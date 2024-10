Probewohnen im vielseitigen Kastenwagen von Etrusco

Die Umrisse des hinteren Hubbetts deuten an, was im Heck los ist. Auch an Dachstauschränken haben sie bei Etrusco nicht gespart.

Der neue Etrusco CV 640 PB (2024) kann ein Campervan wie alle anderen sein – und das ideale Wohnmobil für Leute, die immer nur ans Geschäft denken. Das elektrische Hubbett macht ihn auf Knopfdruck zum talentierten Transporter – und das zum attraktiven Preis. Unser Fazit nach der ersten Testfahrt.

Oft steht der Campervan schon in der Einfahrt, bis seine Bewohner:innen merken, was so ein Kasten im Alltag kann. Natürlich ist es im Urlaub praktisch, wenn die E-Bikes nicht auf dem Heckträger mitreisen müssen und sogar ein kleiner Motorroller noch passt. Doch wo Platz für die Vespa ist, kommen auch eine Werkbank oder eine antike Wurlitzer-Jukebox unter. Oder der komplette Hausstand umziehender Kinder – bis unters Hubbett in 27 "Dundergubbe"-Kartons von Ikea gestapelt.

Ein Laderaum von maximal 1,48 m Höhe, 1,13 m Breite und 1,60 m Tiefe macht die große Freiheit auch außerhalb der Ferien möglich. Normalerweise tun sich solche Höhlen in den Hinterteilen großer Wohnmobile auf, die nicht ohne Weiteres in die Eigenheim-Auffahrt passen. Hier aber geht es nicht um einen Vollintegrierten, sondern um einen Kastenwagen der 6,36-m-Klasse. Und der ist mit einem Grundpreis von 58.999 Euro (Stand: Oktober 2024) noch nicht einmal teurer als die konventionellere Konkurrenz.

Wir sitzen im neuen Etrusco CV 640 PB (2024), und zwar ausnahmsweise im Heck. Vor allem: Wir sitzen aufrecht. Links und rechts wäre noch genug Abstellfläche für Snacks und einen Drink. Nicht einmal die Deckenleuchten haben sie bei Etrusco vergessen. Wenn es am Meer mal regnet, kann der Laderaum also auch ein geschützter Aussichtsplatz sein. Das ist im Prinzip ganz einfach, denn seine Variabilität verdankt der Etrusco dem elektrischen Hubbett, das sich auf Knopfdruck bis unter die Dachstauschränke verzieht. Ist es ganz nach unten gefahren, dann liegt es fest auf dem Geschränk des Laderaums auf und bietet mit Hilfe zweier Erweiterungen eine Liegefläche von 1,78 m Länge und bis zu 1,86 m Breite. Die Matratze allein ist 1,70 m lang und 1,50 bis 1,60 m breit. Großgewachsene, die unterwegs in Halbhöhenlage schlafen wollen, müssen die Beine also über den Matratzenrand strecken.

Testfahrt: Der neue Etrusco CV 640 PB (2024) ist zu Ende gedacht

Die recht klein geratene Liegefläche ist ein konzeptionell bedingter Kompromiss, doch es ist der einzige im neuen Etrusco CV 640 PB (2024). Das Heckbett hält ein Gewicht von 250 kg aus, und es ist an zwei Sicherungsgurten so stabil geführt, dass es kaum ins Wanken kommt. Nebenbei zeigt ein Blick in die Aufpreisliste, dass sie die Dinge bei Etrusco ganz zu Ende denken: Wer will, kann sich den Boden des Laderaums für 199 Euro sogar mit Riffelblech auslegen lassen.

Etrusco ist eine junge Marke, sie gehört zum Hymer-Konzern und hat sich mit lebensnahen Wohnmobilen zum günstigen Preis ihre eigene Nische geschaffen. Der italienische Name ist dabei kein Marketing-Gag, denn die Fertigungslinien stehen tatsächlich in der Toskana. Und auch beim Design lassen sich die Etrusco-Einrichter:innen mehr von italienischen Vorbildern als vom traditionellen Stil der Deutschen inspirieren. Ein Hauch von Laika fährt immer mit, selbst wenn die Etrusco-Modelle nicht ganz so edel ausfallen. Doch auch deren Raumgefühl profitiert vom Hang zu hellen Farben und abgerundeten Möbelkanten. Dunkles Braun trägt im neuen Etrusco CV 640 PB (2024) nur der Fußboden, während die restliche Ausstattung auf die Leichtigkeit von Weiß, Beige und Hellgrau setzt. Das wirkt nicht mondän, aber durchaus modern, auch wenn der Grundriss eher traditionell ausfällt.

Traditioneller Grundriss mit geschicktem Kleiderschrank

Vorn wird gegessen, dahinter gekocht, in der Mitte steht die Nasszelle, dahinter hängt das Bett. Viel mehr Spielraum gibt es nicht beim 6,36-m-Ducato. Entscheidend ist aber, was sie bei Etrusco daraus machen, denn auch im Wohnraum lässt sich viel Kleingepäck unterbringen. Besonders clever haben die Etrusco-Entwickler:innen den Kleiderschrank platziert: Der klemmt sich so geschickt zwischen Sitzbank und Bad, dass seine Oberseite in der Nasszelle als Ablage dient. Auch die Bewegungsfreiheit im Sanitärraum profitiert davon. Vergleichsweise eng geht es nur im Durchgang zwischen Bad und Küche zu, aber das betrifft fast alle ausgebauten Kastenwagen. Und die Küche könnte etwas größere Gaskocher vertragen, doch dann wäre die Arbeitsfläche nicht so groß.

Irgendwas ist eben immer, wenn es ums Wohnen im Campervan geht. In gewisser Weise gilt das auch für den Fiat Ducato, der weder sein Alter noch seine gewerbliche Herkunft verleugnet. Handlichkeit, Agilität und Bedienbarkeit sind aber auch im Alter noch lobenswert, vor allem ist er nicht unwesentlich am freundlichen Preis des Etrusco beteiligt. Bei 58.999 Euro geht es los, und da sind der 140 PS (103 kW) starke 2,2-l-Turbodiesel, die Fahrerhaus-Klimaanlage und Alu-Räder schon drin. Dazu noch das Komfort-Paket für 1699 Euro, weil es nicht ohne Fahrerhaus-Verdunkelung und Fliegengittertür geht. Und womöglich das großzügig dimensionierte Aufstelldach (5999 Euro) – dann kann im Heck nicht nur die Vespa mit, sondern auch der Zwei-Meter-Mensch, der nicht ins Hubbett passt.

Technische Daten