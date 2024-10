Autos als Design-Kuckuckseier: Top-10

Lancia Gamma

Die Studie reifte stattdessen ein paar Jahre in den Pininfarina-Schubladen, bis sie bei Lancia Verwendung fand. Die Grundkonzeption blieb beim 1976 präsentierten Gamma Berlina die Gleiche, erhielt aber deutliche Verschönerungen. Während sich der vordere Überhang dank einer klassischen Frontmaske verkleinerte, wuchs die Karosserie hinten in die Länge. Die betont breite C-Säule siedelte sich nun etwas weiter hinten an der D-Säule an. Allerdings war die Fließheckform mittlerweile so weit verbreitet, dass sich kaum noch jemand nach dem Lancia umdrehte. Nur gut 15.000 Exemplare liefen bis 1984 vom Band.

Foto: Lancia