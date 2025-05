Endlich Schluss mit Kabelsalat in der Mittelkonsole! Das versprechen Adapter für Apple CarPlay oder Android Auto. Wir haben beliebte Modelle im Test. Die einen sind Universalgenies. Andere scheitern schon an der Erstinstallation. Hier die Ergebnisse.

In der Tat erfüllt der Bexile Technology B01 die in ihn gesetzten Erwartungen im Praxistest nicht. Er funktioniert ohnehin nur mit iPhones. Und selbst da ist das System nicht ans Laufen zu kriegen. Endnote "Mangelhaft". Daher besser: Finger weg von diesem Produkt!

Auch der Wireless Carplay Adapter von Jennifer Devine We Hooom wusste in unserem Test nicht zu überzeugen: Apple CarPlay wird von ihm so gut wie gar nicht, Android Auto nur sehr unzuverlässig unterstützt.

Ebenfalls eine zimelich gute Figur macht der rechteckig designte Ottocast Wireless Adapter CA 360. Er merkt sich die letzten zwei verbundenen Smartphones und zeigt sie bei Wiederverwendung zuverlässig an. Am Ende steht die Note "Befriedigend".

Eine gute Perfomance zu einem überschaubaren Preis bietet der Aixuan TAB09 Carplay Adapter. Verglichen mit den Konkurrenten ist er geradezu winzig und kommt ganz ohne Kabel aus. In Sachen Leistungsvermögen ist er jedoch ein Großer seiner Zunft. Das beschert ihm den Titel des Preis-Leistungs-Siegers in unserem Test.

Am besten schneidet in unserem Test der Carpuride H02-Adapter ab. Er ist sehr vielseitig und schnell konfiguriert. Leuchtdioden geben Auskunft über den aktuellen Betriebszustand. Er kommt sowohl mit dem iPhone als auch mit Android-Handy hervorragend zurecht und meistert alle Disziplinen unseres Testmarathons mit Bravour. Verdienter Lohn: der Testsieg!

Wozu braucht man Adapter für Apple CarPlay oder Android Auto?

Wer das Smartphone mit all seinen Möglichkeiten im Auto bestmöglich nutzen will, kommt heute an Apple CarPlay (für iPhones) oder Android Auto (dem von Google entwickelten Pendant für Android-Handys) nicht vorbei. In der Regel sind beide Systeme mit modernen Autos kompatibel und sorgen dafür, dass die Funktionen, die moderne Mobiltelefone bieten, ins Zentraldisplay des Autos eingespielt werden. Von dort aus lassen sie sich per Touchscreen (hier Vor- und Nachteile der Nutzung von Touchscreens im Auto) oder Sprachbefehl aktivieren und steuern. Auch ältere Autos (ab dem Baujahr 2014) können das zwar. Sie verfügen aber noch nicht über die Möglichkeit, die Kopplung von Smartphone und Infotainmentsystem auf drahtlose Weise herzustellen, sondern sind auf eine Kabelverbindung angewiesen. Zwangsläufige Folge: nerviger Kabelsalat in der Mittelkonsole!

Besserung versprechen hier Adapter für Apple CarPlay oder Android Auto. Sie sind meistens schon für kleines Geld erhältlich und ersetzen die Kabel- mit einer Bluetoothverbindung. Im Idealfall bleiben dabei alle Funktionen erhalten. Kabellose Apple CarPlay oder Android-Auto-Adapter sind meistens nicht größer als ein handelsüblicher Memory-Stick. Sie sorgen für eine reibungslose Drahtlos-Verbindung zwischen Auto und Smartphone. So weit die Theorie.

Alle Drahtlos-Adapter in der Übersicht

Ob das auch in der Praxis so einfach und schnell funktioniert, wie die meisten Zubehörhersteller versprechen? Das wollen wir durch den Test insgesamt acht beliebten Wireless-Adapter in einer Preisspanne von 20 bis 60 Euro herausfinden. Schon nach wenigen Probeläufen fällt auf: Ist die Verbindung zwischen Adapter, Auto-Software und Mobiltelefon erst einmal hergestellt, funktionieren alle im Zuge unseres Tests abgerufenen Dienste zuverlässig.

