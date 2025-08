Mit dem Etrusco A 6.9 SB (2025) steigt der Wohnmobilhersteller aus der Toskana in den Alkoven-Markt ein. Wir verraten, was das familienfreundliche Reisemobil an Ausstattung bietet und was es kostet.

Das Schwenkbad kennt man ebenfalls so bereits aus dem Sieben-Meter-T-Base.

Den Wohnraum teilt sich der A 6.9 SB weitestgehend mit dem Teilintegrierten T 6.9 SB. Sinnvoll, so lassen sich die Preise klein halten.

Das zweite Festbett an Bord ist das größte Verkaufsargument für die klassichen Familien-Camper. Darunter: eine Standard-Halbdinette.

Etrusco steigt mit der Base-Baureihe in den Alkovenmarkt ein und setzt auf das bekannte Rezept aus Komfort für vergleichsweise günstige Preise.

Preis: Etrusco A 6.9 SB (2025) ab 61.999 Euro

Selbst hartgesottene Fans von Alkoven müssen zugeben: Die Formensprache der familienfreundlichen Wohnmobil-Bauart – hier die gängigsten erklärt – ist nicht unbedingt die schmeichelhafteste. Die weit nach vorne herausragende Schlafkoje über dem Fahrerhaus wirkt in den seltensten Fällen elegant. Doch darum geht es bei diesem Typus Reisemobil auch nicht. Viel wichtiger sind da die inneren Werte. Und mit diesen kann auch Etrusco A 6.9 SB (2025) dienen. Mit der Alkoven-Base-Baureihe richtet sich die Hymer-Tochter aus der Toskana an Familien, die sowohl vier Festbetten als auch viel Bewegungsfreiheit suchen. Die Außenlänge verrät das Grundrisskürzel: 6,99 m und damit auch noch gerade so klein genug, um als wendig durchzugehen.

Zum Start der Alkoven-Baureihe ab Herbst 2025 schickt Etrusco gleich zwei Grundrisse ins Rennen. DerA 6.9 SB setzt auf Einzelbetten im Heck, der A 6.9 DB auf ein Doppelbett. Letzterer bietet dafür den Vorteil, eine größere Sitzgruppe auf identischer Länge unterzubringen und bietet so sogar bis zu sechs Schlafplätze, während beim SB bei fünf Schluss ist. Preislich gibt es zwischen den Grundrissen keinen Unterschied: 61.999 Euro (Stand: August 2025) verlangt Etrusco mindestens für die Alkoven. Einen ersten Blick auf die neue Baureihe lässt sich auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2025 (28. August bis 7. September) auf dem Etrusco-Stand (Halle 6, Stand A01-01) erhaschen.

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Innenraum: Vier Festbetten fahren immer mit

Der große Vorteil eines Alkoven sind, wie bereits erwähnt, die Festbetten. Im Etrusco A 6.9 SB (2025) sind das serienmäßig zwei mit vier Schlafplätzen. Im Heck des SB befinden sich zwei Einzelbetten mit den Maßen 207 x 80 und 200 x 80 cm. Zum Doppelbett umgebaut, vergrößert sich die Liegefläche auf 207 – 200 x 210 cm – mit etwas gutem Willen kann also durchaus ein fünftes Familienmitglied in der "Besucherritze" übernachten. Das Alkovenbett misst 211 x 159 cm und ist daher auch für Erwachsene als Ausweichquartier geeignet. Optional gibt es im SB noch den Sitzgruppenumbau mit 200 x 60 cm Liegefläche.

