Wohnwagen-Revolution von Knaus

Als der Knaus Azur 500 FU 2022 auf den Markt kam, waren die Hersteller so stolz, als hätten sie den Wohnwagen noch mal erfunden. Tatsächlich schaffte der selbsttragende Fibre-Frame-Rahmen ganz neue Freiheiten bei Grundriss und Design. Vom Preis her ist das zwar nicht billig, aber sehr attraktiv anzusehen.

Preis: Knaus Azur 500 FU (2022) ab 43.990 Euro

Natürlich ist Opas Caravan tot, das sehen wir schon seit Jahren am neuen Stil der Innenausstattungen, aber gebaut werden viele Wohnwagen noch immer so handwerklich wie in der alten Bundesrepublik – nicht jedoch beim Hersteller des Knaus Azur 500 FU (2022). Besonders die altbackene Abdichtung der Aufbaukanten mit Butylband und Kartusche haben sie bei Knaus Tabbert auf dem Kieker, denn das Verfahren bindet Arbeitskraft, die es auf dem Markt immer weniger gibt. Den selbsttragenden Rahmen des kleineren Deseo lässt Knaus daher schon länger vom Fertigungsroboter zusammenkleben. 2022 kam dann mit dem Azur der erste Oberklasse-Caravan, dessen neue Fibre-Frame-Technologie nicht weniger sein soll als der Start in eine neue Wohnwagenwelt. Der stolze Preis: 43.990 Euro (Stand: Juli 2024). Doch sie sprechen in Jandelsbrunn auch von 70 Mio. Euro Entwicklungskosten – das ist im Caravan-Geschäft ein dicker Brocken. Und vieles am Knaus Azur 500 FU (2022) ist tatsächlich neu.

Luftiger Raumeindruck

Die Neuerungen des Knaus Azur 500 FU (2022) beginnen beim Möbelbau, der nicht mehr bis zur Decke reicht, weil das Geschränk keine tragende Funktion mehr erfüllen muss. Der Raumeindruck wird dadurch luftiger, die Designer:innen haben mehr Freiheit, was ganz gut passt zum innovativen Einrichtungskonzept, mit dem der Azur punkten will. Und nebenbei soll der hochfeste Kunststoffrahmen, der aus 22 Einzelelementen besteht, auch noch selbstreparierende Fähigkeiten besitzen: Kleinere Beschädigungen oder Dellen bilden sich unter Wärmeeinwirkung wieder zurück. Ein heißer Sommertag oder ein Föhn sollen dafür reichen. Und selbst tiefere Schrammen sollen durch Schleifen und Polieren spurlos verschwinden, so zumindest verspricht es Knaus. Von außen ist davon nicht viel zu merken: Auf den ersten Blick sieht der Azur mit seinem GfK-Dach und den Glattblechwänden aus Alu nicht anders aus als andere Oberklasse-Caravans. Die dunklen Rahmenfenster mit Privacy-Verglasung und 17-Zoll-Aluräder bekommt er serienmäßig mit auf die Reise, und nachts auf dem Campingplatz macht ihn die umlaufende LED-Beleuchtung zur Silhouette in der Menge. Das Staunen beginnt erst innen, wo der Knaus Azur 500 FU (2022) ganz bewusst mit vielen Traditionen der Branche bricht und so seinen Preis rechtfertigt.

Hochwertig eingerichtet: Knaus mit Mut zu dunklen Farben

Foto: Hardy Mutschler

Natürlich war man auch beim Knaus Azur 500 FU (2022) sparsam mit der Holzoptik und setzte stattdessen auf weiße Möbelfronten, weil das aktuell angesagt ist. Doch wirklich ungewöhnlich sind die kontrastierenden Grautöne und das kubische Design der Einbauten. Das wirkt beim ersten Einsteigen dunkler und strenger als gewohnt, aber auch gediegen und loftig, eher wie das Interieur eines großen und teuren Wohnmobils. Dazu passen die riesige und straff gepolsterte Sitzgruppe aus hellgrauem Filzstoff ebenso wie die dunkle Textil-Wandverkleidung mit ihren scharfen Sicken und das Lichtkonzept mit den beleuchteten Fugenbändern der Möbel. Selbst die Decke des Azur ist dunkel gehalten, wird aber von stylishen LED-Leuchtbändern durchzogen. Es könnte auch das Chefzimmer einer Werbeagentur sein, nur dass da in der Regel kein Kingsize-Doppelbett von 2,12 m Länge und 1,40 m Breite in der Ecke steht. Natürlich sieht das alles nicht nur gut aus, sondern fasst sich auch so wertig an, wie es sich für den Preis gehört. Am Lebensraum soll die Aufenthaltsqualität des Knaus Azur 500 FU (2022) ebenfalls nicht scheitern: Der Designer-Caravan bietet zwei Meter Stehhöhe und 2,16 m Innenbreite, viel Bewegungsfreiheit im Gang und ein äußerst großzügiges Bad.

Ausstattung und Betten des Knaus Azur 500 FU (2022)

Die Küche des Knaus Azur 500 FU (2022) ist mit einem 133 l großen Kühlschrank, einem Dreiflammen-Kocher inklusive elektrischer Zündung, einem Gussrost und einer Glasabdeckung ausgestattet. Der Kühlschrank kann zudem automatisch die Energiequelle wählen. Optional gibt es auch einen Gasbackofen mit Grillfunktion (857 Euro), eine Mikrowelle (355 Euro) und einen Dunstabzug (321 Euro). Der Frischwassertank kann 45 l speichern und das Bad besteht aus einer Banktoilette, einer klappbaren Wäschestange und einem Waschbecken. Mit dem Duschausbau (491 Euro) gibt es eine Brausearmatur mit Schlauch und eine Brausehalterung mit Stange obendrauf. Für die Warmwasserheizung werden allerdings nochmals 2816 Euro fällig. Um den Wohnraum zu heizen, steht serienmäßig eine Truma Combi 6 zur Verfügung. Eine Fußbodenheizung gibts für 1166 Euro.

Wie bei den Wohnmobilen des Herstellers stehen die Möbel im Knaus Azur 500 FU (2022) leicht schräg im Raum, was die Liegefläche des Betts und den Inhalt der Stauräume vergrößert. Von denen gibt es ziemlich viele im Azur. Beim ersten Probewohnen haben wir 31 Schränke, Fächer, Schubladen und Ablagen gezählt. Manche davon verstecken sich sehr elegant, nach den sogenannten Smart Walls etwa müssen Erstbezieher:innen erst mal suchen, weil sich die cleveren und sogar hinterlüfteten Kleinkram-Fächer hinter der Stoffbespannung der Seitenwand auftun. Klassische Griffe haben sie nicht – auch das gehört zur neuen Knaus-Design-Philosophie der cleanen Oberflächen. Was sich bei allen Modeerscheinungen nicht geändert hat, ist der Trend zum Einzelbett: Drei der vier Azur-Grundrisse entsprechen dieser Vorliebe deutscher Camper:innen, nur der Knaus Azur 500 FU (2022) schert mit seinem Doppelbett aus. Aber immerhin lässt sich das hintere Designersofa noch wie gewohnt zum zweiten Schlafzimmer umbauen. Es muss ja auch bei diesem Preis nicht alles neu sein.