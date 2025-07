Ticketpreise und Öffnungszeiten des Caravan Salon Düsseldorf 2025

Im Spätsommer erklärt die Caravaning-Branche für zehn Tage Düsseldorf zum Camping-Nabel der Welt. Denn die Messe der Rhein-Metropole lädt wieder zur nach eigenen Angaben weltweit größten Messe für mobiles Reisen ein. Vom 29. August (Preview Day) bis zum 7. September 2025 öffnet der Caravan Salon 2025 täglich die Pforten für Campingbegeisterte, Urlaubsziel-Entdecker:innen und Interessierte. Zu den Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr können sich Besucher:innen in 15 Hallen – elf davon für Campingfahrzeuge reserviert – sowie einer Freifläche zwischen den Hallen zu aktuellen Neuheiten und Trends bei Fahrzeugen und Campingzubehör sowie Reisezielen informieren.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:



Die Ticketpreise liegen zwischen 18 Euro für das Tagesticket unter der Woche und 20 Euro am Wochenende, ermäßigt liegen die Preise zwischen je 16 und 18 Euro. Kinder (6 – 12 Jahre) kommen stets für sechs Euro auf das Messegelände. Ein Ticket für den Preview Day (29. August) kostet 39 Euro, ermäßigt 35 Euro. Internetzugang über das WLAN der Messe Düsseldorf lässt sich mit einem "WIFI-Voucher" von 60 min (6 Euro) bis zu drei Tagen (79 Euro) hinzubuchen. Die Veranstalter bitten bei der Anreise mit dem Pkw zudem einen Parkplatz (12 Euro) zu reservieren (Alle Preise: Stand Juli 2025).

>> Hier geht es zum Ticketverkauf für den Caravan Salon Düsseldorf 2025

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

Caravan Salon 2025: Diese Aussteller kommen nach Düsseldorf

Das unangefochtene Highlight des Caravan Salon Düsseldorf 2025 bleiben natürlich die Campingfahrzeuge. Hier gibt es 2025 bei der Hallenbelegung kleinere Änderungen: Wegen Modernisierungsarbeiten bleibt Halle 9 dieses Jahr geschlossen. Daher sind einige Hersteller nun an anderen Orten auf der Messe untergekommen. Hobby und Fendt-Caravan – übrigens mit dem neuen Einstiegs-Caravan Next 380 auf der Messe zu finden – stellen ihre Fahrzeuge nun in Halle 5 aus. Der bisher dort ansässige "Premiumbereich" mit Liner-Marken wie Concorde oder Morelo zieht in Halle 16 um. Dort finden Besucher:innen auch die Werksausbau-Camper von Mercedes, VW Nutzfahrzeuge oder Stellantis mit Citroën, Fiat und Opel.

In den Hallen 1 (komplett Knaus Tabbert), 4 (u.a. Carthago/Malibu und Rapido), 6 (u.a. Bürstner, Dethleffs und Hymer) 7a, 10 (u.a. Adria und Trigano-Marken), 11 (u.a. La Marca und weitere Trigano-Marken) und 12 (u.a. Ahorn Camp) stehen ebenfalls Wohnwagen und Reisemobil – insbesondere Voll- und Teilintegrierte –, während Campervan-Marken in den Hallen 12 (u.a. Pössl) und 15 (u.a. Karmann Mobil, La Strada oder Westfalia) ihre Neuheiten ausstellen. In den Hallen 13 und 14 präsentieren Zubehörhersteller Neuheiten aus den Bereichen "Technology & Components", Halle 3 steht unter dem Motto "Equipment & Outdoor". In Halle 7.0 stellen sich Zielländer und -Regionen interessierten Campingfans vor.

