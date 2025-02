Das Platzangebot in der Küchenzeile kann durch eine Ausziehfläche erweitert werden. Ebenfalls clever sind die Multiflex-Schienen an der Seitenwand, an die Küchenutensilien oder Tassen passen.

Durch das optionale Rahmenfenster an der Seite fällt viel Licht herein.

Das Van-Konzept will Dethleffs mit dem Globebus Camp T4 (2025) in die Wohnmobil-Welt tragen. Herausgekommen ist ein bärenstarker Camer mit langen Einzelbetten, der das Zeug dazu hat, den Markt der Teilintegrierten aufzumischen.

Preis: Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) ab 66.499 Euro

In der guten alten Zeit des Antennenfernsehens waren die Rollen klar verteilt. Eine besondere spielte darin ein Typ namens "Mr. T". Ein Kerl wie ein Baum mit kantigem Traumkörper und weichem Kern, der einem breiten Publikum aus der TV-Kultserie "A-Team" bekannt wurde. Ein echter Held der 80er-Jahre also. Ein Wohnmobil mit dem Potenzial, Mitte der 2020er-Jahren zum Helden der Campingszene zu werden, ist der Dethleffs Globebus Camp T4 (2025). Das "T" steht in diesem Falle nicht für Tureaud (so der bürgerliche Nachname des US-Schauspielers, der auch als Bodyguard für Hollywoodgrößen und den US-Präsidenten aktiv war), sondern im Falle des Dethleffs Globebus T4 (2025) für "teilintegriert".

Trotzdem hat auch dieser Mr. T auf vier Rädern das Zeug dazu, ähnlich wie der menschliche zum ständigen Wegbegleiter seiner Besitzer:innen zu werden. Im Vergleich dazu kommt der in der Basisversion ab 66.499 Euro (Preis: Stand Februar 2025) erhältliche Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) mit einer Außenlänge von 6630 mm und einer Breite von 2200 mm, zumindest für Wohnmobil-Verhältnisse, eher kompakt und schmal denn als ein wuchtiger Camper-Koloss daher (die verschiedenen Wohnmobil-Typen im Überblick). Noch komprimierter ist nur der Dethleffs Globebus Camp T1 (2025), der in der Außenlänge mit 5999 mm sogar knapp unter der Sechs-Meter-Marke bleibt.

Innenraum: Lange Einzelbetten und schlaue Stauraum-Lösungen

Die vergleichsweise kompakten Abmessungen erleichtert nicht nur das Rangieren auf wuseligen Supermarkt-Parkplätzen und in engen Altstadt-Gassen, sondern ist auch ganz im Sinne des Erfinders, also der Hymer-Tochter Dethleffs. Die nämlich sieht die Wohnmobile der Globebus-Baureihe als "ideale Partner für alle, die ein Wohnmobil suchen, das die Wendigkeit eines Vans mit dem Raumangebot eines Reisemobils vereint". Den Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) will er als "Van unter den Reisemobilen" positionieren. Dafür spricht auch die Aufbauhöhe, die ein Maximum von 2730 mm nicht überschreitet, sodass auch die allermeisten Unterführungen problemlos passierbar sind (so lässt sich die Fahrzeughöhe dem Kfz-Schein entnehmen). Nichtsdestotrotz hat der Teilintegrierte trotz überschaubarer Abmessungen eine Reihe innerer Werte.

Foto: Dethleffs

Davon kann man sich direkt beim Einstieg durch die beachtliche 70 cm breite Aufbautüre vergewissern. Empfangen wird man im Wohnraum des Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) von einer gemütlichen Sitzgruppe mit ergonomisch konturierten Polstern. In Kombination mit den dreh- und neigbaren Pilotensitzen, die über höhenverstellbare Armlehnen verfügen, geben sie eine klassische Dinette, wie sie typisch für Teilintegrierte ist. Auf Wunsch lässt sich die Sitzgruppe schnell zu einem weiteren Schlafplatz mit einer Liegefläche von 1,55 x 0,94 m umfunktionieren. Die optionale Ambientebeleuchtung, die auf ein Zusammenspiel verschiedener indirekten Lichtquellen setzt, soll für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.