Ebenfalls erfreulich: Nur ein Adapter fällt durch, gleich drei erhalten die Note "Gut". Der Weg zu einer stabilen Verbindung ist mitunter jedoch beschwerlich. Ist die kabellose Verbindung hergestellt, wird dies über entsprechende Symbole im Autodisplay angezeigt. Doch nicht jeder Adapter für Apple Carplay oder Auto Android tut in der Praxis, was er soll. Oft steckt der Teufel im Detail. Die Verbindung zum Auto geht verloren oder wird instabil. Besonders kompliziert wird es oft, wenn verschiedene Personen mit unterschiedlichen Geräten oder Telefontypen (iPhone und Android-Handy) dasselbe Fahrzeug nutzen. Dann, so zeigt unser Test, muss der Adapter oft erst aus- und wieder eingesteckt werden, damit das neue Smartphone erkannt und automatisch verbunden wird. Einem guten Adapter ist es hingegen egal, welche Art von Gerät angekoppelt wird, und sowohl für Apple Carplay oder Auto Android geeignet ("2-in-1-Lösung").

Testsieger: Carpuride H02

Mit mehr als gutem Beispiel vorangeht in allen genannten Disziplinen der Carpuride H02. Er unterstützt sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto. Die Erstinstallation ist denkbar einfach. Bei beiden Systemen dauert es nicht einmal 25 s bis die Erstinstallation vollzogen ist. Das Hochfahren entspricht exakt der Beschreibung der präzise verfassten Bedienungsanleitung. Auch danach meistert er alle Testdisziplinen mit Bravour. Sowohl das Navigieren per Google Maps, das Telefonieren aus der Kontaktliste des Telefons und das Streamen von Musik klappen reibungslos. Mit dem Wechsel zwischen verschiedenen Nutzer:innen und Systemen hat der Carpuride H02 kein Problem. Sowohl das iPhone als auch das Android-Smartphone erkennt er in unserem Test zuverlässig wieder. Wie fast alle Adapter im Test verfügt er über einen kabelgebundenen Eingang für USB-C und USB-A.

Anders als die meisten Wettbewerber ist der fast quadratische, sehr flach designte Carpuride H02 mit einer Seitenlänge von rund 8 cm recht ausladend. Dennoch kann der Adapter in unserem Testwagen, einem Mitsubishi Colt, problemlos per Klebepad in der Mittelkonsole befestigt werden. Am Ende stehen 85 von 100 möglichen Punkten, was der Note "Gut" entspricht. Damit holt der Carpuride H02 den Testsieg.



Unsere Bewertung: Gut (85/100)
Vorteile Besonders leicht zu installieren

Zuverlässige Wiedererkennung von Nutzerprofilen

Klebepad wird mitgeliefert

Unterstützt auch ältere Endgeräte und Betriebssysteme Nachteile Etwas klobig

Sehr empfehlenswert: Carlinkit CPC200-2air

Knapp auf Platz zwei in unserem Test landet der Adapter Carlinkit CPC200-2air. Er besticht mit großer Vielseitigkeit. Nutzer- und Gerätewechsel vom Android-Handy aufs iPhone klappen vollautomatisch, schnell und ohne unnötiges Klicken, Tippen oder Wischen. Nur andersherum, beim Wechsel vom iPhone aufs Android-Handy, wird es etwas schwieriger. Hier musste man das iPhone manuell abmelden und den Wechsel mit einem Klick auf dem Display bestätigen. Das allerdings erkennt der Carlinkit CPC200-2air prompt – und bleibt dabei ausgesprochen höflich: "Möchten Sie zu Apple CarPlay wechseln?", fragt er. So viel Benutzerfreundlichkeit hinterlässt unterm Strich im Test einen "guten" Eindruck und ist uns das Siegel "Sehr empfehlenswert" wert.



Unsere Bewertung: Gut (81/100)
Vorteile Besonders leicht zu installieren

Zuverlässige Wiedererkennung von Nutzerprofilen

Klebepad wird mitgeliefert Nachteile Erfordert manchmal Neuanmeldung bei Wechsel vom iPhone auf Android-Handy

Sehr empfehlenswert: MSXTTLY Wireless Adapter

Bei der Erstinstallation legt der MSXTTLY Wireless Adapter los wie die Feuerwehr. Das iPhone ist in rekordverdächtigen 15 s erkannt und eingebunden. In weniger als 60 s ist auch das Android-Smartphone in unserem Test vom System identifiziert und einsatzfähig. Leider kann das Procedere beim Benutzerwechsel nicht damit Schritt halten. Hier muss man dreimal mit dem Finger aufs Display tippen, bis Apple CarPlay verwendet wird. Wenn man von dort zurück ins Android-Universum wechseln will, muss man zunächst das iPhone im System abmelden. In allen anderen Disziplinen schlägt sich der MSXTTLY Wireless Adapter jedoch hervorragend, was ihm den dritten Platz in unserem Test sichert.



Unsere Bewertung: Gut (78/100)
Vorteile Besonders leicht zu installieren

Zuverlässige Wiedererkennung von Nutzerprofilen

Unterstützt auch ältere Endgeräte und Betriebssysteme Nachteile Komplizierter Benutzerwechsel

Kabel zu kurz

