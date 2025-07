Serienmäßig gibt der Dacia Bigster sich als ehrliches, großzügig geschnittenes SUV mit pragmatischer Ausstattung und robustem Charakter. Doch was Carpoint jetzt mit dem Redust-Paket daraus macht, lässt selbst verwöhnte Offroad-Ästhet:innen kurz innehalten: Breite Backen, grobstollige 16-Zöller mit All-Terrain-Profil und eine Lackierung in "Zeder-Grün", die mit schwarzen und bronzefarbenen Akzenten in Richtung Expeditionsfahrzeug zielt. Und allen Zweifelnden an der etwas aggressiveren Optik des Bigster sei gesagt: die Tuner:innen aus Neukirchen-Vluyn wissen, was sie tun. Das haben sie bereits mit dem Dacia Duster Redust Offroad bewiesen.

Glaubhafte Offroad-Attitüde

Der Look ist alles andere als subtil, aber glaubwürdig. Zwei große LED-Elemente thronen an der Vorderseite des Aludachkorbs, die Motorhaube trägt eine Hutze, die Seiten werden von dicken Trittbrettern flankiert. Vorne wie hinten wachsen dem Bigster dank Spurverbreiterungen ordentlich Schultern. Der Gesamtauftritt wirkt stimmig – hier wird nicht nur suggeriert, dass man auch mal abseits befestigter Wege auftauchen könnte. Der Bigster Redust Offroad sieht aus, als hätte er es schon hinter sich.

Unter dem martialischen Blech arbeitet wie gewohnt der mildhybridisierte 1,2-l-Dreizylinder. Mit 131 PS (96 kW) und Allradantrieb geht es gemächlich über Stock und Stein. Über das manuelle Sechsganggetriebe behält die Person am Steuer die Kontrolle. Um auf 100 km/h zu beschleunigen, nimmt sich der Bigster bereits mit Serienbereifung 11,2 s Zeit. Bis zur Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h dürfte es mit grobstolligen A/T-Reifen noch mühevoller werden.

Ausstattung ohne Exzesse

Beim Innenraum-Design übt sich Carpoint in Zurückhaltung. Der Bigster Redust Offroad ist allerdings umfassend ausgestattet. LED-Lichttechnik, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, Regensensor, sechs Airbags und eine erweiterte Smartphone-Integration bringen das Tuning-SUV auf ein Ausstattungsniveau, das den Preis von 36.290 Euro nicht übertrieben wirken lässt. Ab Bestellung ist mit einer Wartezeit von rund vier Monaten zu rechnen.

Wer noch etwas mehr Geld ins Bigster-Tuning investieren möchte, findet im Katalog unter anderem auch 16-Zoll Redust Offroad-Räder für 1699 Euro oder eine Anhängerkupplung inklusive E-Satz für 1200 Euro (fest) oder 1300 Euro (abnehmbar). Entgegen dem übrigen Look montiert Carpoint auch 19-Zöller (1799 Euro) oder 20-Zöller (1999 Euro) auf den Dacia Bigster Redust Offroader.