Im LMC-Wohnwagen campen wie ein VIP

Der Name ist Programm: Der VIP-Status ist nicht nur in die Poster eingeprägt. Den Mitreisenden werden an Bord viele Annehmlichkeiten geboten.

Mit den doppelachsingen Luxus-Wohnwagen aus der Modellreihe Exquisite VIP (2024) will der Hersteller LMC Glanz in die bisweilen schmucklose Caravan-Klasse bringen. Ob der Hänger Premiumansprüchen genügt? Hier die Details und Preise.

Preis: LMC Exquisite VIP (2024) ab 48.600 Euro

Man muss sich nicht auf der "Wetten dass"-Couch neben Thomas Gottschalk lümmeln oder sich im Dschungelcamp beweisen, um auf dem Campingplatz als waschechter Promi durchzugehen und VIP-Status zu genießen (die Top 10 der deutschen Campingplätze hier). Manchmal reicht es auch, den richtigen Wohnwagen am Haken zu haben (Alle Vorteile des Wohnwagens gegenüber dem Wohnmobil hier) . Der große Doppelachser von LMC ist so einer. Schon bei der Modellbezeichnung geizt der Campingfahrzeughersteller aus Sassenberg nicht mit Glamour. Ihren Premium-Wohnwagen hat die Erwin-Hymer-Tochter auf den klangvollen Namen "LMC Exquisite VIP" getauft.

Doch ist der Hänger, der in der Einstiegsversion namens LMC Exquisite VIP 595 (2024) ab 48.600 Euro zu haben ist, wirklich so luxuriös, wie es die Modellbezeichnung verspricht? Auf den ersten Blick schon. Und wie sich das für einen waschechten Promi gehört, besticht der Premium-Wohnwagen LMC Exquisite VIP auf dem Campingplatz allein durch seine schiere Fahrzeuglänge, seine Aura und seine enorme Präsenz. Mit einer beeindruckenden Gesamtlänge zwischen 8430 und 9570 mm und vier angebotenen Grundrissmodellen markiert der Luxuscaravan für vier bis fünf Personen das obere Ende der Produktpalette den Wohnwagen von LMC. Eines Herstellers also, der sonst auch gut ausgestattete Campervans und (teil-)integrierte Wohnwagen auf die Räder stellt.

Die Preisspanne für den LMC Exquisite VIP 695 (2024) endet bei 53.550 Euro. Standardmäßig verfügt das Flaggschiff der Modellreihe über eine technisch zugelassene Gesamtmasse von 2200 kg. Zudem bietet er wie der LMC Exquisite VIP 695 (2024) zugelassene Sitzplätze für fünf statt vier Personen wie bei den beiden "kleineren" Grundrissen. Für das Geld erhält der geneigte Glampingfan neben viel Raum auch eine Menge Komfort, was in dieser Intensität auch für einen Tandemachser-Wohnwagen eher ungewöhnlich ist.

Innenraum: Luxusflair und Hotelbett-Charme

Bereits beim ersten Schritt durch die Aufbautür empfängt einen viel Luxusflair: Das hochwertige Mobiliar im Dekor "Maryland Oak" verströmt nicht wie viele andere Vertreter der Wohnwagen-Zunft den Geist von "Eiche rustikal". Vielmehr verleihen dem Wohnwagen helle, in Cremetönen gehaltene Polsterbezüge aus serienmäßig veganem Leder und marmorierte Oberflächen eine überaus elegante Note. Aufgrund der schieren Größe des Gefährts war es LMC sogar möglich, im Falle des 9570 mm langen LMC Exquisite VIP 685 (2024) ein Heckbad zu integrieren, das alle Annehmlichkeiten des modernen Camperlebens bietet und fast so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal im Caravanbereich ist.

Foto: LMC

Aber der Reihe nach. Fangen wir beim Aufzählen der Annehmlichkeiten dieses buchstäblich exquisiten Wohnwagens vorne an, im Frontbereich. Gebettet wird sich dort auf einem Doppelbett, das auf einer Liegefläche von 2,00 x 1,49 m zwei nebeneinander liegenden Personen großzügigen Platz bietet. Es folgt ein nicht minder großzügig konzipierter Mittelteil mit linksseitig liegender Küchenzeile. Herzstück der Bordküche ist der Herd mit einem Induktions- und drei Gas-Kochfeldern plus Backofen (wie man beim Campen sonst noch kochen kann und welche Kocher wie gut sind, hier). Komplettiert wird die Küchenzeile von drei Unterschränken mit Ausziehschubladen, die sich dank Soft-Close-Funktion sanft öffnen und schließen lassen. Der geräumige Kühlschrank, der auch über ein Eisfach verfügt, fasst serienmäßig 141 l.

Großzügiger Grundriss ermöglicht viel Komfort

Dem gegenüber liegt im Falle LMC Exquisite VIP 695 (2024) die Sitzgruppe mit ovalem Klapptisch. Ein zentral über der Tischplatte platzierte Klarglas-Dachhaube im Format 960 x 650 mm mit Baldachin und Beleuchtung lässt über der Sitzgruppe viel Tageslicht hinein, sofern das Verdunklungsrollo nicht ausgezogen wird. Für viel Gemütlichkeit auch an kühleren Tagen sollen neben heimeliger LED-Innenbeleuchtung und Lesespots an der Sitzgruppe und am Bett eine vier Kilowatt leistende Gasheizung sorgen (wie man den Wohnwagen richtig beheizt, hier). Damit der Brennstoff so schnell nicht ausgeht, kommen zwei Flaschen à 11 kg im gut zugänglichen Flaschenkasten unter, der geschickt im Doppelboden platziert ist. Der Frischwassertank mit Außeneinfüllstützen hält 41 l parat, der Abwassertank fasst 25 l und ist rollbar. Das erleichtert den Weg zum Entleeren an der Sammelstelle und gestaltet diese per se eher unschöne Aufgabe deutlich angenehmer.

Kommen wir zum Bugschlafzimmer, das auf zwei individuell anpassbaren Betten mit ergonomischen Lattenrosten fast schon Hotelbett-Charme versprüht. Die Stehhöhe im Innenraum kommt mit maximal 1,95 m mit der imposanten Außenhöhe von 2,58 m nicht ganz mit. Dennoch ist der LMC Exquisite VIP 595 (2024) fraglos ein ganz Großer der Doppelachser-Wohnwagen-Zunft, der den VIP-Status nicht nur im Nahmen führt, sondern mit Ausstattungs- und Komfortfeatures wie dem optionalen Winter-Paket, das gegen 6555 Euro Aufpreis unter anderem eine Warmwasser-Fußbodenheizung von Alde bietet, eindrucksvoll untermauert.

Bug, Dach und Heck sind aus robustem GFK gefertigt, die ein langes VIP-Hängerleben versprechen. Zudem werden für den LMC Exquisite VIP 695 (2024) und seine Modellgeschwister eine "Dichtheitsgarantie von zwölf Jahren" gewährt. Was man wahrlich nicht über jeden menschlichen VIP sagen kann, der sich im Dschungelcamp beim Würmeressen und anderen grenzwertigen Aktivitäten, bös gesagt, zum Affen macht.