Der Chausson C656 (2025) First Edition versteht sich als preiswertes, vielseitiges Alkoven-Wohnmobil für die ganze Familie. Er steht ganz im Zeichen der "7": Hinein passen sieben Personen, der Einstiegspreis bleibt unter 70.000 Euro.

Typisch Alkoven: VIel Platz bleibt unter dem Dach der Schlafnase, in der auf einer Liegefläche von 1,55 x 2,03 m zwei Personen im Alkovenbett ihre Schlafplätze finden.

Eine Besonderheit ist die zweite, kleine Dinette. Die dazugehörige 1,47 m lange Zweier-Sitzbank lässt sich zum Schlafplatz umbauen. Aufrund ihrer Größe bietet sie sich vor allem für Kinder an.

Preis: Chausson C656 (2025) First Edition ab 66.990 Euro

Ohne die "7" geht es bei diesem Wohnmobil nicht: Der Chausson C656 (2025) ist so etwas wie die "Verflixte 7 Show" auf Rädern – und das ausnahmsweise auch ganz ohne Rudi Carrell, der im TV-Programm der 1980er-Jahre durch die gleichnamige Samstagabendshow führte. Ohne Witz: Der Alkoven (So unterscheiden sich die Wohnmobil-Typen) auf Fiat-Ducato-Basis bietet mit der charakteristisch ausladenden Schlafnase maximal sieben Mitreisenden sieben Schlaf- und sieben Sitzplätze – und das bei einer Gesamtlänge von unter sieben Meter und zu einem Preis, der unter der 70.000-Euro-Marke bleibt.

Bei der ab 66.990 Euro erhältlichen serienmäßig besonders gut ausgestatteten First Edition sollen vor allem Familien auf ihre Kosten kommen. Der durchdachte Aufbau überzeugt mit Etagenbetten im Heck und einer zusätzlichen Sitzbank, die in Längsrichtung platziert ist. Das macht ihn zu einer exzellenten Wahl für Familien oder preisbewusste Käufer:innen, die dabei auf das Platzangebot eines größeren Wohnmobils nicht verzichten wollen.

Innenraum: zwei Sitzgruppen, sieben Schlafplätze

Das Wohnmobil ist exakt 6960 mm lang 2350 mm breit und 3060 mm hoch. Diese, für ein Reisemobil dieser Klasse fast schon handlich zu nennenden Abmessungen soll laut Hersteller so konzipiert sein, dass der Alkoven aufgrund einer vernünftigen Raumaufteilung auch bei Reisen im größeren Familienverbund allen Mitreisenden ausreichend Komfort und Platz bietet. Sei es zum Schlafen, zum Essen, zum gemütlichen Beisammensitzen auf einer der zwei Dinetten oder beim Frischmachen im zweckmäßig gehaltenen Bad.

Eingelöst wird dieses Rundum-Wohlfühl-Versprechen durch die weiträumige Liegefläche der umgebauten großen Sitzgruppe. Sie ist 1,67 m lang, die gegenüberliegende Zweier-Dinette 1,47 m. Hier lassen sich im Campingalltag vor allem Kinder zum Liegen (und zum Toben) nieder. Das helle Holzdekor Gatsby und die cremefarbenen Polsterbezüge der Linie Sydney hinterlassen einen frischen Eindruck und wirken wertig.

Im hinteren Fahrzeugdrittel auf der in Fahrtrichtung rechten Seite findet die Küchenzeile ihren Platz, die mit einer Edelstahl-Spüle und einem Drei-Flammen-Gasherd ausgerüstet ist (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Direkt gegenüber lassen sich Vorräte im 140-l-Absorber-Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach verstauen.

Unter dem Dach des Chausson C656 (2025) First Edition finden zwei Personen im Alkovenbett mit Gasdruckdämpfern auf einer Liegefläche von 1,55 x 2,03 m ihre Plätze für die Nacht. Zwei weitere Erwachsene schlafen in den Etagenbetten des Heckschlafzimmers auf je 2,11 x 0,80 m. Die anderen Mitreisenden, die noch zur Maximalbelegung von sieben Personen fehlen, müssen mit den eingangs beschriebenen Mittelschlafplätzen vorliebnehmen.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Als Basisfahrzeug kommt ein Fiat Ducato zum Einsatz, dessen 2,2-l-Vierzylinder-Motor 140 PS (103 kW) leistet und an ein manuelles Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Unterstützt werden die Fahrer:innen des Chausson C656 (2025) in der Variante "First Edition" bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unter anderem von der "Hill Descent Control" genannten Bergabfahrhilfe, dem Eco-Paket mit Start-Stopp-System und einer smarten Lichtmaschine. Thermo-Innenrollos fürs Fahrerhaus, Trennvorhänge zwischen Fahrerhaus und Innenraum sorgen für eine optische Abtrennung und bessere Klimatisierung des Innenraums.

Teil der Serienausstattung des Editionsmodells sind neben einer Klimaanlage fürs Fahrerhaus höhenverstellbare Drehsitze mit zwei Armlehnen sowie elektrische Außenspiegel mit Abtau-Automatik, Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzer (alles zu Fahrassistenz-Systemen). Für noch mehr Behaglichkeit und Reisekomfort kann der Chausson C656 (2025) zusätzlich aufgerüstet werden. Zur Liste mit den verfügbaren Extras gehören unter anderem eine Rückfahrkamera (die besten Rückfahrkameras in unserem Test), ein Solarmodul (so die besten Solarmodule fürs Wohnmobil finden), ein Fliegengitter sowie eine Fußbodenheizung mit isoliertem und beheizbarem Abwassertank (alles zu Abwassertanks fürs Wohnmobil).