>> Hier geht es zum interaktiven Hallenplan des Caravan Salon Düsseldorf 2025

Anreise und Parken: So kommt man zum Caravan Salon 2025

Das Messegelände in Düsseldorf liegt verkehrstechnisch für die Anreise mit dem Pkw oder Wohnmobil – mehr dazu im folgenden Absatz – gut gelegen. An der Messe stehen mehrere Parkplätze, darunter die Großparkplätze P1 und P2 mit eigener Ausfahrt an der Autobahn A44, zur Verfügung. Es wird jedoch empfohlen, einen Pkw-Stellplatz zu buchen, da insbesondere am Wochenende bei hohem Andrang Parkplätze schnell belegt sein können. Das Parkticket kostet zwölf Euro vor Ort, wer online bucht, erhält einen ermäßigten Preis von zehn Euro. Stellplätze gibt es auf P1, P2 sowie den beschrankten Parkplätzen P3, P5 und P6. Ein Shuttlebus bringt Besucher:innen an die Eingänge der Messe.

Anreisen mit Bus und Bahn gestalten sich mit mehreren Haltestellen in direkter Umgebung zur Messe ebenfalls recht einfach. Die Stadtbahn-Linie U78 hält etwa an der Haltestelle "Merkur Spiel-Arena/Messe Nord" direkt am Nordeingang der Messe Düsseldorf. Mehrere Buslinien (722, 868) fahren die Messe ebenfalls direkt an. Wichtig: Das Besuchsticket für die Messe enthält keine kostenfreie Fahrt in den öffentlichen Verkehrsmitteln der Stadt Düsseldorf. Ein gültiger Fahrschein muss daher separat erworben werden. Selbes gilt auch für Anreisen mit der Deutschen Bahn bis zum Hauptbahnhof Düsseldorf. Tipp: Ein Veranstaltungsticket der Deutschen Bahn ermöglicht die Anreise zum Festpreis (51,90 Euro für eine einfache Fahrt), die öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof zum Messegelände sind hier bereits inkludiert.

Camping an der Messe Düsseldorf: Das sind die Möglichkeiten

Der Caravan Salon Düsseldorf 2025 richtet sich an ein campingaffines Publikum – und bietet daher seit Jahren auch die Möglichkeit, direkt an der Messe Düsseldorf zu campen. Der Campingplatz, der direkt neben den Ausstellungshallen aufgebaut wird, nennt sich "Caravan Center" (Am Staad, 40474 Düsseldorf). Interessierte können direkt im Anschluss an die Eintrittskarten-Bestellung einen Stellplatz reservieren. Tipp: Früh buchen! Insbesondere an den zwei Messe-Wochenenden sind die Stellplätze auf dem messeeigenen Campingplatz erfahrungsgemäß schnell ausgebucht. Der Messe-Campingplatz ist mit Toiletten- und Duschräumen sowie kostenfreien Ver- und Entsorgungsautomaten für Frisch-, Grau- und Schwarzwasser ausgestattet. Der Stellplatz kostet regulär 20 Euro pro Nacht, Mitglieder des "Caravan Clubs" zahlen für das Abstellen von Wohnmobil oder Wohnwagen 18 Euro.

Gebucht wird der Platz stets von 19 Uhr am Abend vor dem Besuch bis 19 Uhr am Besuchstag. Bei Anreisen vor 19 Uhr erhebt die Messe Düsseldorf eine zusätzliche Tagesparkgebühr. Geöffnet ist das "Caravan Center" täglich von 7 bis 22 Uhr, während der Nachruhe (22 – 7 Uhr) sind Fahrzeugbewegungen nicht gestattet. Übrigens: Das "Caravan Center" liegt außerhalb der Düsseldorfer Umweltzone, eine Anreise ist über die Bundesautobahn A44 daher auch ohne Schadstoffplakette möglich.

Neben dem "Caravan Center" auf dem Parkplatz der Messe Düsseldorf gibt es noch zwei Übernachtungsparkplätze am Schützenverein Unterrath (Kieshecker Weg 153, 40468 Düsseldorf) sowie am Schützenverein Rath (Rather Broich 137, 40472 Düsseldorf). Von beiden Stellplätzen lässt sich die Messe in etwa 10 bis 15 min mit dem Bus erreichen. Die Übernachtung kostet 15 Euro. Sollten sowohl das "Caravan Center" sowie die offiziellen Ausweichstellplätze am Besuchstag ausgebucht sein, weist die Messe Düsseldorf auf folgende Campingplätze in näherer Umgebung zur Messe hin: