes.

Anzahl Stellplätze: 900

Strandnähe: Ja

Google-5-Sternebewertungen: 1444 (⌀ 4,3 Sterne)

Tierärzte in der Nähe: 22

Feuerwerk-frei: Ja

Platz 1: Campingpark in Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern

Hunde sind auf dem Campingplatz willkommen. Der Platz bietet Zugang zu einem Hundestrand, eine Hundedusche und Kotbeutelspender in der Nähe. Hier gehts zur Website des Campingplatzes.