Im Fahrbetrieb setzt Etrusco die Obergrenze auf vier. Das gilt sowohl für den Etrusco A 6.9 SB (2025) als auch für den A 6.9 DB, dessen Vis-à-Vis-Sitzgruppe bereits serienmäßig zum dritten Doppelbett – hier die gängigen Wohnmobil-Betttypen erklärt – an Bord wird. Bei beiden Modellen erweitert ein Zusatz-Sessel auf der Beifahrerseite die Dinette um einen fünften Sitzplatz direkt am Tisch. Beide Modelle lassen sich auch mit weiteren Sitzplätzen mit Sicherheitsgurt bestellen. Für 749 Euro Aufpreis erhält man im SB einen fünften Sitzplatz entgegen der Fahrtrichtung, im DB sind sogar maximal sechs Sitzplätze (zwei entgegen der Fahrtrichtung auf der mittleren Sitzbank). Wichtige Info für Eltern mit Kindersitz-pflichtigem Nachwuchs: Isofix gibt es nur optional für 449 Euro Aufpreis.

Übrigens: Die Wohnraumaufteilung des A 6.9 SB gleicht sich bis auf die Alkove mit dem des Teilintegrierten Etrusco T 6.9 SB. Verwunderlich ist das nicht, Baukastensysteme ermöglichen schließlich erst die niedrigen Einstiegspreise. Apropos: Mit 59.999 Euro (Stand: August 2025) ist der TI nur marginal günstiger als der identisch lange Alkoven, wer den T-Base mit dem manuellen Hubbett auf vier Schlafplätze aufrüstet, zahlt nur noch knapp 300 Euro Aufpreis für den Schlaferker-Camper.

Aufgrund der baulichen Nähe zum Teilintegrierten, orientiert sich der Wohnraum des Etrusco A 6.9 SB (2025) sich am Standardaufbau der Sieben-Meter-Klasse, Rätsel gibt es keine. Die kleine Küche schließt sich direkt an der linken Fahrzeugseite hinter der Sitzgruppe an und schafft dank einer leicht angeschrägten Arbeitsplatte etwas mehr Raum zum Schneiden und Servieren. Die Ausstattung der Kochnische umfasst einen Zweiflammen-Gaskocher in einer Einheit mit einer getrennt abdeckbaren Spüle, einen deckenhohen 135-l-Kompressor-Kühlschrank inklusive 15-l-Gefrierfach sowie etwas Stauraum. Im DB wechselt die Küche auf die rechte Fahrzeugseite.

Beim Thema Nasszelle setzt Etrusco im Alkoven auf das kompakte wie komfortable Schwenkbad – hier alle Badezimmer-Typen in Campern erklärt. Das Waschbecken sowie die Duschausstattung sind an einer schwenkbaren Wand angebracht, sodass Camper:innen entweder einen WC-Raum mit drehbarer Kassettentoilette vorfinden oder eine vorhangfreie Duschkabine. Bis zu 110 l Frischwasser stehen an Bord zur Verfügung, der Grauwassertank des Etrusco A 6.9 SB (2025) fasst bis zu 90 l.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Das Alkoven-Erstlingswerk teilt sich nicht nur weite Teile des Wohnraums mit dem T-Base, sondern auch das Basisfahrzeug. Der Etrusco A 6.9 SB (2025) und der Zwillings-Grundriss A 6.9 DB fußen auf einem Fiat-Ducato-Fahrgestell. Als Basismotor kommt die 140 PS (103 kW) starke Leistungsstufe des 2,2-l-Multijet-Turbodiesels zum Einsatz. Gegen einen Aufpreis von 3499 Euro lässt sich der Antrieb um ein Achtstufen-Automatikgetriebe ergänzen. Wer bereit ist, 6499 Euro zusätzlich zu investieren, erhält den auf 180 PS (132 kW) erstarkten Vierzylinder, dann – so will es die Fiat-Vorkonfiguration – stets mit Wandlerautomatik. Das "Maxi-Chassis" des Ducato steht nicht zur Wahl, daher steht neben dem serienmäßigen technisch zulässigen Gesamtgewicht von 3500 kg nur eine Auflastung auf 3650 kg ohne technische Anpassungen am Fahrwerk auf der Aufpreisliste.