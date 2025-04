Unterwegs kochen? Wer einen vollausgebauten Campervan mit integrierter Küchenzeile besitzt, muss sich darüber keine Gedanken machen. Doch für Menschen, die ihren Camper selbst ausbauen oder in Zelten nächtigen, ist die richitge (faltbare) Campingküche viel wert. Wir erklären, was alles dabei sein muss und zeigen empfehlenswerte Outdoor-Küchen.

Eine feste Küche am Campervan ist wohl der Traum vieler. Einfacher und oft günstiger ist dagegen die klassische Outdoor-Campingküche.

Campingküchen: Das müssen die mobilen Outdoor-Schränke können

Warmwasserversorgung, optionale Gasöfen, Kaffeekapselmaschinen. Moderne Wohnmobile (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt) bieten auch in ihrer Küche jeglichen Komfort, solange der Preis keine Rolle spielt. All das findet aber nur bei professionell ausgebauten Campern Einsatz – beim selbst ausgebauten Campervan sieht das Thema Campingküche oft etwas spartanischer aus. Bleibt Platz im Camper? Dann kann hier auch schnell mal das kleine Kallax-Regal von Ikea als offene Küche mit Stauraum herhalten.

Doch insbesondere in der beliebten Kompaktcamper-Klasse rund um Fahrzeuge wie Opel Vivaro und VW Transporter wird es mit Bett & Co. schnell mal zu eng. Beliebt sind daher Outdoor-Küchen, gerne auch mal faltbar. Sie bringen das Mindeste mit, um Kochen außerhalb des Campervans erträglicher zu machen, als rings um einen Einflammen-Gaskocher zu kauern: Eine Arbeitsfläche zum Kochen und Zutaten vorbereiten und etwas Stauraum, mehr braucht es in der Regel nicht. Welche Outdoor-Küchen empfehlenswert sind und welches Zubehör zusätzlich benötigt wird, klären wir im Folgenden.

Sieben Campingküchen im Vergleich

Campingküchen unterscheiden sich vom Aufbau eher selten. Meistens handelt es sich um starre oder faltbare Schränke mit Aluminiumgestell, die mit Polyester bespannt sind und im Gestell mehrere Regalböden unterbringen.

Wir haben sieben mobile Küchen zusammengetragen und verglichen:



Berger Tampere S

Bei der Berger Tampere S handelt es sich um eine klassische Faltküche. Der Schrank besteht aus zwei festen Platten, einem Aluminiumgestell und einer Polyesterverkleidung drumherum. Die Küche lässt sich recht leicht zusammenfalten und mit der mitgelieferten Tragetasche leicht transportieren und verstauen. Die Outdoor-Küche bietet dafür allerdings recht wenig Arbeitsfläche, ein Windschott gibt es ebenfalls nicht standardmäßig.



Timber Ridge-Campingschrank

Sehr ähnlich von Aufbau, Größe und Packmaß zur Berger-Küche ist der Campingschrank von Timer Ridge. Auch hier besteht der Schrank aus zwei festen Platten sowie einem faltbaren Gestänge dazwischen. Das macht auch hier den Aufbau simpel. Der Schrank von Timer Ridge ist auch preislich recht nah am Berger-Küchenschrank.

​

Brunner-Küchenschrank Mercury Cross Cooker

Der Mercury Cross Cooker-Küchenschrank von Brunner ist ebenso wie die Berger- und die Timber-Ridge-Küche faltbar. Im Gegensatz zu diesen sind die Streben nicht an Knickpunkten faltbar, sondern kreuzen sich an den Seiten. Das macht zwar das Packmaß größer, aber dafür profitiert hiervon auch die Arbeitsfläche. Ein Windschott für einen Campingkocher ist bei dieser Outdoor-Küche ebenfalls dabei.



Kesser-Campingküche F6

Die Campingküche vom "Typ F6" von Kesser bietet auch eine größere Arbeitsfläche, hat aber einen entscheidenden Unterschied: Sie ist nicht faltbar. Das macht den Aufbau etwas komplexer, denn das Aluminiumgestell muss gesteckt werden, bevor sie steht. Das können die faltbaren Küchenschränke besser, dafür kostet die Outdoor-Küche von Kesser auch deutlich weniger.



CampFeuer-Campingküche

Auch beim Outdoor-Schrank von CampFeuer muss auf einen Faltmechanismus verzichtet werden. Dafür bietet die immerhin 117 cm breite Campingküche einige andere Vorzüge. Denn ein Windschutz ist ebenso vorhanden wie ein kleines Spülbecken. Dafür sind unter der Arbeitsfläche nur zwei Regalböden untergebracht, das Fach unter dem Spülbecken hat zugunsten eines Abwassertanks (hier Tipps und Empfehlungen zum Wassertank-Kauf für den Camper) keinen Boden.



KingCamp-Campingküche

Die KingCamp-Campingküche ist so etwas wie ein Luxusmodell unter den mobilen Küchenschränken. Sie ist faltbar, bietet viel Arbeitsfläche, ein Windschott, ein Waschbecken und kommt dazu noch mit schicker Holzoptik-Arbeitsfläche. Diese Funktionsvielfalt bekommt die Küche von KingCamp nur dank des Auszugs zur rechten Seite unter. Hier ist auch das Waschbecken untergebracht, das im Grunde nur eine beckenförmige Plane mit Abflussschlauch ist. Der Clou: Da der Auszug ohnehin keine eigenen Regalfächer hat, muss für den Ablauf auch kein Stauraum geopfert werden. So bietet die Luxus-Outdoor-Küche vier separate Fächer. Der Preis ist dafür auch deutlich höher, als bei den anderen Küchen.



Boxio Cook

Einen etwas anderen Weg geht die "Cook"-Campingküche von Boxio. Hier handelt es sich nicht um die klassische Campingküche, sondern einen Gaskocher im Format einer sogenannten Eurobox (hier alles zur Nutzung von Euroboxen im Camper). Mit den Maßen 40 x 30 x 28 cm ist die "Küche" dafür besonders kompakt. Unter dem Kocher, der mit herkömmlichen Kartuschen betrieben wird, befindet sich zudem etwas Stauraum, wenn auch nicht so viel, wie bei den deutlich größeren Kontrahenten.



Was benötigt man für die vollausgestattete Campingküche?

Mit einem Schrank allein ist es nicht getan. Damit die Küche vollständig ist, muss noch etwas Zubehör zusammengesammelt werden. Folgendes wird für die Outdoor-Küche mit (annähernd) dem Komfort von zu Hause benötigt:

Gibt es Alternativen zum mobilen Camping-Küchenschrank?

Eine Campingküche nimmt natürlich stets etwas Stauraum ein. Wer mit einem kompakten Campingbus verreist, hat davon meist ohnehin nicht viel (so den Stauraum im Camper besser nutzen). Daher gibt es für Camper auf vier Rädern auch einige Alternativen, die mitunter etwas platzsparender sind: