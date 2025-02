König der Winter-Wohnwagen von Dethleffs

Traditionell steht die Beduin-Baureihe von Dethleffs für luxuriös ausgestattete Ganzjahres-Wohnwagen. Der neue und mehr als neun Meter lange Dethleffs Beduin Scandinavia (2025) setzt dem Oberklasse-Caravan nun die Krone auf. Hier alle Infos und Preise!

Preis: Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT (2025) ab 48.499 Euro

Das Produktfoto könnte passender kaum gewählt sein: Das Bild, mit dem Wohnwagen- und Wohnmobil-Hersteller Dethleffs für sein neues Caravan-Flaggschiff wirbt, zeigt den neuen Beduin Scandinavia (2025) beim Durchfahren der Serpentine einer tief verschneiten Alpenstraße. Das trifft das Thema perfekt! Denn der neue Dethleffs Beduin Scandinavia (2025) versteht sich, wie der Name vermuten lässt, als ausgemachter Winterspezialist. Mit ihm um die Kurve zu kommen, wirkt auf den ersten Blick allerdings gar nicht so einfach. Denn der Doppelachs-Caravan, der auch einer der Stars am Dethleffs-Stand beim Messeauftritts der Allgäuer:innen auf der CMT 2025 in Stuttgart war, ist im größeren von zwei verfügbaren Grundrissen beachtliche 9010 mm lang. In dieser Konfiguration bringt der Dethleffs Beduin Scandinavia (2025) eine technisch zulässige Gesamtmasse von 2200 kg auf die Waage – beziehungsweise an die Anhängerkupplung (So lässt sich die Anhängerkupplung am Pkw nachrüsten). Das setzt ein kräftiges Zugfahrzeug (hier unsere Übersicht über die Pkw mit der höchsten Anhängelast) und den entsprechenden Gespann-Führerschein voraus (Dies ist der beste Weg zum Anhängerführerschein B96).

Ins Campingjahr 2025 kommt das fünf Jahre zuvor erstmals vorgestellte Wohnwagen-Flaggschiff der Marke nur noch in zwei Grundrissen angerollt: dem Dethleffs Beduin Scandinavia 550 BET (2025) mit Einzelbetten und dem Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT (2025) mit quer eingebautem Queensbett. Auf dieser Modellvariante, die einschließlich des Mittelplatzes Schlafplätze für bis zu vier Campingfans bietet, liegt im Folgenden der Fokus. Zu haben ist diese Version ab 48.499 Euro (Alle Preise: Stand Januar 2025). Die "kleinere" der beiden verfügbaren Grundrisse, der in der Außenlänge immerhin noch stolze 8120 mm misst, ist ab 43.199 Euro erhältlich.

Innenraum: viel Platz um großzügige Sitzgruppe herum

Den Zusatz "Scandinavia" verdient sich der neue Oberklasse-Wohnwagen aus dem Allgäu durch eine spezielle, wie schon beim Vorgängermodell konsequent auf Ganzjahresnutzung ausgelegte Bauweise (So bleibt der Wohnwagen im Winter angenehm war): "Caravan-Genuss auch bei eisigen Temperaturen", verspricht Hersteller Dethleffs. Und er präsentiert eine technische Ausstattung, die das Zeug dazu hat, diesen Anspruch auch in die Tat umzusetzen. Dazu gehört etwa eine serienmäßige Warmwasserheizung, deren besondere Stärke ist, dass sie ihre Wärme besonders kontinuierlich abgibt. Wer es ernst meint mit dem Wintercamping, sollte zum "Winterkomfort-Paket Premium" für 6199 Euro Aufpreis greifen, das unter anderem eine elektrische Fußbodenheizung und entsprechend wintertaugliche Isolierungen beinhaltet.