Trotz der – für Teilintegrierten-Verhältnisse – eher überschaubaren Dimensionen im Mittelteil des Campers lässt die voll ausgestattete Küche wenig Wünsche offen. Bestückt ist sie mit einem Zweiflamm-Gaskocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), der mit einer 2,75-kg-Gasflache auskommt, einem 83-l-Kühlschrank, der sich auf 131 l upgraden lässt, und einer stabilen Arbeitsplattenverlängerung zum Ausklappen.

Ein cleveres Detail, das Stauraum spart und bald auf breiter Linie Schule in der Wohnmobil-Welt machen könnte: Rechter Hand neben der Edelstahlspüle, sind ungefähr auf Schulterhöhe Multiflex-Schienen angebracht, an denen kleinere Küchenutensilien des täglichen Bedarfs wie Kaffeetassen, Espresso-Maker, Stabmixer oder auch das passende Gewürzregal oder der Küchenrollen-Halter aus dem Dethleffs-Zubehörprogramm platzsparend untergebracht werden können.

Im Heckschlafzimmer übernachten Campingfans auf zwei 2,01 beziehungsweise 1,92 m langen Einzelbetten, die jeweils mit 15 cm dicken, Sieben-Zonen-Kaltschaummatratzen bestückt sind. Diese sind so etwas wie das Markenzeichen des Dethleffs Globebus Camp T4 (2025), der kleinere Modellbruder T1 verfügt indes über ein quer angeordnetes Doppelbett im Format 1,99 x 1,40 m. Optional können die Längsbetten durch ein Mittelteil zu einer großen Liegefläche verbunden werden. Über Kopf angeordnete Ablageflächen kompensieren dabei die eventuell fehlenden Platz.

Seinen Teil zur bestmöglichen Ausnutzung der überschaubaren Grundfläche des kompakten Reisemobils leistet auch das gegenüber der Küchenzeile befindliche Variobad. Wenn sie nicht zur Abteilung der Duschkabine benötigt wird, schmiegt sich die Schwenkwand platzsparend an die Außenwand und lässt einem so ausreichend Bewegungsfreiheit zum Zähneputzen oder Frischmachen (hier unsere Übersicht über preiswerte Campingduschen).

Foto: Dethleffs

Wenn es die große Brause statt der schnellen Katzenwäsche werden soll, muss lediglich eine Arretierung gelöst und die Schwenkwand über die Toilette gedreht werden – und fertig ist im Zusammenspiel mit der durch wasserfesten Kunststoff verkleideten Schiebetür die Instant-Duschkabine. Das ist Raumausnutzung par excellence. Auch nach der Dusche muss im Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) niemand frieren. Beheizt wird der dank spezieller Isolierung der GfK-Außenhaut laut Hersteller auch voll wintertaugliche Teilintegrierte mit einer sechs kW leistenden Diesel-Standheizung (so bleiben der Wohnwagen oder das Wohnmobil auch im Winter schön warm), die auch zum Erwärmen des Wassers im zehn Liter fassenden Boiler dient.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Standardmäßig steht der Dethleffs Globebus Camp T4 (2025) auf dem leichten Tiefrahmen-Chassis des Fiat Ducato. Als Basismotorisierung kommt der 2,2-l-Multijet-Vierzylinder-Diesel mit140 PS (103 kW) zum Einsatz, der an ein Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt ist. Eine Achtstufen-Wandlerautomatik kostet 3399 Euro extra (so sind Automaktikgetriebe aufgebaut und so unterscheiden sie sich voneinander). In Kombination mit der höheren Leistungsstufe zu 180 PS (132 kW) sind insgesamt 6499 Euro zusätzlich fällig.

Im Sinne des Camping-Komforts empfehlenswert ist sicher ein Blick auf das Ausstattungspaket "One". Neben einer von Hand auf eine Breite von vier Metern ausfahrbaren Dachmarkise (Tipps zum Nachrüsten) beinhaltet es auch eine Rückfahrkamera (wie man Rückfahrkameras nachrüsten kann), eine HD-Sat-Anlage und einen 22-Zoll-Flachbildschirm. Dem Genuss der alten "A-Team"-Folgen mit Mr. T und Co. in der Hauptrolle sollte dann also endgültig nichts mehr im Wege stehen.