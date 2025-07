Positiv Viele Antriebe, ausgewogenes Fahrwerk, gutes Platzangebot, knackiges Handling, gutes Infotainment Negativ Fahrkomfort auf Autobahnen, einige teure Extras, kein Diesel mehr

Wäre der Autokauf eine rein rationale Angelegenheit, würden viele Menschen wohl gut mit einem mo­dernen Kleinwagen zurechtkom­men. Für die meisten Anwen­dungsfälle reichen die mittlerweile gut ausgestatteten Vierme­ter-Flitzer jedenfalls aus. Dabei gibt es – wie im Fall des gebrauchten Audi A1 – sogar die Op­tion auf unerhört viel Leistung, sehr sportliche Fahrdynamik und das gewisse Extra bei Ausstattung und Verarbeitung. Der Wunsch nach mehr Auto dürfte hier jeden­falls kaum wieder auftauchen.

Audi A1 (2. Generation, seit 2018): Dynamik & Alltagstauglichkeit vereint

Der seit 2018 gebaute Audi A1 misst in der Länge von 4,03 m, in der Breite 1,74 m und in der Höhe 1,41 m. Sein Raumangebot fällt im Fond spürbar großzügiger aus als etwa beim Lifestyle-Konkurrenten Mini Cooper, wodurch Fahrgäste auf der Rückbank deutlich mehr Be­wegungsfreiheit genießen. Durch die vergleichsweise großen Türaus­schnitte lässt sich das Heck auch recht bequem entern. Wer al­so öfter mit vierköpfiger Besatzung plant, könnte den Audi in Erwägung ziehen.

Auch beim Koffer­raumvolumen liegt er mit 335 bis 1090 l im Konkurrenzfeld ordentlich. In puncto Praktikabilität liefert der Audi A1 auf ganzer Linie gute Argumente – auch mit der umfangreichen Serienausstattung samt modernen Assis­tenzsystemen wie LED-Schein­werfern mit Kurvenlicht, Not­brems- und Spurhalteassistenten. Etwa ein Head-up-Display oder Matrix-LED-Licht hatte der kleinste Audi zu dieser Zeit nicht im Programm.

Die Antriebspalette des Audi A1 ist breit gefächert – hier hört das bis zu 207 PS (152 kW) starke Topmodell auf die Endung 40 TFSI und setzt auf einen aufgeladenen 2,0-l-Motor. Ebenso gut ar­beitet die 1,5-l-Version des Vierzylinders mit 150 PS (110 kW) im 35 TFSI. Die vernünftigen Einstiegsdreizylinder mit einem Liter Hub­raum heißen 25 TFSI (95 PS/70 kW) oder 30 TFSI (110 PS/81 kW oder 116 PS/85 kW). Der Ingolstädter ist grundsätzlich sportlich abgestimmt, was in Sachen Alltagstauglichkeit nur beim Autobahnkomfort Abstriche kostet.

Empfehlenswerte Antriebe für den Audi A1 (2018) Modell 25 TFSI 35 TFSI 40 TFSI Zylinder/Ventile pro Z. 3/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 999 cm³ 1498 cm³ 1984 cm³ Leistung 70 kW/95 PS 110 kW/150 PS 152 kW/207 PS Drehmoment 175 Nm 250 Nm 320 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 5,6 l S 6,3 l S 6,5 l S Höchstgeschw. 193 km/h 217 km/h 241 km/h Alle Daten Werksangaben Gebrauchtpreise für den Audi A1 (2018) Modell 25 TFSI 35 TFSI 40 TFSI 2019 14.786 € / 57.000 km 18.166 € / 57.000 km 19.619 € / 57.000 km 2020 15.574 € / 46.000 km 19.144 € / 46.000 km 22.135 € / 46.000 km 2021 16.447 € / 35.000 km 20.213 € / 35.000 km – Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: Juni 2025

Audi A1 (1. Generation, 2010–2018): Auch als Diesel

Foto: Audi

Der Audi A1 der ersten Generation (hier im Gebrauchtwagen-Test) kombiniert hochwertige Verarbeitung mit bewährter VW Polo-Technik. Ab 2010 zunächst als Dreitürer, ab 2012 auch als fünftüriger Sportback angeboten, bietet er trotz kompakter Abmessungen ein sicheres Fahrverhalten und edle Materialien im Innenraum. Als Gebrauchtwagen besonders gefragt sind die 1.2 TFSI mit 86 PS (63 kW) sowie die 1.4 TFSI mit 125 oder 150 PS (92 oder 110 kW), daneben sind auch Dieselvarianten wie der 1.4 TDI mit 90 PS (66 kW) oder der 1.6 TDI mit 116 PS (85 kW) mit Euro 6-Einstufung empfehlenswert.

Die Ausstattung fällt oft umfangreich aus, jedoch sind Werkstattkosten und Ersatzteile teuer. Der Dreitürer ist günstiger, der Sportback praktischer. Pluspunkte sammelt der A1 mit fünf Sternen im Euro-NCAP-Crashtest, kultiviertem Fahrverhalten und guter Langzeitqualität – trotz hoher Gebrauchtwagenpreise.