Herzstück des neuen Wohnwagen-Topmodells von Dethleffs ist ohne Zweifel die üppig dimensionierte Sitzgruppe. Im gesamten Wohnraum folgt der Dethleffs Beduin Scandinavia (2025) einem nordisch inspirierten Einrichtungsstil. Die clevere Aufteilung des üppig vorhandenen Raums ermöglicht den mitreisenden Campingfans viel Bewegungsfreiheit. Weitere Highlights in der Innenraum-Architektur des XL-Wohnwagens sind der großzügige Hecktoilettenraum, der über die gesamte Fahrzeugbreite von 2500 mm erstreckt, und die geräumige Bugküche.

Zweiflamm-Gaskocher und Spüle wurde in der Neuauflage ein moderneres Design mitgegeben (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test). Das lässt die Herzen von Campinggourmets und Urlaubsköch:innen höher schlagen. Die neuen Glas-Abdeckungen decken nun auch die Rahmen von Spüle und Kocher komplett ab. Für angenehmes Klima bei der Küchenarbeit sorgt die große Fensterfront. Sie lässt viel Tageslicht und Frischluft herein und ermöglicht einen Ausblick in die (im Optimalfall tief verschneite) Außenlandschaft. Der Frischwassertank fasst 70 l, der optional beheizbare Abwassertank 42 l (So lässt sich Wasser im Camper professionell aufbereiten).

Bordtechnik: viel Serie und ein dreistufiges Lichtkonzept

Zur Serienausstattung des neuen Dethleffs Beduin Scandinavia (2025) gehört zudem ein modernes, innovatives, dreistufiges Lichtkonzept. Es bietet insgesamt drei Beleuchtungsebenen. Per Dimmer lässt sich die LED-Beleuchtung des Wohnraums so der jeweiligen Tageszeit und der an Bord herrschenden Stimmungslage anpassen. Viel Gemütlichkeit versprüht nicht nur die indirekte Beleuchtung, sondern auch die Sitzgruppe. Ergonomisch vorgeformten Polster laden zum Entspannen ein. Viel Filz und helles Holz finden Verwendung. Insgesamt drei Wohnwelten stehen zur Wahl. Praktisch für alle, die mit Kindern reisen oder einen aktiven Urlaubsstil mit vielen Outdoor-Aktivitäten pflegen: In der neuen Wohnweltvariante "Tropea" sind die mit weißem Bouclé-Stoff bezogenen Polster durch eine spezielle Fleckenschutz-Versiegelung vor dem Verschmutzen geschützt.



Auch ansonsten wartet der neue Dethleffs Beduin Scandinavia 690 BQT (2025), der sich ausdrücklich als Oberklasse-Caravan versteht, mit Detaillösungen auf, die man sonst eher von größeren Wohnmobilen als aus Wohnwagen kennt (Das sind die Unterschiede zwischen den beiden Campingfahrzeug-Konzepten): So lässt sich beispielsweise das Queensbett mit Sieben-Zonen-Komfortmatratze und einer Liegefläche im Format 2,00 x 1,80 m, in der Länge verschieben. Das führt dazu, dass tagsüber ein noch größerer Durchgang zum Bad entsteht. Darunter verbirgt sich ein riesiger Stauraum, der auch von außen zugänglich ist. 17-Zoll-Alufelgen, die gegen 1799 Euro extra erhältlich sind, setzen zusätzlich optische Akzente. Ein Mover für 5999 Euro Aufpreis dient als passende Rangierhilfe (Das muss man zum Nachrüsten des Wohnwagens mit einem Mover wissen).



Ein besonderes Merkmal aller Wohnwagen der aktuellen Oberklasse-Baureihe von Dethleffs sind neu gestaltete Bedienelemente und Armaturen: Wasserhahn, Lichtstrahler, Stromschienen an der Unterseite der neuerdings wellenförmig gestalteten Dachschränke, aber auch Steckdosen, Duscharmaturen und Türgriffe sind in der neuen Generation des Caravan-Klassikers in tiefstem Schwarz gehalten. Das setzt ansprechende Designakzente im in hellen, skandinavisch anmutenden Tönen gehaltenen Innenraum und sieht schick aus. Und das nicht nur beim Bereisen von schneebedeckten Winterwunder-Landschaften!